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Lâm Đồng:

Sau đề xuất lên phường, đất Đức Trọng rục rịch lên 'cơn sốt'

Thái Lâm

TPO - Sau thông tin đề xuất thành lập phường Đức Trọng - nơi được định hướng trở thành trung tâm hành chính, chính trị mới của tỉnh Lâm Đồng, hoạt động tìm mua đất tại một số khu vực giáp ranh bắt đầu nhộn nhịp.

Xe nối đuôi nhau đi xem đất

Theo ghi nhận của phóng viên Tiền Phong, tại một số khu vực giáp ranh xã Đức Trọng, hoạt động tìm hiểu, mua bán đất có dấu hiệu rục rịch trở lại sau thông tin địa phương này được đề xuất thành lập phường và định hướng trở thành trung tâm hành chính - chính trị mới của tỉnh Lâm Đồng.

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Đoàn xe nối đuôi nhau vào khu đất được rao bán gần Trung tâm hành chính - chính trị tỉnh Lâm Đồng mới tại xã Đức Trọng.

Trên tuyến đường liên xã gần núi R'Chai, thuộc xã Tân Hội, giáp ranh xã Đức Trọng, nhiều ô tô mang biển số ngoài địa phương nối đuôi nhau di chuyển. Một số người dừng xe ven đường để quan sát các khu đất, tìm hiểu vị trí và hỏi thông tin mua bán.

Sự xuất hiện của những nhóm khách từ nơi khác khiến hoạt động môi giới tại khu vực này bắt đầu nhộn nhịp hơn. Tuy nhiên, đằng sau cảnh người đi xem đất, thị trường bất động sản Đức Trọng vẫn chưa ghi nhận sự phục hồi rõ rệt về giao dịch.

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Nhiều môi giới bất động sản có mặt tại khu đất từ sớm để tư vấn cho khách hàng.

Anh Huỳnh Việt (người có đất tại xã Đức Trọng) cho biết từng mua lô đất rộng 180m² gần khu vực thị trấn Liên Nghĩa cũ vào năm 2024 với giá 6,8 tỷ đồng. Mới đây, anh quyết định bán lại với giá 4,5 tỷ đồng, chấp nhận lỗ 2,3 tỷ đồng so với số tiền mua ban đầu.

Trường hợp của anh Việt cho thấy, trong khi một số chủ đất kỳ vọng giá bất động sản tăng theo thông tin quy hoạch, không ít người vẫn gặp khó khăn trong việc tìm khách mua và thu hồi vốn.

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Khu vực xã Tân Hội giáp Đức Trọng nơi từng 'nóng' tình trạng phân lô bán nền.

Giá rao bán tăng nhưng giao dịch vẫn trầm lắng

Anh Mai Đình An (môi giới Công ty Nam Sơn Group) cho biết, thị trường Đức Trọng từng có đợt biến động khi xuất hiện thông tin khu vực này có thể trở thành trung tâm hành chính mới của tỉnh. Tuy nhiên, sự sôi động chỉ kéo dài khoảng 2 tháng rồi nhanh chóng hạ nhiệt.

"Khi xuất hiện nhiều thông tin trái chiều về vị trí đặt trung tâm hành chính, nhà đầu tư bắt đầu thận trọng hơn. Lượng khách tìm mua giảm rõ rệt, giao dịch chậm dần và thị trường trở lại trạng thái trầm lắng", anh An nói.

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Anh Mai Đình An (áo đen) đang giới thiệu cho khách khu đất ở xã Đức Trọng.

Theo anh An, hiện nay mặt bằng giá đất Đức Trọng nhìn chung không tăng đáng kể so với trước khi xuất hiện thông tin quy hoạch. Thậm chí, một số chủ đất chịu áp lực tài chính, lãi vay phải giảm giá chào bán từ 20-30% để tìm khách.

"Đây chỉ là mức giảm ở một số trường hợp cụ thể, không đại diện cho toàn bộ thị trường. Giao dịch thực tế vẫn khá hạn chế, chưa có dấu hiệu sôi động trở lại", anh An nhận định.

Một môi giới khác cho biết, hiện tượng gom đất, đầu cơ hay đẩy giá rầm rộ như những giai đoạn trước gần như chưa xuất hiện trở lại. Nhà đầu tư có xu hướng chờ đợi, đồng thời xem xét kỹ pháp lý, hạ tầng và khả năng khai thác trước khi quyết định xuống tiền. "Một bộ phận khách hàng từ các tỉnh, thành khác vẫn quan tâm đến bất động sản ven Đà Lạt để an cư hoặc nghỉ dưỡng", người này nói.

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Xuất hiện nhiều thông tin rao bán đất tại khu vực giáp ranh giữa xã Tân Hội và Đức Trọng.

Thực tế, trong giai đoạn 2015-2020, nhiều địa phương của Lâm Đồng như: Bảo Lộc, Bảo Lâm, Di Linh, Lâm Hà... từng chứng kiến những đợt sốt đất, kéo theo tình trạng phân lô đất nông nghiệp tràn lan. Sau khi thị trường hạ nhiệt, không ít khu vực rơi vào cảnh đất bỏ hoang, hạ tầng dang dở, gây hệ lụy kéo dài đối với công tác quản lý đất đai và đời sống người dân.

Theo thông tin từ UBND tỉnh Lâm Đồng, Bộ Nội vụ đã có tờ trình gửi Chính phủ đề nghị thành lập 3 phường mới gồm Đức Trọng, Hàm Thuận Nam và Cư Jút trên cơ sở giữ nguyên diện tích tự nhiên, quy mô dân số của các xã hiện hữu. Trong đó, Đức Trọng được định hướng trở thành trung tâm hành chính - chính trị mới của tỉnh Lâm Đồng, đồng thời phát triển thành trung tâm đổi mới sáng tạo, công nghiệp chế biến và logistics nông sản.

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#đất Đức Trọng #bất động sản Lâm Đồng #sốt đất #phường Đức Trọng #trung tâm hành chính #giao dịch đất nền

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