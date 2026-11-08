Hotline: 0865.015.015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf Xem thêm
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Chuyển động văn hóa Sách Góc nhìn
Giải trí Phim ảnh Hậu trường sao Âm nhạc Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức trong nước Hoa hậu Việt Nam Quốc tế
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
Tết Việt
Đính chính
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Video
Vodcast
Ảnh
Infographics
Longform
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909.55.99.88 (Zalo) booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
D29, Phạm Văn Bạch, P.Cầu Giấy, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in 0903.444.897
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Xe

SUV Jaecoo gãy rụng bánh trước, nằm bất động trên đường

Lê Tuấn

TPO - Mạng xã hội Indonesia mới đây lan truyền đoạn clip về một chiếc SUV điện Jaecoo J5 EV bị gãy rời bánh trước bên phải sau khi va chạm với lề đường và dải phân cách.

Vụ việc xảy ra vào khoảng 8h20 ngày 4/11 theo giờ Indonesia, tại trung tâm thủ đô Jakarta. Hình ảnh do những người tham gia giao thông ghi lại cho thấy một chiếc Jaecoo J5 EV màu đen nằm bất động bên dải phân cách bê tông nhô cao.

Đáng chú ý, cụm bánh trước bên phải đã tách rời khỏi thân xe. Một số bộ phận của hệ thống treo cùng một phần cản trước bị bung nằm trên mặt đường, trong khi một đoạn hộ lan ven đường cũng bị hư hỏng.

Người tham gia giao thông phát hiện chiếc SUV Jaecoo J5 EV bị gãy bánh trước. Video: CNC

Jaecoo Indonesia cho biết đội ngũ kỹ thuật của hãng đã kiểm tra phương tiện sau khi liên hệ với chủ xe. Kết quả cho thấy chiếc SUV va chạm với lề đường và dải phân cách ven đường trước khi cụm bánh xe bị tách rời. Hãng nhận định tình trạng này là hậu quả của cú va chạm, không phải nguyên nhân dẫn đến tai nạn.

Quá trình kiểm tra ghi nhận các hư hỏng tại cản trước bên phải, vè bánh xe và cửa hành khách phía trước. Jaecoo cho biết không tìm thấy dấu hiệu cho thấy lỗi sản phẩm là nguyên nhân gây ra sự cố. Bộ phận dịch vụ hậu mãi của hãng đang phối hợp với chủ xe để tiến hành sửa chữa và cung cấp linh kiện thay thế.

images.jpg
Bánh trước của xe bị gãy rời, trong khi một số linh kiện hệ thống treo và một phần cản trước văng ra mặt đường.

Đến nay, chưa có thông tin về một cuộc điều tra độc lập đối với vụ việc tại Jakarta. Đoạn video về chiếc Jaecoo gặp tai nạn này được lan truyền trên mạng xã hội Indonesia. Trong đó, nhiều người cho rằng vụ việc gợi liên tưởng đến các sự cố liên quan tới dòng xe Omoda 5 (cùng tập đoàn Chery) tại Malaysia.

Vào giữa tháng 10, Chery công bố đợt triệu hồi 8.878 chiếc Omoda 5 để kiểm tra và thay thế linh kiện bị ảnh hưởng. Động thái này diễn ra sau sự cố một chiếc Omoda 5 bị gãy trục sau tại Malaysia.

chery-omoda-5-rear-suspension-failure-malaysia-061026-facebook-3359.jpg
Chiếc SUV Omoda 5 bị gãy trục sau ở Malaysia.

Sự cố cũng khiến Chủ tịch Chery, ông Yin Tongyue, phải công khai xin lỗi. Ngày 21/10, ông đã gửi lời xin lỗi tới Bộ trưởng Đầu tư, Thương mại và Công nghiệp Malaysia liên quan đến những lo ngại về chất lượng phương tiện.

Dẫu vậy, cần lưu ý rằng các sự cố tại Malaysia liên quan đến trục bánh sau của Omoda 5, trong khi Jaecoo Indonesia nhận định rằng bánh trước của chiếc J5 EV tại Jakarta bị tách rời do va chạm với hạ tầng ven đường. Hiện chưa có bằng chứng cho thấy hai sự việc có liên quan với nhau.

Jaecoo J5 EV cũng đang được bán tại Việt Nam và là xe lắp ráp trong nước, do đó không liên quan tới sản phẩm tại Indonesia. Mẫu xe điện này có giá niêm yết 749 triệu đồng, và giá sau khi trừ ưu đãi có thể xuống còn 599 triệu đồng.

#Jaecoo J5 EV #Jaecoo #Indonesia #gãy bánh trước #va chạm #tai nạn #sự cố #SUV điện #Omoda 5 #triệu hồi xe

Cùng chuyên mục

Clip: Đầu xe Land Cruiser biến dạng sau va chạm với ô tô tải

TPO - Trời mưa, đường ướt, chiếc SUV Toyota Land Cruiser bật xi-nhan trái để rẽ. Khi đã đánh lái đưa đầu xe vượt quá vạch tim đường, ô tô này bất ngờ dừng khựng lại sau đó bị xe tải đi ngược chiều tông trực diện. Va chạm khiến đầu xe SUV hư hỏng, nắp ca-pô biến dạng trong khi một phần cản trước của xe tải văng xuống đường. Vụ việc xảy ra tại Tuyên Quang.

Clip: Shipper vượt ẩu tông người đi xe đạp ngã nhào

TPO - Camera hành trình của ô tô ghi lại cảnh người giao hàng (shipper) đi với tốc độ khá nhanh, chuyển làn thiếu quan sát sau đó tông phải người đi xe đạp. Va chạm khiến cả hai phương tiện ngã đổ ra đường, hiện chưa rõ tình trạng shipper. Vụ tai nạn xảy ra tại Hà Nội.

Green SM triển khai chương trình 'Mùa đông xanh - vì tương lai xanh', hỗ trợ đặc biệt cho khách hàng và tài xế

Green SM triển khai chương trình 'Mùa đông xanh - vì tương lai xanh', hỗ trợ đặc biệt cho khách hàng và tài xế

Nhân tiết lập đông, Green SM công bố triển khai chương trình “Mùa đông xanh - Vì tương lai xanh” với chính sách hỗ trợ chưa từng có: ưu đãi 25% cước xe cho khách hàng; chia sẻ tới 100% giá trị cước chuyến đi, miễn toàn bộ phí nền tảng 6% - 6,7%, miễn phí sạc pin 2 lần số km vận doanh cho tài xế… cùng nhiều phúc lợi hấp dẫn khác. Chương trình áp dụng từ 8/11/2026 đến 28/2/2027 nhằm hỗ trợ khách hàng và đối tác nhanh chóng chuyển đổi sang phương tiện xanh, góp phần giảm thiểu ô nhiễm tại các đô thị.

Clip: Ô tô tông trực diện xe máy đang sang đường

TPO - Camera an ninh ghi lại cảnh một người đi xe máy từ vỉa hè, quay đầu để sang làn đối diện nhưng không sang dứt khoát. Khi thấy ô tô đi ngược chiều tới, xe máy khựng lại giữa đường trong khi ô tô không kịp phanh dẫn tới va chạm trực diện. Cú tông khiến tài xế xe máy ngã ra đường, chưa rõ tình trạng sức khỏe trong khi ô tô bị hư hỏng phần đầu.

Xã hội

Pháp luật

Giải trí

Thế giới

Sức khỏe