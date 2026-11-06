Hilltop Collection mở lựa chọn an cư cho gia đình Đà Nẵng có con trưởng thành

Khi con cái trưởng thành, nhu cầu về một ngôi nhà cũng thay đổi. Cha mẹ cần không gian yên tĩnh để tận hưởng cuộc sống riêng, nhưng vẫn muốn có nơi đủ rộng cho những dịp con cháu trở về sum họp. Hilltop Collection tại Vịnh Mây, Vinhomes Hải Vân Bay, mang tới lựa chọn an cư với các dinh thự đơn lập, sân vườn riêng và hệ tiện ích phục vụ nhiều thế hệ.

Không gian riêng cho cha mẹ, khoảng rộng cho những ngày sum họp

Với nhiều gia đình Đà Nẵng, bước sang một giai đoạn sống mới không đồng nghĩa phải rời thành phố đã gắn bó và gây dựng sự nghiệp. Khi con cái trưởng thành, có công việc và cuộc sống riêng, cha mẹ có thể mong muốn một không gian yên tĩnh hơn, có khu vườn để chăm sóc, nơi tiếp bạn bè và chỗ đón con cháu về mỗi dịp cuối tuần. Ngôi nhà lúc này cần đủ ấm cúng cho những ngày chỉ có hai người, đủ rộng mở khi gia đình sum họp, đồng thời thuận tiện kết nối với người thân và các dịch vụ chăm sóc sức khỏe.

Hilltop Collection tại Vịnh Mây, gồm các dinh thự đơn lập trên triền đồi hướng vịnh, đáp ứng trọn vẹn nhu cầu này. Tại đây, cảm hứng sống Malibu Hills được thể hiện qua kiến trúc mở với thiên nhiên, sân vườn riêng và không gian sống kín đáo trong quần thể có cổng an ninh khép kín. Thiết kế này phù hợp với những gia đình đề cao sự riêng tư trong sinh hoạt, nhưng vẫn muốn duy trì một mái nhà chung để các thế hệ tìm về.

Hilltop Collection gồm các dinh thự đơn lập trong khu kín trên các lớp địa hình cao của Hải Vân.

Trên tổng thể Vịnh Mây vươn tới cao độ 187,5 m, mỗi vị trí có hướng nhìn và tương quan riêng với các lớp nhà xung quanh. Chủ nhân có thể chọn căn phù hợp dựa trên ưu tiên khung cảnh hiện diện từ phòng khách, ban công hay khu vực nghỉ ngơi thường dùng. Lúc này, giá trị của tầm nhìn không nằm ở độ cao đơn thuần, mà ở trải nghiệm thực tế trong từng ngày sống.

Trong một gia đình đa thế hệ, không phải ai cũng thức dậy cùng giờ hay có chung nhu cầu nghỉ ngơi. Ông bà có thể thích buổi sáng yên tĩnh, trong khi con cháu muốn trò chuyện lâu hơn vào buổi tối. Đó cũng là lợi thế của dinh thự Hilltop Collection khi tạo được sự kết nối giữa các thành viên, nhưng không buộc mọi người phải chia sẻ cùng một nhịp sinh hoạt.

Phòng nghỉ thuận tiện cho cha mẹ, khu vực sinh hoạt chung đủ rộng cho bữa cơm cuối tuần, trong khi góc làm việc tách khỏi nơi trò chuyện. Mỗi người có khoảng riêng cần thiết, để những ngày con cháu trở về thêm trọn vẹn mà không làm xáo trộn nếp sống thường nhật của ông bà, cha mẹ.

Trong khi đó, sân vườn riêng tại mỗi dinh thự đưa không gian sinh hoạt vượt ra khỏi những bức tường phòng khách. Một bàn trà dành cho cha mẹ, khoảng vui chơi của các cháu hay bàn ăn ngoài trời cho cả gia đình đều có thể được bố trí. Khu vườn vì thế không chỉ là khoảng xanh, mà là nơi hình thành những thói quen, lưu giữ những khoảnh khắc chung của các thành viên.

Sân vườn riêng là không gian thư giãn và sinh hoạt ngoài trời cho các thành viên.

Kiến trúc nương theo triền đồi cùng khoảng lùi, hiên và ban công gia tăng cảm giác kín đáo cho ngôi nhà. Cả gia đình vừa có thể duy trì các sinh hoạt ngoài trời, vừa giữ được sự riêng tư cần thiết, hạn chế ảnh hưởng tới các gia đình lân cận và cảm giác bị quan sát từ bên ngoài.

Giữ trọn nếp nhà, nối dài trải nghiệm sống qua nhiều thế hệ

Trải nghiệm của gia đình đa thế hệ tiếp tục mở rộng ra ngoài khuôn viên, giúp mỗi ngày sống của ông bà thêm trọn vẹn, đồng thời tạo thêm hoạt động để con cháu tận hưởng mỗi lần trở về.

Tại Vịnh Mây, Oceania Clubhouse rộng 6.500 m² được quy hoạch làm nơi gặp gỡ, dùng bữa và giao lưu hướng biển. Những cuộc hẹn bên ngoài không gian riêng giúp gia chủ linh hoạt hơn khi tiếp khách, dành ngôi nhà cho những dịp sum họp thân tình.

Palm Garden rộng 1,5 ha bổ sung không gian vui chơi và vận động cho gia đình. Trong khi đó, Hải Vân Wellness Hub rộng 1,6 ha, dự kiến hoàn thành tháng 3/2028, được quy hoạch với spa, fitness, dịch vụ chăm sóc cá nhân và phòng khám Vinmec. Hệ tiện ích này mở thêm lựa chọn chăm sóc sức khỏe, thư giãn và vận động cho từng thành viên, từ cha mẹ đến con cháu.

Mỗi trải nghiệm tại Vịnh Mây góp thêm những khoảnh khắc đáng nhớ trong hành trình sum họp gia đình

Với các gia đình Đà Nẵng, lựa chọn Vịnh Mây không đồng nghĩa phải rời xa thành phố đã gắn bó nhiều năm. Chỉ khoảng 15 phút di chuyển tới trung tâm, chủ nhân Hilltop Collection đã gặp gỡ bạn bè, thăm người thân hay giải quyết những nhu cầu thường nhật.

Quan trọng hơn, trên sườn đồi hướng vịnh, gia đình có thêm những trải nghiệm sống mà không gian nội đô khó mang lại, từ khu vườn riêng để chăm chút mỗi ngày, tầm nhìn biển khoáng đạt và bầu không khí trong lành từ đại ngàn Hải Vân. Đó là cách giữ trọn kết nối với nhịp sống thân thuộc của Đà Nẵng, đồng thời mở ra một không gian sống khác biệt cho nhiều thế hệ.

Bởi vậy, lựa chọn một căn Hilltop Collection không chỉ là tìm nơi an cư cho hiện tại, mà còn là gửi gắm những giá trị lâu dài của gia đình. Trên sườn đồi Hải Vân, ngôi nhà có thể trở thành di sản gia tộc, lưu giữ những khoảnh khắc sum vầy và mở ra trải nghiệm mới qua từng thế hệ. Ở đó, con cháu không chỉ tìm thấy những người thân yêu đang chờ, mà còn có cả miền ký ức để thương nhớ và một mái nhà luôn muốn trở về.