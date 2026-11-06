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TPHCM thanh toán 4 lô 'đất vàng' Thủ Thiêm cho Đại Quang Minh

Duy Quang

TPO - TPHCM giao 4 lô đất tại Khu đô thị mới Thủ Thiêm (phường An Khánh cho Công ty CP Đầu tư Địa ốc Đại Quang Minh để thanh toán hợp đồng BT dự án đầu tư xây dựng cầu Thủ Thiêm 2. Quỹ đất này được sử dụng để xây dựng khu chung cư.

UBND TPHCM vừa ban hành quyết định số 7447/QĐ-UBND về việc giao 4 lô đất tại Khu đô thị mới Thủ Thiêm, phường An Khánh cho Công ty CP Đầu tư Địa ốc Đại Quang Minh để thanh toán hợp đồng BT dự án đầu tư xây dựng cầu Thủ Thiêm 2.

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TPHCM dùng 4 lô đất để thanh toán hợp đồng BT dự án đầu tư xây dựng cầu Thủ Thiêm 2.

Theo quyết định, 4 lô đất được giao thuộc khu chức năng số 6, gồm lô 6-2 có diện tích 9.130,5 m2, lô 6-5 rộng 10.572,6 m2, lô 6-6 rộng 5.874,4 m2 và lô 6-7 rộng 17.386,8 m2.

Quỹ đất này được sử dụng để xây dựng khu chung cư theo đồ án quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 khu nhà ở phức hợp, thương mại dịch vụ tổng hợp đa chức năng và bệnh viện quốc tế thuộc Khu chức năng số 6, đã được phê duyệt năm 2015.

Hình thức sử dụng đất là Nhà nước giao đất có thu tiền sử dụng đất với thời hạn 50 năm kể từ ngày ký quyết định. Việc giao đất không thông qua đấu giá quyền sử dụng đất, không thông qua đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư, thực hiện theo cơ chế đặc thù tại Nghị quyết số 98/2023/QH15, được sửa đổi, bổ sung tại Nghị quyết số 260/2025/QH15 và Nghị định số 91/2025/NĐ-CP.

UBND TPHCM giao Sở Nông nghiệp và Môi trường chủ trì xác định giá đất, phối hợp xác định ranh giới và tổ chức bàn giao đất trên thực địa. Thực hiện thủ tục cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất sau khi doanh nghiệp hoàn thành nghĩa vụ tài chính và đáp ứng các điều kiện theo quy định.

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TPHCM thanh toán 4 lô đất vàng ở Thủ Thiêm cho Công ty CP Địa ốc Đại Quang Minh.

Sở Tài chính chủ trì thực hiện thanh toán, quyết toán hợp đồng BT, rà soát, đối chiếu giá trị hợp đồng với giá trị quỹ đất thanh toán, bảo đảm không gây thất thoát ngân sách nhà nước và tài sản công.

Công ty CP Đầu tư Địa ốc Đại Quang Minh có trách nhiệm thực hiện đầy đủ nghĩa vụ tài chính, quản lý và sử dụng đất đúng mục đích, quy hoạch được duyệt và quy định pháp luật.

Cầu Thủ Thiêm 2 được khởi công vào tháng 2/2015, với tổng vốn đầu tư hơn 3.100 tỷ đồng, dự kiến hoàn thành năm 2018. Tuy nhiên, do vướng mắc về nguồn vốn và công tác giải phóng mặt bằng, dự án chậm tiến độ hơn 4 năm so với kế hoạch ban đầu.

Đến tháng 4/2022, cây cầu dài hơn 1,4 km hoàn thành và đưa vào khai thác, tạo thêm trục kết nối trực tiếp giữa khu vực trung tâm TPHCM và Khu đô thị mới Thủ Thiêm. Dự án này được đầu tư theo hình thức BT (xây dựng - chuyển giao), thanh toán bằng quỹ đất.

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