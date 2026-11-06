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Địa ốc

Địa ốc 24H: Hà Nội đấu giá đất xây chung cư, khởi điểm từ 55 triệu/m2; Đã đến lúc 'bắt đáy' bất động sản?

Lê Thu - Lâm Vỹ

TPO - Đã đến lúc 'bắt đáy' bất động sản?; TPHCM nghiên cứu quy hoạch TOD hơn 108ha tại khu vực Hàng Xanh; Hà Nội đấu giá khu đất xây chung cư ở Long Biên, giá khởi điểm từ 55 triệu/m2; TPHCM dự kiến hỗ trợ tối đa 6 tỷ đồng để người dân tự tái định cư;... là những thông tin nổi bật của Bản tin Địa ốc 24H ngày 6/11.

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#Bất động sản #Dự án #Chủ đầu tư #Chung cư #Nhà ở

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