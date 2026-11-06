Địa ốc 24H: Hà Nội đấu giá đất xây chung cư, khởi điểm từ 55 triệu/m2; Đã đến lúc 'bắt đáy' bất động sản?

TPO - Đã đến lúc 'bắt đáy' bất động sản?; TPHCM nghiên cứu quy hoạch TOD hơn 108ha tại khu vực Hàng Xanh; Hà Nội đấu giá khu đất xây chung cư ở Long Biên, giá khởi điểm từ 55 triệu/m2; TPHCM dự kiến hỗ trợ tối đa 6 tỷ đồng để người dân tự tái định cư;... là những thông tin nổi bật của Bản tin Địa ốc 24H ngày 6/11.
Định hướng phát triển du lịch bốn mùa và kinh tế đêm đang mở thêm dư địa cho thương mại, dịch vụ tại Cửa Lò. Sở hữu vị trí lõi trung tâm đô thị biển, shop khối đế Pearl Residence hội tụ lợi thế tiếp cận đa dạng nguồn khách, thiết kế linh hoạt và nền tảng cư dân hiện hữu, tạo cơ sở cho khả năng khai thác kinh doanh dài hạn.
Hàng loạt công trình phục vụ APEC 2027 đang được đẩy nhanh tiến độ tại Phú Quốc, mở ra kỳ vọng cho thị trường bất động sản nhưng cũng đặt ra bài toán tăng trưởng dài hạn.
TPO - Quy hoạch đô thị Vĩnh Long đến năm 2050 gồm các phường Tân Ngãi, Long Châu, Tân Hạnh, Phước Hậu, Thanh Đức (khu vực TP. Vĩnh Long cũ), định hướng thành 1 trong 4 đô thị trung tâm của vùng ĐBSCL.
TPO - Sau thông tin đề xuất thành lập phường Đức Trọng - nơi được định hướng trở thành trung tâm hành chính, chính trị mới của tỉnh Lâm Đồng, hoạt động tìm mua đất tại một số khu vực giáp ranh bắt đầu nhộn nhịp.
Khi con cái trưởng thành, nhu cầu về một ngôi nhà cũng thay đổi. Cha mẹ cần không gian yên tĩnh để tận hưởng cuộc sống riêng, nhưng vẫn muốn có nơi đủ rộng cho những dịp con cháu trở về sum họp. Hilltop Collection tại Vịnh Mây, Vinhomes Hải Vân Bay, mang tới lựa chọn an cư với các dinh thự đơn lập, sân vườn riêng và hệ tiện ích phục vụ nhiều thế hệ.
TPO - Khu đất rộng hơn 3.300 m2 nằm trong khu nhà ở Him Lam Thạch Bàn (phường Long Biên, Hà Nội), dự kiến được đấu giá để xây chung cư với giá khởi điểm là 183,6 tỷ đồng (tương đương hơn 55 triệu đồng/m2).
TPO - Khi người dân không nhận nhà, đất tái định cư và lựa chọn tự lo chỗ ở mới, TPHCM sẽ áp dụng mức trần hỗ trợ theo 4 khu vực. Trong đó, khu vực I gồm các địa bàn trung tâm như Sài Gòn, Bến Thành, Tân Định, Bàn Cờ, Xuân Hòa, Chợ Lớn, Bình Thạnh, Phú Nhuận và một số phường khác, có mức hỗ trợ tối đa 6 tỷ đồng. Khu vực II có mức hỗ trợ tối đa 3,5 tỷ đồng, khu vực III tối đa 1,5 tỷ đồng, khu vực IV tối đa 1 tỷ đồng.
TPO - Khu TOD Hàng Xanh sẽ được cải tạo hạ tầng kết hợp tái thiết đô thị với tổng vốn gần 487.000 tỷ đồng, gồm các hạng mục giao thông đa tầng, nhà ở, thương mại và dịch vụ. Phương án sơ bộ dự kiến thu hồi hơn 50 ha đất, ảnh hưởng khoảng 15.101 người.
TPO - Với dự án nhà ở xã hội rộng 110ha tại Khu công nghiệp Lê Minh Xuân mở rộng, UBND TPHCM giao UBND xã Bình Lợi chủ trì, phối hợp với các sở, ngành liên quan khẩn trương hoàn thiện thủ tục về quy hoạch, đất đai, đầu tư và lựa chọn nhà đầu tư theo quy định để khởi công dự án vào ngày 30/12.
TPO - Giá bất động sản tại nhiều khu vực đã giảm 15-20% sau giai đoạn tăng nóng, đã mở ra cơ hội cho những người có sẵn tiền mặt. Câu hỏi đặt ra là liệu đây đã là thời điểm thích hợp để "bắt đáy" bất động sản?
TPO - Đại biểu HĐND TP Hà Nội khẳng định: Nghị quyết xử lý 12 dự án vi phạm của Tập đoàn Mường Thanh là cơ sở ban đầu, tạo cơ chế chính sách để đảm bảo cuộc sống của người dân ở tại khu vực.
TPO - Dự kiến hoàn thành hơn 18.000 căn nhà ở cho thuê trong 2026; Nhiều chủ đầu tư lùi kế hoạch mở bán căn hộ; Đề xuất xây nhà 2-3 tỷ xa trung tâm TP.HCM; Hà Nội đưa 7 khu đất tại phường Vĩnh Hưng ra khỏi danh mục thí điểm dự án nhà ở thương mại... là những thông tin nổi bật của Bản tin Địa ốc 24H ngày 5/11.
Savills xếp Hội An và TP.HCM vào Top 16 trung tâm tài sản thế hệ mới tại châu Á - Thái Bình Dương, giữa lúc giới giàu có ngày càng dịch chuyển xuyên biên giới.
TPO - Những vật liệu đã qua sử dụng được đưa vào ngôi nhà với diện mạo mới, kết hợp hoa giấy, nghệ thuật giấy bồi và các chi tiết thủ công mang dấu ấn văn hóa Huế. Công trình hướng đến một không gian sống giản dị, gần gũi và yên tĩnh.
Từng thu hút hàng nghìn người tham gia, các phiên đấu giá đất tại Thanh Oai nay hạ nhiệt rõ rệt. Phiên mới nhất chỉ có 47 khách hàng, giá trúng cao nhất đạt 56,08 triệu/m2.
Với cấu trúc phân tầng thông minh và mức vốn tự có từ 2,5 tỷ đồng, nhà phố liền kề 60 m² tại Vinhomes Global Gate Hạ Long mang đến một địa chỉ an cư và khởi nghiệp vững bền bên vịnh di sản.