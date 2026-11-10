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Pháp luật

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Thuê lao động nước ngoài trái phép, người phụ nữ ở Tây Ninh bị khởi tố

Nguyễn Tiến

TPO - Biết 10 lao động Bangladesh đã quá hạn lưu trú tại Việt Nam, người phụ nữ ở Tây Ninh vẫn thuê nhà, bố trí chỗ ở và việc làm cho nhóm này.

Ngày 10/11, Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Tây Ninh cho biết đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam Trần Thị Phấn (SN 1976, ngụ ấp Đông Thành, xã Tân Đông, tỉnh Tây Ninh) để điều tra về hành vi “Tổ chức cho người khác ở lại Việt Nam trái phép”.

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Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh tống đạt quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, ra lệnh bắt tạm giam đối với Trần Thị Phấn.

Trước đó, ngày 27/10, Phòng Quản lý xuất nhập cảnh Công an tỉnh Tây Ninh phối hợp với công an các xã Tân Đông và Tân Hội kiểm tra việc lưu trú tại nhà ông P.V.A. (SN 1979, ngụ xã Tân Đông) và nhà chị T.T.N. (SN 1996, ngụ xã Tân Hội).

Qua kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện 10 người đàn ông quốc tịch Bangladesh, độ tuổi từ 22-55, đang lưu trú tại hai địa điểm trên nhưng không thực hiện khai báo tạm trú. Đáng chú ý, những người này đã quá hạn lưu trú tại Việt Nam từ năm 2024.

Làm việc với cơ quan công an, Trần Thị Phấn được xác định là người thuê hai căn nhà trên để bố trí chỗ ở cho nhóm lao động Bangladesh.

Theo lời khai ban đầu, dù biết những người này đã quá hạn lưu trú tại Việt Nam, Phấn vẫn thuê nhà để bố trí chỗ ở và tạo điều kiện cho họ làm việc. Nguyên nhân được bị can khai nhận là do có nhu cầu tuyển công nhân, trong khi chi phí thuê lao động Bangladesh thấp hơn so với lao động trong nước.

Đến tháng 9/2026, Phấn thuê nhà tại các xã Tân Đông và Tân Hội để bố trí chỗ ở cho nhóm lao động này, phục vụ công việc tại các công trình xây dựng trên địa bàn.

Công an tỉnh Tây Ninh khuyến cáo, hành vi tổ chức, môi giới hoặc tiếp tay cho người nước ngoài ở lại Việt Nam trái phép là vi phạm pháp luật, có thể bị xử lý hình sự tùy theo tính chất, mức độ vi phạm.

Cơ quan chức năng đề nghị các cá nhân, tổ chức, cơ sở lưu trú và doanh nghiệp thực hiện nghiêm quy định về quản lý người nước ngoài; không tiếp nhận, bố trí chỗ ở hoặc tạo việc làm cho người nước ngoài không có giấy tờ cư trú hợp lệ.

Khi phát hiện dấu hiệu người nước ngoài cư trú bất hợp pháp, người dân cần thông báo cho cơ quan công an gần nhất hoặc liên hệ đường dây nóng Công an tỉnh Tây Ninh qua số điện thoại 02723.827.622 để được tiếp nhận, xử lý.

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#Tây Ninh #lao động Bangladesh #cư trú trái phép #Trần Thị Phấn #khởi tố bị can #quản lý xuất nhập cảnh

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