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Địa ốc

Hành trình hơn một thập kỷ Hồng Tâm Phát khẳng định vị thế bằng triết lý phụng sự

P.V

Giữa làn sóng sàng lọc khắt khe của thị trường xây dựng hoàn thiện, Công ty Cổ phần Hồng Tâm Phát kiên định tạo dựng lối đi riêng bằng tôn chỉ kiếm tiền bằng cách phụng sự xã hội. Hơn một thập kỷ nỗ lực bền bỉ của toàn tổ chức, doanh nghiệp từng bước chuyển mình từ một đơn vị bảo dưỡng chuyên biệt trở thành thương hiệu tiên phong thiết lập những bộ tiêu chuẩn hoàn thiện khắt khe cho phân khúc biệt thự và nhà phố cao cấp.

Khởi đầu từ khát vọng vươn lên và tư tưởng kinh doanh tử tế

Thành lập vào ngày 30 tháng 10 năm 2012, Công ty Cổ phần Hồng Tâm Phát, tên gọi tắt là HTP, bắt đầu chặng đường phát triển từ tập hợp những người trẻ giàu nhiệt huyết và khát khao vươn lên làm giàu chính đáng. Thay vì theo đuổi lợi nhuận đơn thuần trong ngắn hạn, ban lãnh đạo doanh nghiệp đã sớm xác lập một định hướng phát triển nhân văn: kinh doanh là kiếm tiền bằng cách tạo ra giá trị thiết thực và phụng sự cộng đồng.

Triết lý phụng sự xã hội thông qua các sản phẩm và dịch vụ xứng tầm nhanh chóng trở thành kim chỉ nam cho mọi bước đi của công ty. Theo chia sẻ từ CEO Trần Hưng, một tổ chức chỉ có thể đứng vững khi các giải pháp kỹ thuật giải quyết trọn vẹn những nỗi đau thực tế của khách hàng, nâng cao mức thu nhập cho người lao động và đóng góp tích cực vào sự phát triển chung của toàn ngành xây dựng. Chính tâm thế phụng sự ấy đã tiếp thêm sức mạnh để đội ngũ nhân sự vượt qua nhiều giai đoạn biến động kinh tế và từng bước hiện thực hóa giấc mơ nghề nghiệp lớn lao.

Ba bước chuyển mình mang tính đột phá của doanh nghiệp

Nhìn lại hành trình hơn mười năm cống hiến, thành quả hôm nay của doanh nghiệp được kết tinh qua ba bước chuyển mình chiến lược, ghi dấu sự trưởng thành vượt bậc về quy mô lẫn năng lực kỹ thuật chuyên môn.

Giai đoạn khởi nghiệp năm 2012, công ty chủ yếu cung cấp các dịch vụ kỹ thuật bảo trì công trình như vệ sinh công nghiệp chuyên sâu, tháo dỡ di dời bảng hiệu, chống thấm ron kính tòa nhà và sơn rửa phục hồi mái ngói. Đây là giai đoạn trui rèn bản lĩnh thực chiến, giúp đội ngũ tích lũy kinh nghiệm xử lý chi tiết từng góc cạnh bề mặt công trình.

Bước ngoặt lớn đầu tiên diễn ra vào năm 2017 khi doanh nghiệp tiên phong đưa dòng keo chà ron men sứ cao cấp thương hiệu Magicpro từ Hàn Quốc về thị trường Việt Nam. Nhận thấy sự bất cập của các đường ron xi măng truyền thống dễ bị ố đen, nứt rạn và ngấm ẩm sau thời gian ngắn sử dụng, thương hiệu đã dũng cảm khai mở một giải pháp thi công hoàn toàn mới. Công nghệ chà ron men sứ chống bám bẩn tuyệt đối nhanh chóng trở thành chuẩn mực hoàn thiện cao cấp cho hàng loạt dự án chung cư hạng sang, nhà phố và biệt thự.

Bước chuyển mình thứ hai được đánh dấu vào năm 2019 khi bộ tiêu chuẩn ốp lát gạch chuẩn 96 điểm, 96 điểm + 1 và 96 điểm + 2 lần đầu tiên được Công ty Cổ phần Hồng Tâm Phát công bố ra thị trường. Đây là lần đầu tiên tại Việt Nam xuất hiện một hệ thống tiêu chí định lượng khắt khe để kiểm soát độ phẳng, độ đặc chắc của lớp keo, và triệt tiêu lỗi chênh mép gờ gạch. Doanh nghiệp làm chủ hoàn toàn kỹ thuật xử lý các dòng vật liệu phức tạp nhất như gạch mosaic nghệ thuật kích thước nhỏ, gạch hoa văn cầu kỳ, cho đến các tấm gạch khổ cực đại Big Slab.

Giai đoạn từ năm 2020 đến nay đánh dấu bước chuyển mình thứ ba khi công ty mở rộng toàn diện sang lĩnh vực thiết kế chuyên sâu và thi công xây dựng mới biệt thự, nhà phố và căn hộ cao cấp. Năng lực xây dựng đồng bộ từ phần thô kiên cố đến khâu hoàn thiện tinh xảo giúp thương hiệu ghi dấu ấn sâu đậm trong lòng những khách hàng kỹ tính.

Công ty Hồng Tâm Phát - đơn vị thi công keo ron men sứ chuyên nghiệp
Công ty Hồng Tâm Phát - đơn vị thi công keo ron men sứ chuyên nghiệp

Định vị phân khúc tinh hoa và nền tảng văn hóa tam chuyên

Không chọn con đường cạnh tranh bằng giá rẻ, HTP chủ động định vị phục vụ phân khúc khách hàng thuộc tầng lớp trung lưu trở lên. Doanh nghiệp tin rằng nhóm khách hàng có điều kiện kinh tế và gu thẩm mỹ tinh tế mang lại ba giá trị phát triển bền vững: thúc đẩy tay nghề đội ngũ ngày càng chuẩn mực trước các yêu cầu khắt khe, xây dựng mối quan hệ hợp tác dài lâu nhờ tỷ lệ khách hàng quay lại sử dụng dịch vụ cao, và tạo điều kiện thuận lợi để hiện thực hóa các giải pháp chất lượng đúng nghĩa tiền nào của đó.

Để đáp ứng tiêu chuẩn sống khắt khe của nhóm khách hàng tinh hoa, toàn bộ đội ngũ cán bộ công nhân viên vận hành theo văn hóa Tam Chuyên, bao gồm Chuyên tâm, Chuyên sâu, và Chuyên nghiệp. Mỗi thành viên được đào tạo bài bản để trở thành chuyên gia am tường công việc của chính mình, minh bạch tiến độ hàng ngày qua hệ thống nhật ký giám sát, và lấy sự hài lòng của khách hàng làm thước đo cao nhất cho thành công cá nhân.

Mọi hoạt động quản trị của tổ chức đều quy về giá trị cốt lõi mang tên Quả, nghĩa là phải tạo ra hiệu quả thực tế và mang lại kết quả rõ ràng. Sự công minh trong tổ chức kết hợp cùng tinh thần trách nhiệm đón đầu rủi ro kỹ thuật đã tạo nên nền tảng gắn kết bền chặt giữa tập thể lãnh đạo và người lao động.

Hành trình hơn một thập kỷ Hồng Tâm Phát khẳng định vị thế bằng triết lý phụng sự ảnh 2

Hồng Tâm Phát với dịch vụ ốp lát gạch 96 điểm

Khát vọng kiến tạo tương lai và vươn tầm vị thế

Không dừng lại ở những thành công hiện tại, ban lãnh đạo đang từng bước hiện thực hóa bản đồ chiến lược dài hạn với mục tiêu lọt vào top 500 doanh nghiệp xây dựng tư nhân tiêu biểu tại Việt Nam vào khoảng 2028 -> 2030.

Doanh nghiệp tiếp tục hoàn thiện hệ sinh thái dịch vụ xây dựng mới, nâng cấp bộ quy chuẩn biểu mẫu quản trị gồm 100 biểu mẫu tác nghiệp, đồng thời mở rộng hợp tác với các đối tác cùng ngành nhằm nâng tầm tiêu chuẩn xây dựng dân dụng tại nước nhà. Với nền móng văn hóa vững chắc và tinh thần bám sát tương lai, thương hiệu đang bền bỉ từng ngày để mỗi ngôi nhà sau khi hoàn thiện không chỉ là một chốn đi về tiện nghi, mà còn là một tác phẩm kiến trúc trường tồn cùng năm tháng.

Thông tin liên hệ doanh nghiệp:

Công ty Cổ phần Hồng Tâm Phát

Địa chỉ trụ sở: 252/54 Phạm Văn Chiêu, Phường Thông Tây Hội, Tp.HCM, Việt Nam

Chi nhánh: 568 Phan Văn Trị, Phường Hạnh Thông, TP. Hồ Chí Minh

Hotline: 0938 300 468 hoặc 0964 959 468

Website chính thức: https://hongtamphat.com

#Hồng Tâm Phát #triết lý phụng sự

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