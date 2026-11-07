Địa ốc 24H: Nhà trong ngõ ra mặt phố sau mở đường, giá bán gấp nhiều lần; căn cứ xác định đất bỏ hoang để đánh thuế

Giữa lòng Thủ đô, Maison Privée, kiệt tác căn hộ cao cấp do CapitaLand Development hợp tác cùng hai tên tuổi lớn từ Nhật Bản là Mitsubishi Estate và Nomura Real Estate Development phát triển tại khu đô thị Ciputra đang tái định nghĩa chuẩn mực sống thượng lưu. Tại đây, đặc quyền đắt giá không chỉ nằm ở vị trí hay những tài sản hữu hình, mà là sự chăm sóc toàn diện cho thể chất và tinh thần, đưa giá trị sức khỏe trở thành chuẩn mực sống bền vững nhất.