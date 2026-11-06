Xe điện của Ferrari bán cháy hàng dù gây tranh cãi

TPO - Dù nhận được nhiều phản ứng không tích cực khi ra mắt, Ferrari Luce - mẫu ô tô điện đầu tiên của thương hiệu Italy vẫn bán tốt đến mức hãng không đủ xe để đáp ứng nhu cầu.

Trong cuộc họp công bố kết quả kinh doanh quý III diễn ra tuần này, CEO Ferrari Benedetto Vigna cho biết toàn bộ số xe Ferrari Luce dự kiến sản xuất trong năm tới đều đã có khách đặt mua.

"Về cơ bản, toàn bộ số xe Luce mà chúng tôi dự định bán trong năm tới đều đã có chủ. Nếu có khách hàng đặt mua vào thời điểm này, họ sẽ phải chờ một năm để nhận xe", ông Vigna chia sẻ.

Ferrari chưa công bố số lượng Luce dự kiến bán trong năm 2027 và CEO Benedetto Vigna cũng từ chối đưa ra mục tiêu doanh số cụ thể. Dẫu vậy, phát biểu của vị CEO này cho thấy nhu cầu đối với mẫu Luce hiện vượt quá khả năng cung ứng theo kế hoạch của hãng.

Về tiến độ bàn giao, những chiếc Luce đầu tiên dự kiến xuất hiện trên đường trước khi năm nay kết thúc. Hoạt động giao xe cho khách hàng sẽ tăng tốc trong năm 2027.

Khác với những mẫu xe khác của Ferrari, Luce được lắp ráp tại một cơ sở mới xây dựng, chuyên sản xuất mô-tơ điện, bộ pin và các linh kiện quan trọng khác, đồng thời đảm nhiệm công đoạn hoàn thiện xe.

Việc đưa một nhà máy hoàn toàn mới vào hoạt động ổn định cần thời gian, do đó Ferrari sẽ tăng dần sản lượng thay vì lập tức khai thác hết công suất. Điều này có thể giải thích một phần lý do tại sao lượng xe được phân bổ cho năm 2027 đã hết.

Ferrari không chỉ dựa vào sự chú ý của công chúng sau màn ra mắt Luce. Hãng đã tổ chức hơn 50 buổi giới thiệu riêng, sự kiện quy mô địa phương và chương trình ra mắt tại Bắc Mỹ, châu Âu, Trung Đông và khu vực châu Á - Thái Bình Dương, bên cạnh 5 sự kiện công khai. Theo ông Vigna, những dịp trực tiếp tiếp cận mẫu xe giúp khách hàng tiềm năng hiểu rõ hơn về những điểm khác biệt của Luce.

Cột mốc quan trọng tiếp theo dự kiến diễn ra trong quý I/2027, khi Ferrari tổ chức các chương trình lái thử dành cho truyền thông quốc tế, sau đó là những trải nghiệm vận hành dành cho khách hàng tiềm năng.

Ông Vigna kỳ vọng việc trực tiếp cầm lái sẽ giúp cải thiện hơn nữa đánh giá của khách hàng về mẫu xe điện này, đặc biệt tại những thị trường mà đại lý vẫn còn dư địa để thu hút sự quan tâm.

Ferrari cho biết Luce nhận được sự quan tâm từ nhiều nhóm khách hàng và khu vực khác nhau, chưa xuất hiện xu hướng nổi trội về nhân khẩu học hay địa lý. Hãng cũng không tiết lộ tỷ lệ người mua hiện là chủ sở hữu xe Ferrari so với khách hàng lần đầu đến với thương hiệu.

Về giá bán, Motor1 cho biết Ferrari Luce có giá khởi điểm 560.800 USD khoảng 14,4 tỷ đồng tại Mỹ. Mức giá này cao hơn khoảng 27% so với mẫu SUV Purosangue sử dụng động cơ V12.

Không chỉ Luce, các mẫu xe khác của Ferrari cũng đang có nhu cầu cao. Toàn bộ sản lượng mà hãng dự kiến sản xuất trong năm 2027 đã được khách hàng đặt trước, trong khi một số người mua có thể phải chờ đến năm 2028 mới được nhận xe.