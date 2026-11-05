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Camera AI phát hiện nhiều ô tô sử dụng biển số giả ở Bắc Ninh

Nguyễn Thắng

TPO - Hệ thống camera giao thông AI đã giúp lực lượng CSGT Công an thành phố Bắc Ninh phát hiện 22 ô tô sử dụng biển số giả lưu thông trên đường. Đáng chú ý, nhiều biển số được làm giả từ những biển số thật đã bị cơ quan chức năng thu hồi.

Phòng Cảnh sát giao thông (CSGT), Công an thành phố Bắc Ninh thông tin về việc phát hiện nhiều phương tiện sử dụng biển số giả, biển số đã bị thu hồi nhưng vẫn được gắn lên ô tô để lưu thông trên đường.

Theo Phòng CSGT, Công an thành phố Bắc Ninh, qua hệ thống camera giao thông ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI), kết hợp công tác kiểm tra, xác minh, lực lượng chức năng phát hiện 22 ô tô có dấu hiệu sử dụng biển số giả.

Đáng chú ý, trong số này có những biển số thật đã bị cơ quan chức năng thu hồi nhưng vẫn bị các đối tượng đặt làm giả trên mạng để tiếp tục sử dụng cho phương tiện.

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Camera AI phát hiện nhiều ô tô sử dụng biển số giả ở Bắc Ninh.

Danh sách 22 biển số được lực lượng chức năng ghi nhận gồm: 30A-943.72; 98A-419.83; 29A-895.96; 98A-724.66; 98A-323.17; 89A-644.35; 99B-668.08; 30M-897.97; 99A-992.23; 30G-187.89; 30A-258.89; 99A-748.17; 23A-058.72; 51H-866.99; 89A-300.46; 99A-096.96; 30E-679.38; 30F-228.46; 14A-034.39; 50H-545.24; 30A-739.98; 30K-509.59.

Theo Phòng CSGT, Công an thành phố Bắc Ninh, đáng lo ngại, trên không gian mạng vẫn xuất hiện tình trạng quảng cáo, nhận đặt làm biển số xe theo yêu cầu. Hoạt động này tiếp tay cho việc sản xuất, sử dụng biển số giả, gây khó khăn cho công tác quản lý phương tiện, phát hiện và xử lý vi phạm giao thông, đồng thời tiềm ẩn nguy cơ bị lợi dụng để thực hiện các hành vi vi phạm pháp luật khác.

Cơ quan chức năng nhấn mạnh, hành vi sản xuất, mua bán trái phép biển số xe giả có thể bị xử lý hành chính hoặc truy cứu trách nhiệm hình sự nếu đủ yếu tố cấu thành tội phạm. Người đặt mua và sử dụng biển số giả cũng phải chịu trách nhiệm theo quy định pháp luật.

Để phục vụ công tác xác minh, xử lý, Phòng CSGT, Công an thành phố Bắc Ninh đề nghị người dân khi phát hiện phương tiện mang một trong 22 biển số nêu trên lưu thông trên đường cần ghi hình, cung cấp thời gian, địa điểm và đặc điểm phương tiện cho lực lượng CSGT hoặc cơ quan Công an gần nhất.

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#Bắc Ninh #Camera giao thông AI #Biển số xe giả #Cảnh sát giao thông #Vi phạm giao thông

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