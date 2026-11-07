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Xe

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Cận cảnh sedan điện đầu tiên của Volvo tại Việt Nam

Lê Tuấn

TPO - Là một trong hai sản phẩm xe điện mới nhất của Volvo tại Việt Nam, mẫu sedan điện hạng sang ES90 có mức giá 2,6 tỷ đồng.

Sau một thời gian dài ấp ủ, Volvo vừa chính thức giới thiệu mẫu sedan điện ES90 tại thị trường Việt Nam. Đây là mẫu xe thuần điện đầu bảng của thương hiệu Thụy Điển bên cạnh SUV điện EX90.

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Tại Việt Nam, ES90 được phân phối một phiên bản Twin Motor Performance kèm giá niêm yết 2,6 tỷ đồng. Với mức giá này, mẫu xe mới của Volvo sẽ cạnh tranh trực tiếp với Lexus ES 500e (giá 2,94 tỷ đồng) ở phân khúc sedan điện hạng sang cỡ trung.

Volvo ES90 sở hữu ngôn ngữ thiết kế đặc trưng của Volvo với cụm đèn dạng búa là điểm nhấn mặt trước. Chi tiết này có khả năng đóng mở, tích hợp công nghệ chiếu xa chủ động. Phía dưới còn có dải đèn LED phụ đặt dọc, trong khi lưới tản nhiệt nhỏ được đặt thấp.

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Phần đuôi xe được làm phẳng với cản sau khá dày. Cụm đèn hậu LED hình chữ C tích hợp thêm dải LED dọc đặt trên kính sau, tương đồng với SUV điện EX90.

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Điểm nhấn ở phía sau còn nằm ở đuôi xe kiểu fastback. Xe có cơ cấu mở cốp kiểu liftback (nâng cả kính sau) giống một số mẫu crossover. Khoang hành lý có dung tích từ 442 lít đến 922 lít, kết hợp cốp trước 27 lít.

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Về kích thước, ES90 dài 5.000 mm, rộng 1.942 mm, cao 1.547 mm và có chiều dài cơ sở đạt 3.102 mm. Khoảng sáng gầm xe đạt 177 mm, tức tương đương một số mẫu crossover.

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Bên trong khoang cabin, xe được trang bị cụm đồng hồ sau vô-lăng 9 inch, màn hình trung tâm kích thước 14,5 inch tích hợp hệ điều hành Google. Hầu hết các chức năng của xe được điều khiển thông qua màn hình này.

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Các trang bị tiện nghi đáng chú ý khác gồm ghế bọc da Nappa có thông gió, tích hợp chức năng massage ở hàng ghế trước, dàn âm thanh Bowers & Wilkins 25 loa, trần kính toàn cảnh có thể thay đổi độ trong suốt.

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Về vận hành, ES90 sử dụng hai mô-tơ điện cho công suất cực đại 680 mã lực và mô-men xoắn 870 Nm; hệ dẫn động 4 bánh toàn thời gian điện tử (eAWD).

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Cung cấp năng lượng cho hệ truyền động là bộ pin CATL dung lượng 106 kWh. Theo công bố, Volvo ES90 có phạm vi hoạt động tối đa 706 km/lần sạc theo tiêu chuẩn WLTP.

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ES90 là mẫu xe Volvo đầu tiên sử dụng kiến ​​trúc điện 800V. Nhờ đó, xe có khả năng sạc nhanh công suất tối đa 350 kW, cho phép nạp pin từ 10-80% trong khoảng 22 phút ở điều kiện lý tưởng.

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Về hệ thống treo, Volvo ES90 sử dụng cấu hình treo khí nén buồng hơi kép kết hợp giảm chấn thích ứng FSD. Xe được trang bị bộ mâm 21 inch lớn nhất phân khúc.

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Về công nghệ an toàn, Volvo ES90 được trang bị hệ thống Safe Space Technology với các công nghệ cảm biến bên trong và bên ngoài xe.

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Xe sở hữu đầy đủ tính năng hỗ trợ lái nâng cao, bên cạnh các tính năng cảnh báo khi có các phương tiện giao thông khác hoặc vật cản trên lộ trình, hỗ trợ phòng ngừa va chạm ở tốc độ thấp, hỗ trợ lái ở tốc độ cao và hỗ trợ đỗ xe.

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Song song với ES90, Volvo Việt Nam còn trình làng mẫu SUV điện EX90 với giá 3,5 tỷ đồng. Đây có thể xem là phiên bản thuần điện của dòng XC90 chạy xăng hoặc hybrid đã có mặt trên thị trường.

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