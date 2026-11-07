Địa ốc 24H: Nhà trong ngõ ra mặt phố sau mở đường, giá bán gấp nhiều lần; căn cứ xác định đất bỏ hoang để đánh thuế

TPO - Nhà 'lên đời' sau mở đường, giá bán gấp nhiều lần; Căn cứ xác định đất bỏ hoang để đánh thuế; Hà Nội dự kiến di dời 246 căn hộ chung cư Kim Văn-Kim Lũ, Mường Thanh; TPHCM thanh toán 4 lô 'đất vàng' Thủ Thiêm cho Đại Quang Minh;... là những thông tin nổi bật của Bản tin Địa ốc 24H ngày 7/11.
Theo UBND phường Kiến Hưng (Hà Nội), dự án CT6 Kiến Hưng dự kiến có 136 căn hộ phải di dời để xử lý các vi phạm về đất đai và trật tự xây dựng.
Giữa lòng Thủ đô, Maison Privée, kiệt tác căn hộ cao cấp do CapitaLand Development hợp tác cùng hai tên tuổi lớn từ Nhật Bản là Mitsubishi Estate và Nomura Real Estate Development phát triển tại khu đô thị Ciputra đang tái định nghĩa chuẩn mực sống thượng lưu. Tại đây, đặc quyền đắt giá không chỉ nằm ở vị trí hay những tài sản hữu hình, mà là sự chăm sóc toàn diện cho thể chất và tinh thần, đưa giá trị sức khỏe trở thành chuẩn mực sống bền vững nhất.
Giữa làn sóng sàng lọc khắt khe của thị trường xây dựng hoàn thiện, Công ty Cổ phần Hồng Tâm Phát kiên định tạo dựng lối đi riêng bằng tôn chỉ kiếm tiền bằng cách phụng sự xã hội. Hơn một thập kỷ nỗ lực bền bỉ của toàn tổ chức, doanh nghiệp từng bước chuyển mình từ một đơn vị bảo dưỡng chuyên biệt trở thành thương hiệu tiên phong thiết lập những bộ tiêu chuẩn hoàn thiện khắt khe cho phân khúc biệt thự và nhà phố cao cấp.
TPO - Trước phản ánh về tình trạng chồng lấn, sai lệch thông tin thửa đất trên bản đồ địa chính, Bộ Nông nghiệp và Môi trường hướng dẫn người dân gửi văn bản đến cơ quan chức năng để kiểm tra, rà soát và thực hiện chỉnh lý theo quy định pháp luật.
Trong bối cảnh đô thị ngày càng phát triển về chiều cao và mật độ xây dựng, không gian xanh quy mô lớn trở thành lợi thế ngày càng khan hiếm. Không chỉ góp phần cân bằng môi trường sống, công viên còn tạo nên hệ quy chiếu giá trị riêng cho bất động sản lân cận - nơi tầm nhìn, vị trí và khả năng tiếp cận mảng xanh định hình sức hút của tài sản.
TPO - “Cơ quan thuế có trách nhiệm thu thuế đối với đất thuộc diện chịu thuế. Tuy nhiên, việc xác định thế nào là đất bỏ hoang phải được quy định trong pháp luật về đất đai, thay vì chỉ dựa vào quy định của pháp luật thuế”, Bộ trưởng Tài chính Ngô Văn Tuấn nhấn mạnh.
12 dự án liên quan Tập đoàn Mường Thanh tại Hà Nội có nhiều sai phạm về xây dựng, với số căn hộ thực tế cao gấp gần 3,7 lần quy hoạch được duyệt.
TPO - Đã đến lúc 'bắt đáy' bất động sản?; TPHCM nghiên cứu quy hoạch TOD hơn 108ha tại khu vực Hàng Xanh; Hà Nội đấu giá khu đất xây chung cư ở Long Biên, giá khởi điểm từ 55 triệu/m2; TPHCM dự kiến hỗ trợ tối đa 6 tỷ đồng để người dân tự tái định cư;... là những thông tin nổi bật của Bản tin Địa ốc 24H ngày 6/11.
Định hướng phát triển du lịch bốn mùa và kinh tế đêm đang mở thêm dư địa cho thương mại, dịch vụ tại Cửa Lò. Sở hữu vị trí lõi trung tâm đô thị biển, shop khối đế Pearl Residence hội tụ lợi thế tiếp cận đa dạng nguồn khách, thiết kế linh hoạt và nền tảng cư dân hiện hữu, tạo cơ sở cho khả năng khai thác kinh doanh dài hạn.
Hàng loạt công trình phục vụ APEC 2027 đang được đẩy nhanh tiến độ tại Phú Quốc, mở ra kỳ vọng cho thị trường bất động sản nhưng cũng đặt ra bài toán tăng trưởng dài hạn.
TPO - Có 246 căn hộ từ tầng 2 đến tầng 4 tại các tòa CT11, CT12A, CT12B, CT12C khu Kim Văn - Kim Lũ (phường Định Công, Hà Nội) thuộc diện phải di dời để xử lý vi phạm. Việc di dời dự kiến triển khai năm 2027, phá dỡ trong giai đoạn 2027-2028.
TPO - Quy hoạch đô thị Vĩnh Long đến năm 2050 gồm các phường Tân Ngãi, Long Châu, Tân Hạnh, Phước Hậu, Thanh Đức (khu vực TP. Vĩnh Long cũ), định hướng thành 1 trong 4 đô thị trung tâm của vùng ĐBSCL.
TPO - Sau thông tin đề xuất thành lập phường Đức Trọng - nơi được định hướng trở thành trung tâm hành chính, chính trị mới của tỉnh Lâm Đồng, hoạt động tìm mua đất tại một số khu vực giáp ranh bắt đầu nhộn nhịp.
Khi con cái trưởng thành, nhu cầu về một ngôi nhà cũng thay đổi. Cha mẹ cần không gian yên tĩnh để tận hưởng cuộc sống riêng, nhưng vẫn muốn có nơi đủ rộng cho những dịp con cháu trở về sum họp. Hilltop Collection tại Vịnh Mây, Vinhomes Hải Vân Bay, mang tới lựa chọn an cư với các dinh thự đơn lập, sân vườn riêng và hệ tiện ích phục vụ nhiều thế hệ.
TPO - Khu đất rộng hơn 3.300 m2 nằm trong khu nhà ở Him Lam Thạch Bàn (phường Long Biên, Hà Nội), dự kiến được đấu giá để xây chung cư với giá khởi điểm là 183,6 tỷ đồng (tương đương hơn 55 triệu đồng/m2).
TPO - Khi người dân không nhận nhà, đất tái định cư và lựa chọn tự lo chỗ ở mới, TPHCM sẽ áp dụng mức trần hỗ trợ theo 4 khu vực. Trong đó, khu vực I gồm các địa bàn trung tâm như Sài Gòn, Bến Thành, Tân Định, Bàn Cờ, Xuân Hòa, Chợ Lớn, Bình Thạnh, Phú Nhuận và một số phường khác, có mức hỗ trợ tối đa 6 tỷ đồng. Khu vực II có mức hỗ trợ tối đa 3,5 tỷ đồng, khu vực III tối đa 1,5 tỷ đồng, khu vực IV tối đa 1 tỷ đồng.