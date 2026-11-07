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Xe

5 mẫu xe sedan số sàn giá rẻ vẫn đang góp mặt trên thị trường Việt Nam

Trong bối cảnh hộp số tự động ngày càng phổ biến, một số mẫu sedan tại Việt Nam vẫn duy trì phiên bản số sàn với giá bán thấp, hướng đến khách hàng mua xe chạy dịch vụ hoặc muốn tối ưu chi phí đầu tư ban đầu.

Hộp số tự động ngày càng chiếm ưu thế nhờ sự tiện dụng, đặc biệt khi di chuyển trong đô thị đông đúc. Tuy nhiên, xe số sàn vẫn có chỗ đứng nhất định trên thị trường ô tô Việt Nam, chủ yếu ở nhóm sedan phổ thông có giá bán thấp.

Với những người mua xe phục vụ kinh doanh vận tải, chênh lệch giá hàng chục triệu đồng giữa các phiên bản có thể là yếu tố đáng cân nhắc. Trong khi đó, một số tài xế vẫn ưa thích hộp số sàn bởi cảm giác chủ động khi điều khiển xe.

Xe số sàn vẫn được nhiều người chọn mua. Ảnh: VietMap
Xe số sàn vẫn được nhiều người chọn mua. Ảnh: VietMap

Dưới đây là những mẫu sedan có phiên bản số sàn đang được công bố trong danh mục sản phẩm tại Việt Nam:

Mitsubishi Attrage MT: Giá 380 triệu đồng

Mitsubishi Attrage MT là một trong những lựa chọn có giá thấp nhất trong nhóm sedan số sàn hiện nay. Theo niêm yết của Mitsubishi Motors Việt Nam, phiên bản này có giá niêm yết 380 triệu đồng. Attrage được nhập khẩu từ Thái Lan, hướng đến nhóm khách hàng ưu tiên tính kinh tế và chi phí sử dụng.

Mitsubishi Attrage MT có giá rẻ nhất trong phân khúc sedan cỡ B. Ảnh: MMV
Mitsubishi Attrage MT có giá rẻ nhất trong phân khúc sedan cỡ B. Ảnh: MMV

Xe sử dụng động cơ xăng 1.2L, công suất 78 mã lực, mô-men xoắn 100Nm, kết hợp hộp số sàn 5 cấp. Là phiên bản tiêu chuẩn, Attrage MT có trang bị ở mức cơ bản. Tuy nhiên, mức giá dễ tiếp cận giúp mẫu xe này trở thành phương án đáng cân nhắc với người mua xe chạy dịch vụ hoặc cần phương tiện phục vụ công việc hằng ngày.

KIA Soluto MT: Giá từ 345 triệu đồng

Với giá niêm yết từ 345 triệu đồng, KIA Soluto hiện nằm trong nhóm sedan số sàn có giá thấp nhất thị trường cùng với Mitsubishi Attrage. Mẫu xe này thậm chí còn được THACO giới thiệu đến 2 phiên bản số sàn là Soluto MT và MT Deluxe. Cả 2 đều sử dụng động cơ 1.4L cho công suất tối đa 94 mã lực, mô-men xoắn 132Nm, kết hợp hộp số sàn 5 cấp.

Soluto MT có giá 345 triệu và Soluto MT Deluxe có giá 375 triệu đồng. Ảnh: THACO
Soluto MT có giá 345 triệu và Soluto MT Deluxe có giá 375 triệu đồng. Ảnh: THACO

Ở bản MT tiêu chuẩn, xe có trang bị khá giản lược, gồm ghế bọc Simili, hệ thống giải trí CD, 4 loa và hai túi khí. Bản MT Deluxe được bổ sung màn hình giải trí 7 inch, ghế bọc da, camera lùi và cảm biến hỗ trợ đỗ xe phía sau.

Với mức giá thấp, Soluto phù hợp hơn với người mua đặt yếu tố chi phí lên hàng đầu. Dù vậy, khách hàng vẫn nên cân nhắc nhu cầu sử dụng thực tế và trang bị an toàn trước khi lựa chọn.

Hyundai Accent 1.5 MT: Giá 439 triệu đồng

Mẫu sedan bán chạy hàng đầu thị trường là Hyundai Accent cũng có 1 bản số sàn là Accent 1.5 MT với giá bán 439 triệu đồng. Phiên bản này sử dụng động cơ 1.5L cho công suất cực đại 115 mã lực, mô-men xoắn 144Nm, kết hợp với hộp số sàn 6 cấp.

Hyundai Accent vẫn duy trì bản số sàn, giá 439 triệu đồng. Ảnh: Hyundai
Hyundai Accent vẫn duy trì bản số sàn, giá 439 triệu đồng. Ảnh: Hyundai

So với các mẫu xe có giá thấp hơn như Attrage hay Soluto, Accent sở hữu kích thước lớn hàng đầu phân khúc, do đó có lợi thế về không gian sử dụng. Phiên bản số sàn này cũng hướng đến cả khách hàng cá nhân, gia đình và nhóm kinh doanh dịch vụ.

Toyota Vios 1.5E MT: Giá 458 triệu đồng

Toyota Vios 1.5E MT là một trong những lựa chọn quen thuộc với khách hàng mua sedan phục vụ kinh doanh vận tải. Theo công bố, phiên bản này có giá 458 triệu đồng, đắt hơn gần 20 triệu so với đối thủ Hyundai Accent 1.5MT.

Toyota Vios MT từng là lựa chọn hàng đầu cho người kinh doanh dịch vụ. Ảnh: TMV
Toyota Vios MT từng là lựa chọn hàng đầu cho người kinh doanh dịch vụ. Ảnh: TMV

Xe sử dụng động cơ xăng 1.5L, công suất 106 mã lực, mô-men xoắn 140Nm, kết hợp hộp số sàn 5 cấp. So với phiên bản số tự động 1.5E AT, bản số sàn 1.5E MT có giá thấp hơn 30 triệu đồng nhưng cấu hình gần như y hệt. Khoản chênh lệch này có thể giúp người mua giảm vốn đầu tư ban đầu, nhất là khi mua xe phục vụ kinh doanh.

KIA K3 Deluxe MT: Giá từ 549 triệu đồng

Ở phân khúc sedan cỡ C, KIA K3 Deluxe MT là lựa chọn đáng chú ý khi vẫn duy trì hộp số sàn với giá rẻ. Mẫu xe của KIA có giá niêm yết tham khảo 549 triệu đồng.

KIA K3 là mẫu sedan cỡ C hiếm hoi có hộp số sàn. Ảnh: THACO
KIA K3 là mẫu sedan cỡ C hiếm hoi có hộp số sàn. Ảnh: THACO

K3 Deluxe MT sử dụng động cơ xăng 1.6L, công suất 126 mã lực, mô-men xoắn 155Nm, kết hợp hộp số sàn 6 cấp. Dù là phiên bản số sàn, K3 Deluxe MT vẫn có một số trang bị đáng chú ý như màn hình giải trí 8 inch, hệ thống cân bằng điện tử, hỗ trợ khởi hành ngang dốc và camera lùi.

So với những mẫu sedan cỡ B kể trên, K3 có kích thước lớn hơn, phù hợp với khách hàng cần không gian rộng rãi và một mẫu xe phục vụ nhiều mục đích sử dụng.

(Tổng hợp)

vietnamnet.vn
#xe sedan #số sàn #số tự động #giá rẻ

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