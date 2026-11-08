Hotline: 0865.015.015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf Xem thêm
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Chuyển động văn hóa Sách Góc nhìn
Giải trí Phim ảnh Hậu trường sao Âm nhạc Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức trong nước Hoa hậu Việt Nam Quốc tế
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
Tết Việt
Đính chính
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Video
Vodcast
Ảnh
Infographics
Longform
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909.55.99.88 (Zalo) booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
D29, Phạm Văn Bạch, P.Cầu Giấy, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in 0903.444.897
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Xe

Vì sao ô tô hiện đại trang bị nhiều camera nhưng vẫn thiếu camera hành trình?

Dù có nhiều camera trang bị, nhà sản xuất vẫn chưa phổ biến camera hành trình trên các mẫu ô tô hiện nay.

Camera hành trình chưa phổ biến trên xe phổ thông

Kể từ những năm 2010, camera hành trình đã trở thành thiết bị quen thuộc với nhiều tài xế, đặc biệt sau khi những đoạn video ấn tượng ghi lại tình huống giao thông tại Nga được chia sẻ rộng rãi trên mạng xã hội.

Nhu cầu ghi lại hình ảnh trong quá trình di chuyển ngày càng tăng, vừa giúp tài xế có bằng chứng khi xảy ra va chạm, vừa hỗ trợ xác minh các tình huống giao thông. Một số nhà sản xuất cũng bắt đầu tích hợp camera hành trình vào xe. Tuy nhiên, trang bị này vẫn chưa phổ biến, đặc biệt trên các mẫu xe phổ thông.

4.jpg

Một số dòng xe cao cấp của BMW và Mercedes-Benz đã có camera hành trình tích hợp. Dù vậy, phần lớn nhà sản xuất vẫn chưa đưa tính năng này trở thành trang bị tiêu chuẩn trên toàn bộ danh mục sản phẩm.

Trong đó, chi phí là một rào cản. Việc bổ sung camera chuyên dụng, bộ nhớ lưu trữ và phần mềm quản lý dữ liệu có thể làm tăng giá thành sản xuất. Với những mẫu xe phổ thông, nơi các hãng phải cân đối chặt chẽ chi phí và giá bán, đây không phải trang bị luôn được ưu tiên.

Bên cạnh đó, tốc độ cập nhật phần cứng giữa các thế hệ xe không phải lúc nào cũng diễn ra nhanh chóng. Không phải mẫu xe mới nào cũng được trang bị những công nghệ tiên tiến nhất trên thị trường.

Đáng chú ý, dù ngày càng có nhiều camera xuất hiện trên ô tô hiện đại, phần lớn thiết bị này không phục vụ mục đích ghi hình hành trình. Thay vào đó, chúng được thiết kế để thu thập dữ liệu hình ảnh, hỗ trợ các tính năng an toàn và hỗ trợ lái xe, chẳng hạn phòng ngừa va chạm hoặc hỗ trợ chuyển làn…

Khi camera trở thành một phần của hệ thống an toàn

Sự gia tăng số lượng camera trên ô tô xuất phát một phần từ yêu cầu nâng cao an toàn giao thông và sự phát triển của các hệ thống hỗ trợ người lái tiên tiến (ADAS)

Tại Mỹ, kể từ năm 2018, các mẫu ô tô mới phải đáp ứng yêu cầu trang bị hệ thống camera lùi theo quy định của Cơ quan An toàn giao thông đường bộ quốc gia Mỹ (NHTSA). Quy định này nhằm mở rộng tầm quan sát, hạn chế những vụ tai nạn do tài xế không phát hiện người hoặc vật thể nằm trong điểm mù.

1.jpg

Không dừng lại ở camera phía sau, nhiều mẫu xe hiện nay còn có camera tại gương chiếu hậu, lưới tản nhiệt phía trước và hai bên thân xe. Hệ thống camera đa hướng giúp mở rộng phạm vi quan sát, cung cấp thêm dữ liệu hình ảnh cho các tính năng như hỗ trợ đỗ xe, cảnh báo va chạm, nhận diện vật cản và hỗ trợ chuyển làn…

Một trong những ứng dụng quan trọng là hệ thống phanh tự động khẩn cấp có khả năng nhận diện người đi bộ (PAEB). Dữ liệu từ Viện Bảo hiểm và An toàn đường cao tốc Mỹ (IIHS) cho thấy, hệ thống này giúp giảm tới 32% nguy cơ xảy ra tai nạn với người đi bộ khi lái xe vào ban ngày.

Ngoài tác dụng bảo vệ người tham gia giao thông, các nhà sản xuất ô tô cũng có động lực tích hợp thêm công nghệ camera để cải thiện xếp hạng an toàn. Những đánh giá an toàn cao không chỉ giúp bảo vệ người tiêu dùng mà còn có thể thúc đẩy doanh số bán xe.

Tuy nhiên, camera phục vụ ADAS và camera hành trình có mục đích sử dụng khác nhau. Camera của hệ thống an toàn thường cung cấp dữ liệu theo thời gian thực để nhận diện môi trường, phát hiện nguy cơ và hỗ trợ điều khiển phương tiện. Trong khi đó, camera hành trình được thiết kế để ghi lại liên tục diễn biến phía trước hoặc xung quanh xe, lưu trữ hình ảnh và cho phép người dùng trích xuất khi cần thiết.

Do đó, việc một chiếc xe có nhiều camera không đồng nghĩa với việc phương tiện đó đã có sẵn camera hành trình.

Sự xuất hiện ngày càng nhiều camera cho thấy công nghệ này đang đảm nhiệm nhiều vai trò khác nhau trên ô tô hiện đại. Dù mang lại lợi ích về an toàn và hỗ trợ lái xe, việc tích hợp camera hành trình chuyên dụng trên các mẫu xe phổ thông vẫn còn những rào cản về chi phí và khả năng cập nhật phần cứng.

vtcnews.vn
#an toàn giao thông #camera ô tô #hệ thống hỗ trợ lái #Viện Bảo hiểm và An toàn đường cao tốc Mỹ #công nghệ lái tự động

Cùng chuyên mục

Clip: Đầu xe Land Cruiser biến dạng sau va chạm với ô tô tải

TPO - Trời mưa, đường ướt, chiếc SUV Toyota Land Cruiser bật xi-nhan trái để rẽ. Khi đã đánh lái đưa đầu xe vượt quá vạch tim đường, ô tô này bất ngờ dừng khựng lại sau đó bị xe tải đi ngược chiều tông trực diện. Va chạm khiến đầu xe SUV hư hỏng, nắp ca-pô biến dạng trong khi một phần cản trước của xe tải văng xuống đường. Vụ việc xảy ra tại Tuyên Quang.

Clip: Shipper vượt ẩu tông người đi xe đạp ngã nhào

TPO - Camera hành trình của ô tô ghi lại cảnh người giao hàng (shipper) đi với tốc độ khá nhanh, chuyển làn thiếu quan sát sau đó tông phải người đi xe đạp. Va chạm khiến cả hai phương tiện ngã đổ ra đường, hiện chưa rõ tình trạng shipper. Vụ tai nạn xảy ra tại Hà Nội.

Green SM triển khai chương trình 'Mùa đông xanh - vì tương lai xanh', hỗ trợ đặc biệt cho khách hàng và tài xế

Green SM triển khai chương trình 'Mùa đông xanh - vì tương lai xanh', hỗ trợ đặc biệt cho khách hàng và tài xế

Nhân tiết lập đông, Green SM công bố triển khai chương trình “Mùa đông xanh - Vì tương lai xanh” với chính sách hỗ trợ chưa từng có: ưu đãi 25% cước xe cho khách hàng; chia sẻ tới 100% giá trị cước chuyến đi, miễn toàn bộ phí nền tảng 6% - 6,7%, miễn phí sạc pin 2 lần số km vận doanh cho tài xế… cùng nhiều phúc lợi hấp dẫn khác. Chương trình áp dụng từ 8/11/2026 đến 28/2/2027 nhằm hỗ trợ khách hàng và đối tác nhanh chóng chuyển đổi sang phương tiện xanh, góp phần giảm thiểu ô nhiễm tại các đô thị.

Xã hội

Pháp luật

Giải trí

Thế giới

Sức khỏe