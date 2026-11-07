Clip: Quai ba lô của thanh niên mắc vào gương, kéo ngã xe máy

Tình huống khiến chiếc xe máy đi sau mất thăng bằng rồi cả tài xế bị kéo ngã xuống đường ngay trước đầu ô tô có gắn camera hành trình. May mắn là người lái ô tô đã kịp phanh để tránh gây tai nạn.
TPO - Nam thanh niên ngồi sau xe tài xế công nghệ, đeo balo lệch một bên dẫn đến một quai sau đó mắc vào gương chiếu hậu của xe máy khác. Vụ việc xảy ra ở Hà Nội.
Tình huống khiến chiếc xe máy đi sau mất thăng bằng rồi cả tài xế bị kéo ngã xuống đường ngay trước đầu ô tô có gắn camera hành trình. May mắn là người lái ô tô đã kịp phanh để tránh gây tai nạn.