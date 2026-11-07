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Xe

Bán tải điện Tesla Cybertruck từng xuất hiện tại Việt Nam sắp bị khai tử

Trường Vũ

TPO - Thông tin mẫu Cybertruck sắp ngừng sản xuất được CEO Tesla Elon Musk đưa ra trong bối cảnh hãng này đang muốn tập trung cho mẫu taxi tự lái Cybercab.

Cụ thể, Tesla sẽ thu hẹp và tiến tới dừng sản xuất Cybertruck tại nhà máy Gigafactory Texas vào năm tới để dồn công suất cho mẫu taxi tự lái Cybercab.

"Tesla sẽ giảm dần sản lượng Cybertruck tại Gigafactory Texas vào khoảng giữa năm sau để dành chỗ cho việc tăng sản xuất Cybercab", Elon Musk viết trên mạng xã hội X.

Cybercab là mẫu taxi tự hành hoàn toàn của Tesla, có cấu hình hai chỗ ngồi, cửa mở kiểu cánh chim kéo lên tương tự siêu xe và không trang bị vô-lăng.

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Taxi điện tự lái Cybercab.

Mẫu xe lần đầu xuất hiện vào năm 2024, được giới thiệu dưới dạng phiên bản sản xuất hồi tháng 9 năm nay và bắt đầu cung cấp dịch vụ chở khách có thu phí ở quy mô hạn chế tại Austin, bang Texas, trong cùng tháng.

Elon Musk đang đặt nhiều kỳ vọng vào các phương tiện tự lái và lĩnh vực robot. Điều này đồng nghĩa nguồn lực dành cho những mẫu xe từng tạo dựng tên tuổi Tesla có thể bị thu hẹp. Trước đó, hãng đã khai tử sedan Model S và SUV Model X, trong khi mẫu Tesla cỡ nhỏ từng được đồn đoán trong thời gian dài vẫn chưa trở thành hiện thực.

Cybertruck hiện chỉ được sản xuất tại nhà máy ở Texas. Chuyên trang Carscoops nhận định rằng mẫu bán tải này nhiều khả năng sẽ bị dừng hẳn, thay vì chuyển sản xuất sang cơ sở khác.

Nhận định này được đưa ra trong bối cảnh Wes Morrill, kỹ sư trưởng phụ trách dự án Cybertruck cho biết nền tảng công nghệ của mẫu bán tải điện sẽ tiếp tục được phát huy trên Cybercab.

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Quyết định của Musk không quá bất ngờ nếu nhìn vào kết quả kinh doanh Cybertruck. Trước đây, ông từng đặt mục tiêu Tesla có thể bán 250.000 xe mỗi năm, thậm chí hướng tới 500.000 chiếc. Tuy nhiên, doanh số thực tế thấp hơn rất nhiều so với kỳ vọng.

Theo ước tính của Cox Automotive, Tesla chỉ bán được 11.586 chiếc Cybertruck tại Mỹ trong 9 tháng đầu năm 2026, giảm 28% so với cùng kỳ năm 2025. Trong khi đó, doanh số năm 2025 cũng đã giảm 48,1% so với năm trước đó.

Tổng lượng xe bán ra trong gần 3 năm được ước tính vào khoảng 71.000 chiếc. Đáng chú ý, một phần không nhỏ trong số này, tương đương gần 20% sản lượng quý IV/2025, được bán cho các doanh nghiệp thuộc sở hữu của Elon Musk.

Thiết kế thép không gỉ với những đường nét góc cạnh, khác biệt hoàn toàn so với xe bán tải truyền thống của Mỹ, khiến Cybertruck gây tranh cãi ngay từ khi xuất hiện. Một bộ phận khách hàng yêu thích diện mạo khác lạ này, nhưng không ít người thất vọng khi phiên bản thương mại có giá cao hơn đáng kể so với cam kết ban đầu.

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Cụ thể, Tesla từng hứa hẹn phiên bản Cybertruck tiêu chuẩn một mô-tơ điện, dẫn động cầu sau sẽ có giá khởi điểm 39.900 USD. Nhưng khi ra mắt, xe bắt đầu với bản dẫn động bốn bánh có giá từ 62.380 USD. Bản cao cấp nhất Cyberbeast sử dụng ba mô-tơ điện có giá lên tới 101.290 USD.

Đến tháng 4/2025, Tesla mới bổ sung phiên bản Cybertruck một mô-tơ điện với giá 71.985 USD. Tuy nhiên, doanh số không đạt kỳ vọng khiến hãng nhanh chóng ngừng bán phiên bản này chỉ sau vài tháng.

Bên cạnh vấn đề doanh số và giá bán, Cybertruck còn gặp nhiều sự cố về chất lượng, dẫn đến hàng loạt đợt triệu hồi. Các lỗi được ghi nhận gồm chi tiết ốp ngoại thất có nguy cơ bung ra khi xe chạy tốc độ cao, bàn đạp ga có thể bị kẹt và cần gạt nước kính chắn gió gặp trục trặc.

Trước lo ngại của một số chủ xe về khả năng hỗ trợ từ nhà máy và hệ thống đại lý sau thông tin dừng sản xuất, Wes Morrill khẳng định Tesla vẫn sẽ duy trì nguồn cung phụ tùng thay thế và tiếp tục cung cấp dịch vụ hậu mãi cho chủ xe Cybertruck.

Tại Việt Nam, giới nhập khẩu xe tư nhân từng đưa về nước một chiếc Tesla Cybertruck vào năm 2024 với giá đồn đoán khi đó lên tới 10 tỷ đồng. Trong khi đó, thương hiệu Tesla đang rục rịch vào thị trường Việt Nam một cách chính thức, bắt đầu với các hoạt động lập công ty và tuyển dụng gần đây.

#Tesla Cybertruck #khai tử #Tesla #Cybercab #Elon Musk #bán tải điện #taxi tự lái #Tesla Việt Nam

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