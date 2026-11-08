Sedan điện hạng sang ồ ạt ra mắt khách Việt

Trong khoảng một tháng gần đây, 3 sedan thuần điện và một sedan PHEV thuộc phân khúc xe sang đã liên tiếp được giới thiệu đến khách hàng Việt Nam.

Chỉ trong khoảng một tháng gần đây, thị trường ôtô Việt Nam liên tiếp chào đón các mẫu sedan điện thuộc phân khúc hạng sang, từ xe hybrid cắm sạc (PHEV) cho đến ôtô thuần điện.

Làn sóng điện hóa cho thấy tác động mạnh mẽ không chỉ ở phân khúc phổ thông mà cả ở mảng xe sang, hiện đã lan đến nhóm sedan hạng sang giá vài tỷ đồng.

Một tháng 4 xe mới

Đầu tháng 10, Lexus ES được giới thiệu thế hệ mới tại Việt Nam. Cùng với 2 phiên bản hybrid quen thuộc, mẫu sedan của thương hiệu hạng sang Nhật Bản lần đầu ra mắt một biến thể thuần điện.

Lexus ES 500e có giá 2,94 tỷ đồng, sở hữu ngoại hình không quá khác biệt các phiên bản 350h trang bị hệ truyền động hybrid. Ngôn ngữ thiết kế chủ đạo xuyên suốt từ ngoại thất đến nội thất Lexus ES thế hệ mới lấy cảm hứng từ mẫu xe ý tưởng LF-ZC.

Lexus ES 500e mở màn cho đợt đổ bộ của sedan điện hạng sang tại Việt Nam. Ảnh: Phong Vân.

Riêng ở biến thể thuần điện, Lexus ES 500e sở hữu thiết lập motor kép, công suất 224 mã lực phía trước và 118 mã lực phía sau. Đi cùng là hệ dẫn động 4 bánh toàn thời gian DIRECT4, cho phép phân bổ mô-men xoắn linh hoạt giữa cầu trước và cầu sau. Mẫu sedan điện tăng tốc 0-100 km/h trong 7,7 giây, tốc độ tối đa 200 km/h.

Trong sự kiện "The Icons, Electrified" do Mercedes-Benz tổ chức cuối tháng 10 vừa qua tại TP.HCM, bộ đôi xe điện CLA 200 Electric và E 350 e cũng chính thức trình làng. Trong số này, CLA 200 Electric là sedan thuần điện, còn Mercedes-Benz E 350 e là lựa chọn PHEV tiếp theo của thương hiệu ngôi sao 3 cánh tại Việt Nam.

Mercedes-Benz CLA 200 Electric có giá 1,59 tỷ đồng, sở hữu điểm nhấn ngoại hình nhờ đầu xe với 142 ngôi sao 3 cánh phát sáng. Bên trong khoang lái, mẫu sedan thuần điện được trang bị hệ thống thông tin giải trí MBUX Superscreen gồm màn hình cảm ứng trung tâm 14 inch và màn hình cảm ứng 14 inch cho hành khách phía trước.

Mercedes-Benz CLA 200 Electric là sedan điện rẻ nhất của hãng tại Việt Nam. Ảnh: Mercedes-Benz.

Mẫu sedan điện của Mercedes-Benz được trang bị motor điện 224 mã lực dẫn động cầu sau, cho mô-men xoắn cực đại 335 Nm. Bộ pin lithium-ion dung lượng 58 kWh mang lại phạm vi hoạt động tối đa 459-542 km/lần sạc đầy theo chuẩn WLTP. Nhờ kiến trúc điện 800 V, xe có thể nạp lại 10-80% dung lượng pin trong khoảng 20 phút khi kết nối sạc DC công suất tối đa 200 kW.

Ở giá bán 3,399 tỷ đồng, Mercedes-Benz E 350 e trở thành lựa chọn mới nhất trong danh mục xe PHEV của hãng tại thị trường Việt Nam.

Theo thông tin do hãng cung cấp, Mercedes-Benz E 350 e có thể vận hành thuần điện 97-116 km/lần sạc theo chuẩn WLTP nhờ bộ pin lithium-ion dung lượng 19,53 kWh. Khi sử dụng bộ sạc chậm AC 11 kW, xe nạp đầy pin trong khoảng 2 giờ.

Động cơ xăng M254 2.0L kết hợp hệ truyền động điện trên Mercedes-Benz E 350 e cho ra tổng công suất 313 mã lực và mô-men xoắn cực đại 550 Nm. Hộp số tự động 9 cấp 9G-TRONIC và hệ dẫn động cầu sau giúp xe tăng tốc 0-100 km/h trong 6,4 giây.

Mercedes-Benz E 350 e có giá gần 3,4 tỷ đồng. Ảnh: MBV.

Hãng xe sang của Đức cho biết Mercedes-Benz E 350 e có mức tiêu thụ nhiên liệu kết hợp khoảng 1,98 lít/100 km.

Gần đây nhất, Volvo ES90 sau thời gian dài "nhá hàng" đã chính thức chào sân khách Việt với giá 2,6 tỷ đồng.

Volvo ES90 chia sẻ thiết lập motor kép hiệu năng cao tương tự SUV thuần điện EX90, kết hợp hệ dẫn động 4 bánh toàn thời gian điện tử eAWD. Công suất đầu ra tối đa của Volvo ES90 ở mức 680 mã lực, mô-men xoắn cực đại 870 Nm.

Xe sử dụng pin CATL dung lượng 106 kWh. Kiến trúc điện 800 V hỗ trợ sạc nhanh DC công suất tối đa 350 kW, giúp nạp lại 10-80% dung lượng pin trong khoảng 22 phút. Khi sạc chậm AC 11 kW, thời gian sạc đầy pin từ trạng thái cạn là khoảng 10 giờ.

Volvo ES90 là dòng sedan thuần điện hạng sang dáng fastback. Ảnh: Phong Vân.

Quãng đường di chuyển tối đa mỗi lần sạc của Volvo ES90 là 706 km theo WLTP. Một số trang bị đáng chú ý bao gồm hệ thống treo khí nén buồng hơi kép kết hợp giảm chấn thích ứng FSD, cụm đèn trước HD Pixel 20.000 điểm ảnh tích hợp công nghệ chiếu xa chủ động...

Sự sôi động đối nghịch với phân khúc phổ thông

Màn ra mắt 4 xe mới trong giai đoạn cuối năm cho thấy sự sôi động ở mảng sedan hạng sang. Trước khi Lexus ES 500e, Mercedes-Benz CLA 200 Electric và Volvo ES90 chính thức trình làng, thị trường Việt Nam đã có sẵn loạt sedan thuần điện, đa dạng cả về giá bán lẫn thương hiệu.

Có thể điểm lại vài cái tên thuộc nhóm sedan điện hạng sang đang có mặt sẵn trên thị trường Việt Nam như Mercedes-Benz EQS Saloon (4,789 tỷ đồng), BMW i7 (5,099 tỷ đồng), Porsche Taycan (4,82-6,48 tỷ đồng), Audi S6 Sportback e-tron (4,199 tỷ đồng).

Sedan chạy điện hạng sang không quá hiếm tại thị trường Việt Nam. Ảnh: Đan Thanh, Phúc Hậu.

Trái ngược với sự sôi động ở thị trường sedan chạy điện hạng sang, phân khúc sedan phổ thông ở Việt Nam lại khá èo uột khi doanh số ngày càng giảm, khá nhiều cái tên cũng đã dừng bán vì nhiều nguyên nhân khác nhau.

Trước tiên cần lưu ý rằng sự xuất hiện ồ ạt của các mẫu sedan thuần điện hạng sang với giá niêm yết tiền tỷ không hẳn xuất phát từ việc Việt Nam đã trở thành thị trường được ưu tiên đặc biệt. Những mẫu xe như Lexus ES 500e, Mercedes-Benz CLA 200 Electric và Volvo ES90 đã nằm trong lộ trình ra mắt toàn cầu của hãng, do vậy nhiều khả năng việc "chen nhau" ra mắt cuối năm nay chỉ là sự tình cờ.

Dẫu vậy, vẫn có cơ sở để nhận định rằng các hãng tung sedan thuần điện vừa để "khoe" trình độ kỹ thuật, đồng thời nhấn mạnh cam kết điện hóa và đảm bảo sở hữu xe điện ở tất cả phân khúc. Việc các mẫu sedan điện tiền tỷ ra mắt do vậy cũng hạn chế khả năng các hãng "trao" cơ hội cho đối thủ giữa lúc thị trường xe sang ngày càng cạnh tranh khốc liệt.

Sedan điện cung cấp trải nghiệm di chuyển êm ái, tĩnh lặng. Ảnh: Phong Vân.

Những mẫu sedan điện hạng sang cung cấp trải nghiệm di chuyển êm ái, tĩnh lặng nhờ đặc trưng thiết kế cũng như công nghệ, trang bị - những thứ khách hàng cao cấp nhắm đến.

Trong khi đó ở phân khúc phổ thông, khách hàng thường tìm kiếm nhiều hơn, từ giá bán, không gian sử dụng cho đến tính đa dụng - những yếu tố sedan phổ thông đang dần "lép vế" so với các dòng xe gầm cao, ôtô thuần điện khác.

Sự đối lập này có thể sẽ mang lại tình huống khá thú vị cho thị trường ôtô Việt Nam. Sedan chạy xăng phổ thông đang dần cảm thấy "ngộp thở", còn sedan điện hạng sang nhiều khả năng sẽ xây chắc chỗ đứng trên thị trường trong tương lai.

Sedan điện hạng sang có mức giá tương đối mềm trong dải sản phẩm của các hãng xe sang có thể là một trong những lý do khiến nó được mang về như một phép thử thị trường. Ở chiều ngược lại, khách hàng cũng dễ dàng tiếp cận hơn với xe điện hạng sang ở những phiên bản sedan nhờ giá bán dễ tiếp cận.