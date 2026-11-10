Thủ tướng Merz cảnh báo phép thử lịch sử với nước Đức

TPO - Thủ tướng Friedrich Merz nói rằng nước Đức đang phải đối mặt với phép thử lịch sử, đồng thời lên án hình ảnh “kinh hoàng” khi các trường mẫu giáo và giáo đường Do Thái được bảo vệ bằng kính chống đạn và lực lượng cảnh sát vũ trang.

Thủ tướng Đức Friedrich Merz phát biểu tại giáo đường Do Thái ở Munich, ngày 9/11. (Ảnh: AP)

Phát biểu tại giáo đường Do Thái ở Munich ngày 9/11, nhân dịp tưởng niệm sự kiện bạo lực chống người Do Thái mang tên “Kristallnacht” năm 1938, ông Merz nói rằng chủ nghĩa bài Do Thái đã “hiện diện ở khắp mọi nơi”.

Sự kiện Kristallnacht được xem là dấu hiệu báo trước cuộc diệt chủng Holocaust do Đức Quốc xã gây ra, khiến hơn 6 triệu người Do Thái trên khắp châu Âu thiệt mạng.

“Chúng ta nhìn thấy và nghe thấy điều đó trên đường phố, tại các thị trấn và thành phố của mình, tại các đô thị của những nước láng giềng châu Âu cũng như trên toàn thế giới, trong các nghị viện, câu lạc bộ và trường học”, Thủ tướng Friedrich Merz nói.

“Và đó là lý do tại sao đây chính là thời khắc quyết định đối với lời cam kết ‘Không bao giờ tái diễn’ mà chúng ta vẫn thường nhắc đến”, ông nhấn mạnh.

Ông Merz tuyên bố chính phủ của mình sẽ làm tất cả những gì có thể để bảo vệ đời sống cộng đồng người Do Thái tại Đức cũng như ở nước ngoài. Ông tái khẳng định sự ủng hộ lâu nay của Đức đối với Israel, cho rằng điều này “là một phần trách nhiệm lịch sử của chúng ta”.

Trong những năm trước, hai người tiền nhiệm của ông Merz trên cương vị thủ tướng là bà Angela Merkel và ông Olaf Scholz đưa ra những cam kết tương tự về việc bảo vệ cộng đồng và các tổ chức Do Thái tại Đức, đồng thời đấu tranh chống chủ nghĩa bài Do Thái.

Theo báo cáo thường niên mới nhất của RIAS, một tổ chức giám sát các hành vi bài Do Thái, những vụ việc mang tính bài Do Thái đã xảy ra ở “quy mô đáng báo động” kể từ khi chiến tranh Gaza nổ ra năm 2023.

Riêng trong năm ngoái, tổ chức này ghi nhận 8.725 vụ việc được báo cáo, gấp 3 lần so với năm 2022, tương đương khoảng 24 vụ mỗi ngày.

Giới chức Palestine cho biết, hơn 74.000 người đã thiệt mạng trong chiến dịch tấn công của Israel tại Dải Gaza. Israel phát động chiến dịch này sau khi lực lượng Hamas tấn công vào miền Nam Israel ngày 7/10/2023.

Bà Ilse Aigner, người được ông Merz đề cử trở thành nữ nguyên thủ quốc gia đầu tiên của Đức, cho rằng tình trạng bất an mà nhiều người Do Thái tại Đức đang phải trải qua là “nỗi ô nhục đối với đất nước chúng ta”.

“Kristallnacht”, hay còn gọi là “Đêm thủy tinh vỡ”, là làn sóng bạo lực nhằm vào người Do Thái, bao gồm các vụ giết người, cướp bóc và phá hoại tài sản, bắt đầu từ ngày 9/11/1938.

Tên gọi này bắt nguồn từ những mảnh kính vỡ phủ kín đường phố bên ngoài các giáo đường Do Thái, cửa hàng và nhà ở của người Do Thái sau các cuộc tấn công.

Sự kiện này được coi là một trong những bước ngoặt dẫn đến cuộc đàn áp có hệ thống và sau đó là cuộc diệt chủng người Do Thái dưới chế độ Đức Quốc xã.