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Xe

Siêu xe Ferrari F50 gần 30 năm tuổi lập kỷ lục đấu giá mới

Lê Tuấn

TPO - Ferrari vừa thiết lập mức giá đấu giá cao nhất từ trước đến nay đối với một chiếc F50, ở ngưỡng gần 19 triệu USD.

Phiên đấu giá do Broad Arrow Auctions tổ chức tại Las Vegas (Mỹ) cuối tháng 10 vừa qua khép lại với tổng doanh thu 92,8 triệu USD. Đây là mức cao nhất mà một phiên đấu giá xe sưu tầm từng đạt được tại thành phố này.

Tại sự kiện, 10 mẫu xe thiết lập kỷ lục đấu giá thế giới mới, trong đó Ferrari đóng góp 3 cái tên nổi bật gồm F50 đời 1997, Daytona SP3 đời 2025 và LaFerrari đời 2014. Cả ba đều vượt qua mức giá cao nhất từng được ghi nhận trước đó đối với từng dòng xe tại các phiên đấu giá.

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Loạt xe Ferrari hút khách tại sự kiện đấu giá của Broad Arrow Auctions.

Trong đó, chiếc xe được bán với giá cao nhất phiên là Ferrari F50 đời 1997, có số đồng hồ công tơ mét chỉ khoảng 171 km. Xe được bán với giá 18.705.000 USD, quy đổi tương đương khoảng 480 tỷ đồng.

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Ferrari F50 đời 1997.

Đây là chiếc F50 đắt giá nhất từng được bán đấu giá, vượt kỷ lục công khai trước đó khoảng 4,1 triệu USD (hơn 105 tỷ đồng).

Trước phiên đấu giá, chiếc F50 này được kỳ vọng đạt mức giá 20 triệu USD (hơn 513 tỷ đồng). Tuy nhiên, tổng số tiền thu về sau khi cộng các khoản phí vẫn thấp hơn con số dự kiến.

Xếp sau F50 là một chiếc Ferrari Daytona SP3 đời 2025, mới chạy khoảng 130 km và được bán bởi chủ sở hữu đầu tiên, đạt mức giá 18.540.000 USD (khoảng 476 tỷ đồng).

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Ferrari Daytona SP3 đời 2025.

Đây là kỷ lục đấu giá thế giới đối với một chiếc Daytona SP3 không thuộc diện bán đấu giá gây quỹ từ thiện. Trong khi đó, Ferrari LaFerrari đời 2014 được bán với giá 8.805.000 USD (khoảng 226 tỷ đồng), xác lập kỷ lục thứ ba cho thương hiệu Italy tại sự kiện.

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Ferrari LaFerrari đời 2014.

Cũng trong sự kiện, một chiếc Ferrari Enzo đời 2003 được bán với giá 6.550.000 USD (khoảng 168 tỷ đồng), nhưng không thiết lập kỷ lục mới.

Nhiều mẫu xe khác có giá đấu giá từ hàng trăm nghìn đến hàng triệu USD cũng góp mặt trong top 10 của phiên, gồm Bugatti Chiron Super Sport, McLaren P1 GTR và Koenigsegg Regera, bên cạnh một số xe cổ Mercedes.

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Bugatti Chiron Super Sport và Koenigsegg Regera.

Dù vậy, không mẫu xe nào tạo được dấu ấn lớn như ba chiếc Ferrari dẫn đầu. Riêng bộ ba này đã mang về khoảng 46 triệu USD, tương đương gần một nửa tổng doanh thu của phiên đấu giá.

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McLaren P1 GTR by Lanzante đời 2015.

Theo Broad Arrow, sự kiện đưa ra đấu giá tổng cộng 84 xe, trong đó 64 chiếc tìm được chủ nhân mới, tương đương tỷ lệ bán thành công 76% - con số cao vượt mức thường thấy ở các phiên đấu giá xe cao cấp diễn ra trong một ngày.

Đơn vị tổ chức đấu giá kết quả này có được nhờ danh mục xe tập trung nhiều mẫu hypercar hiện đại và Ferrari thuộc nhóm xe sưu tầm giá trị cao.

Kỷ lục thế giới về giá bán đấu giá theo dòng xe

- Ferrari F50 đời 1997: 18.705.000 USD.

- Ferrari Daytona SP3 đời 2025: 18.540.000 USD (phiên bản không bán đấu giá từ thiện).

- Ferrari LaFerrari đời 2014: 8.805.000 USD.

- McLaren P1 GTR by Lanzante đời 2015: 3.415.000 USD.

- Ferrari 488 Pista đời 2019: 1.297.500 USD.

- Lamborghini Diablo VT 6.0 Coupe đời 2001: 1.006.000 USD.

- Mercedes-Maybach G 650 Landaulet đời 2018: 995.000 USD.

- Mercedes-Benz SLR McLaren Roadster đời 2009: 747.500 USD.

- Dodge Viper GTS-R Commemorative Edition ACR đời 2017: 472.500 USD.

- Ferrari 488 GTB đời 2018: 390.000 USD.

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