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Địa ốc

Cơ hội kinh doanh lớn tại đô thị biển Cửa Lò

P.V

Định hướng phát triển du lịch bốn mùa và kinh tế đêm đang mở thêm dư địa cho thương mại, dịch vụ tại Cửa Lò. Sở hữu vị trí lõi trung tâm đô thị biển, shop khối đế Pearl Residence hội tụ lợi thế tiếp cận đa dạng nguồn khách, thiết kế linh hoạt và nền tảng cư dân hiện hữu, tạo cơ sở cho khả năng khai thác kinh doanh dài hạn.

Cửa Lò mở rộng dư địa phát triển bất động sản thương mại

Năm 2026, du lịch Cửa Lò ghi nhận những tín hiệu tích cực, với công suất phòng nhiều thời điểm đạt gần 80%. Mục tiêu đón 5,2 triệu lượt khách trong năm tiếp tục đặt ra nhu cầu phát triển các sản phẩm, dịch vụ tương xứng, từ lưu trú, ẩm thực đến mua sắm và vui chơi giải trí.

Cùng với định hướng phát triển du lịch bốn mùa, việc triển khai đề án phát triển kinh tế đêm của tỉnh đang mở thêm không gian tăng trưởng cho đô thị biển. Hạ tầng từng bước được nâng cấp, các tuyến phố đi bộ, không gian ẩm thực, mua sắm và giải trí được chú trọng phát triển, tạo điều kiện kéo dài thời gian trải nghiệm và gia tăng chi tiêu của du khách.

Tọa lạc tại lõi đô thị biển, Pearl Residence đón cơ hội phát triển thương mại từ định hướng du lịch bốn mùa và kinh tế đêm của Cửa Lò
Tọa lạc tại lõi đô thị biển, Pearl Residence đón cơ hội phát triển thương mại từ định hướng du lịch bốn mùa và kinh tế đêm của Cửa Lò

Sự phát triển của các hoạt động du lịch, giải trí từ ngày sang đêm mở thêm dư địa khai thác cho thương mại, dịch vụ tại Cửa Lò. Hành trình trải nghiệm của du khách được nối dài qua những điểm hẹn ẩm thực, mua sắm và khám phá văn hóa địa phương, góp phần gia tăng nhu cầu chi tiêu. Theo đó, bất động sản thương mại tại trung tâm có lợi thế đón dòng khách du lịch, đồng thời đáp ứng nhu cầu tiêu dùng thường nhật của cư dân và người dân địa phương, tạo nền tảng cho hoạt động kinh doanh lâu dài.

Shop khối đế Pearl Residence: Vị trí đắc địa, linh hoạt phương án khai thác

Tọa lạc tại lõi đô thị Cửa Lò với vị thế đắt giá tiếp giáp 3 trục đường lớn, kề cận bãi biển và Quảng trường Bình Minh, shop khối đế Pearl Residence sở hữu tọa độ giao thương độc tôn đón trọn làn sóng tiêu dùng từ người dân địa phương, cư dân nội khu và du khách. Vị trí này tạo điều kiện kết nối dòng khách du lịch với nhu cầu tiêu dùng thường nhật trong khu vực, mở rộng cơ hội khai thác cho chủ sở hữu.

Nhờ thiết kế linh hoạt cùng vị trí tâm điểm, dự án bảo chứng tiềm năng khai thác vượt trội khi đón trọn dòng khách tiêu dùng dồi dào suốt 365 ngày/năm từ cộng đồng cư dân nội khu, người dân địa phương cho đến hàng triệu lượt du khách.

Tiếp giáp các tuyến đường giao thông huyết mạch giúp các shop khối đế tối ưu dòng khách
Tiếp giáp các tuyến đường giao thông huyết mạch giúp các shop khối đế tối ưu dòng khách

Chiến lược bố trí mặt bằng của chủ đầu tư đồng thời tạo ra lợi thế khai thác "kép": mở rộng mô hình kinh doanh và tiếp cận nhiều tệp khách. Những shophouse có mặt tiền tiếp giáp các tuyến đường lớn dễ dàng thu hút khách địa phương, khách du lịch, phù hợp để kinh doanh các sản phẩm F&B, cửa hàng quà tặng, đặc sản địa phương, cho đến các dịch vụ lữ hành, tối ưu hóa cả công năng vận hành. Trong khi đó, mặt tiền nội khu có thể phát triển kinh doanh giặt là, cửa hàng tiện lợi, thực phẩm phục vụ nhu cầu thường nhật của cư dân…

Thiết kế 2 tầng tại 100% các căn shop khối đế chính là đòn bẩy gia tăng lợi nhuận cho nhà đầu tư. Với quy mô bề thế và mặt tiền nổi bật, dự án đáp ứng trọn vẹn tiêu chuẩn khắt khe của các mô hình kinh doanh quy mô lớn. Đặc biệt, thiết kế này mang lại giải pháp khai thác đa công năng: chủ sở hữu có thể tạo nguồn thu kép bằng cách chia tách tầng để cho thuê song song hai loại hình dịch vụ khác nhau, hoặc tự tối ưu chi phí vận hành theo mô hình “dưới kinh doanh - trên lưu trú, làm việc”.

Nền tảng cư dân hiện hữu hỗ trợ khai thác lâu dài

Có nhiều thành tố tạo nên công thức đầu tư shophouse khối đế thành công, trong đó, yếu tố quan trọng là số lượng dân cư, tỷ lệ lấp đầy ở mỗi dự án. Khi cộng đồng cư dân đủ lớn shop khối đế có điều kiện vận hành ổn định, giảm phụ thuộc vào nguồn khách vãng lai.

Các mặt bằng kinh doanh tại Pearl Residence thừa hưởng lợi thế dòng khách nội khu khi dự án đã bước vào giai đoạn vận hành. Ngày 31/10 vừa qua, Chủ đầu tư đã tổ chức “Lễ trao giấy chứng nhận quyền sở hữu căn hộ” cho những chủ nhân đầu tiên, đánh dấu giai đoạn vận hành, giúp hoạt động kinh doanh có thể tối ưu lợi nhuận ngay từ thời điểm này. Sự kiện cũng là lời bảo chứng cho năng lực pháp lý vững chắc cùng tiềm năng gia tăng giá trị tài sản trong tương lai.

Nhiều chủ nhân căn hộ đã được trao giấy chứng nhận sở hữu căn hộ, đánh dấu giai đoạn đi vào vận hành của dự án
Nhiều chủ nhân căn hộ đã được trao giấy chứng nhận sở hữu căn hộ, đánh dấu giai đoạn đi vào vận hành của dự án

Gia tăng sức hấp dẫn cho các sản phẩm shop khối đế là chính sách bán hàng linh hoạt với ưu đãi hỗ trợ lãi suất 0% lên tới 18 tháng và chiết khấu 9% dành cho khách hàng thanh toán sớm. Chính sách này giúp nhà đầu tư giảm áp lực tài chính ban đầu, chủ động nguồn vốn để hoàn thiện mặt bằng, sớm triển khai hoạt động kinh doanh.

Trong bối cảnh thị trường ngày càng ưu tiên những sản phẩm có khả năng tạo dòng tiền thực, việc đầu tư vào shop khối đế tại các dự án đã có nền tảng cư dân được đánh giá là lựa chọn tiềm năng trong dài hạn. Hiện diện trong khu vực dự án đã hiện hữu, cùng vị thế giao thương thuận tiện, thiết kế linh hoạt, shop khối đế thương mại tại Pearl Residence là lựa chọn nổi bật cho các nhà đầu tư nhạy bén tìm kiếm cơ hội kinh doanh sinh lời bền vững.

#Pearl Residence #shop khối đế #bất động sản Cửa Lò

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