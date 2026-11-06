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Xe

Đã có xe VinFast, gia đình mua thêm Evo từ 15,8 triệu đồng để “mỗi người chủ động một lịch”

P.V

Khách hàng đang sở hữu ô tô điện hoặc xe máy điện VinFast có thể hưởng ưu đãi khi mua thêm phương tiện cho gia đình qua chương trình “Vì tương lai xanh” lần 2. Với Evo, hỗ trợ 3 triệu đồng đưa giá xe thuê pin còn 15,8 triệu đồng, giúp các thành viên chủ động đi làm, đi học và giải quyết việc riêng.

Đã dùng VinFast, mua thêm Evo được tặng tới 3 triệu đồng

Thêm một chiếc xe máy điện giúp gia đình dễ thu xếp khi mỗi người có lịch trình khác nhau. Ô tô dành cho những chuyến đi chung, còn phương tiện cá nhân phục vụ việc tới văn phòng, ghé mua sắm hoặc đưa đón con, bớt cảnh phải chờ nhau dùng xe.

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Với khách hàng đang sở hữu ô tô điện hoặc xe máy điện VinFast, nhu cầu mua thêm được hỗ trợ qua chương trình “Vì tương lai xanh” lần 2. Chính sách áp dụng cả cho chủ xe hiện tại và người thân, giúp gia đình có thêm cách bố trí phương tiện theo nhu cầu của từng thành viên.

Nhóm người thân được hưởng quyền lợi gồm vợ hoặc chồng, con, bố mẹ 2 bên và anh chị em ruột bên vợ hoặc chồng.

Evo là lựa chọn dễ tiếp cận cho kế hoạch mua thêm xe của nhiều gia đình. Từ giá niêm yết 18,8 triệu đồng ở phương án thuê pin, mức hỗ trợ 3 triệu đồng đưa giá xe còn 15,8 triệu đồng đến hết ngày 19/12/2026.

Đây là mức giá vừa tầm với nhiều người. Người đang dùng ô tô VinFast có thể mua thêm Evo để đi những chặng ngắn trong phố; gia đình đã có xe máy điện cũng có thêm lựa chọn để vợ chồng không phải chia nhau một chiếc xe.

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Gọn để đi phố, đổi pin tiện cho ngày bận rộn

Giá mua vừa sức giúp kế hoạch thêm xe dễ thực hiện, còn thiết kế và cách nạp năng lượng của Evo đáp ứng nhu cầu sử dụng linh hoạt của nhiều gia đình. Dáng xe gọn, đường nét bo tròn phù hợp với nhiều độ tuổi và phong cách, thuận tiện cho cả đi làm lẫn đi chơi.

Với tốc độ tối đa 70 km/h và khả năng đi tới 165 km mỗi lần sạc khi lắp 2 pin, Evo đáp ứng cả ngày đi làm lẫn những chuyến phát sinh sau giờ tan sở. Người dùng có thể ghé thêm vài nơi trước khi về nhà mà không phải sắp xếp lịch nạp điện quá thường xuyên.

Sự dễ chịu khi ngồi xe cũng đến từ sàn để chân rộng và hệ thống giảm xóc có giảm chấn thủy lực, giúp bớt cảm giác dằn xóc trên những đoạn đường không bằng phẳng. Hộc phía trước có chỗ cho các món nhỏ thường dùng, còn cụm đèn Full LED kết hợp đèn pha LED Projector giúp người lái nhìn đường rõ hơn trong những ngày về muộn.

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Khả năng đổi pin là điểm thuận tiện với người bận rộn hoặc lịch trình thường xuyên thay đổi. Người lái có thể ghé tủ đổi pin trên tuyến đường quen thuộc, nhận pin thay thế rồi tiếp tục di chuyển, không phải dành thời gian chờ sạc. Theo nhiều chủ xe, tổng thời gian cho các thao tác trên chỉ hơn 1 phút – nhanh hơn nhiều so với việc xếp hàng chờ đổ xăng. Với gia đình chưa có chỗ cắm sạc thuận tiện tại nơi ở, đây là cách bổ sung năng lượng phù hợp để chủ động sử dụng xe.

Các tiện ích qua ứng dụng E-Scooter hỗ trợ theo dõi thông tin pin, tìm xe và thống kê hành trình. Người dùng dễ kiểm tra lượng pin trước khi đi, tìm lại phương tiện ở nơi gửi và nắm quãng đường đã sử dụng.

Mua thêm Evo giúp các thành viên chủ động đi làm, đi học và giải quyết việc riêng, bớt phải chờ nhau dùng xe. Với giá thuê pin sau hỗ trợ từ 15,8 triệu đồng, khách hàng đang sở hữu VinFast có thêm lựa chọn vừa túi tiền để thu xếp phương tiện cho cả nhà.

Từ ngày 31/10 đến 29/11/2026, VinFast triển khai chuỗi sự kiện “Thu xăng đổi điện - Hãy cùng VinFast vì tương lai xanh” tại 34 trung tâm thương mại Vincom trên toàn quốc. Bên cạnh hoạt động khám phá và lái thử xe máy điện, khách hàng được tư vấn chương trình “Vì tương lai xanh 2” với mức hỗ trợ lên đến 6 triệu đồng.

Khách hàng có thể tìm hiểu thông tin về chương trình và địa điểm tổ chức sự kiện ở từng địa phương tại website VinFast

#VinFast Evo #xe máy điện Evo

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