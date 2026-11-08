SUV Jaecoo gãy rụng bánh trước, nằm bất động trên đường

TPO - Mạng xã hội Indonesia mới đây lan truyền đoạn clip về một chiếc SUV điện Jaecoo J5 EV bị gãy rời bánh trước bên phải sau khi va chạm với lề đường và dải phân cách.

Vụ việc xảy ra vào khoảng 8h20 ngày 4/11 theo giờ Indonesia, tại trung tâm thủ đô Jakarta. Hình ảnh do những người tham gia giao thông ghi lại cho thấy một chiếc Jaecoo J5 EV màu đen nằm bất động bên dải phân cách bê tông nhô cao.

Đáng chú ý, cụm bánh trước bên phải đã tách rời khỏi thân xe. Một số bộ phận của hệ thống treo cùng một phần cản trước bị bung nằm trên mặt đường, trong khi một đoạn hộ lan ven đường cũng bị hư hỏng.

Người tham gia giao thông phát hiện chiếc SUV Jaecoo J5 EV bị gãy bánh trước. Video: CNC

Jaecoo Indonesia cho biết đội ngũ kỹ thuật của hãng đã kiểm tra phương tiện sau khi liên hệ với chủ xe. Kết quả cho thấy chiếc SUV va chạm với lề đường và dải phân cách ven đường trước khi cụm bánh xe bị tách rời. Hãng nhận định tình trạng này là hậu quả của cú va chạm, không phải nguyên nhân dẫn đến tai nạn.

Quá trình kiểm tra ghi nhận các hư hỏng tại cản trước bên phải, vè bánh xe và cửa hành khách phía trước. Jaecoo cho biết không tìm thấy dấu hiệu cho thấy lỗi sản phẩm là nguyên nhân gây ra sự cố. Bộ phận dịch vụ hậu mãi của hãng đang phối hợp với chủ xe để tiến hành sửa chữa và cung cấp linh kiện thay thế.

Bánh trước của xe bị gãy rời, trong khi một số linh kiện hệ thống treo và một phần cản trước văng ra mặt đường.

Đến nay, chưa có thông tin về một cuộc điều tra độc lập đối với vụ việc tại Jakarta. Đoạn video về chiếc Jaecoo gặp tai nạn này được lan truyền trên mạng xã hội Indonesia. Trong đó, nhiều người cho rằng vụ việc gợi liên tưởng đến các sự cố liên quan tới dòng xe Omoda 5 (cùng tập đoàn Chery) tại Malaysia.

Vào giữa tháng 10, Chery công bố đợt triệu hồi 8.878 chiếc Omoda 5 để kiểm tra và thay thế linh kiện bị ảnh hưởng. Động thái này diễn ra sau sự cố một chiếc Omoda 5 bị gãy trục sau tại Malaysia.

Chiếc SUV Omoda 5 bị gãy trục sau ở Malaysia.

Sự cố cũng khiến Chủ tịch Chery, ông Yin Tongyue, phải công khai xin lỗi. Ngày 21/10, ông đã gửi lời xin lỗi tới Bộ trưởng Đầu tư, Thương mại và Công nghiệp Malaysia liên quan đến những lo ngại về chất lượng phương tiện.

Dẫu vậy, cần lưu ý rằng các sự cố tại Malaysia liên quan đến trục bánh sau của Omoda 5, trong khi Jaecoo Indonesia nhận định rằng bánh trước của chiếc J5 EV tại Jakarta bị tách rời do va chạm với hạ tầng ven đường. Hiện chưa có bằng chứng cho thấy hai sự việc có liên quan với nhau.

Jaecoo J5 EV cũng đang được bán tại Việt Nam và là xe lắp ráp trong nước, do đó không liên quan tới sản phẩm tại Indonesia. Mẫu xe điện này có giá niêm yết 749 triệu đồng, và giá sau khi trừ ưu đãi có thể xuống còn 599 triệu đồng.