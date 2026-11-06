Địa ốc 24H: Hà Nội đấu giá đất xây chung cư, khởi điểm từ 55 triệu/m2; Đã đến lúc 'bắt đáy' bất động sản?

Khi con cái trưởng thành, nhu cầu về một ngôi nhà cũng thay đổi. Cha mẹ cần không gian yên tĩnh để tận hưởng cuộc sống riêng, nhưng vẫn muốn có nơi đủ rộng cho những dịp con cháu trở về sum họp. Hilltop Collection tại Vịnh Mây, Vinhomes Hải Vân Bay, mang tới lựa chọn an cư với các dinh thự đơn lập, sân vườn riêng và hệ tiện ích phục vụ nhiều thế hệ.