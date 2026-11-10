Bê bối tình dục rúng động nước Anh

TPO - Russell Brand bị tuyên phạt 10 năm 6 tháng tù vì tội hiếp dâm và tấn công tình dục ba phụ nữ. Tại phiên tòa ngày 9/11 ở London, vợ nam diễn viên đã gục xuống ghế khi anh bị dẫn giải khỏi phòng xử.

Reuters đưa tin ngày 9/11 (giờ địa phương), Tòa án Southwark Crown Court (London) tuyên Russell Brand 10 năm 6 tháng tù giam. Bản án được đưa ra sau khi nam diễn viên 51 tuổi bị bồi thẩm đoàn kết tội hiếp dâm và ba tội tấn công tình dục trong phiên xét xử kéo dài bốn tuần.

Theo phán quyết, Brand nhận 9 năm tù cho tội hiếp dâm và các mức án 9 tháng, 18 tháng, 8 tháng cho ba tội tấn công tình dục. Các án tù đối với ba tội danh sau được thi hành đồng thời, trong khi án hiếp dâm được thi hành nối tiếp, nâng tổng hình phạt lên 10 năm 6 tháng.

Russell Brand lĩnh án 10 năm 6 tháng tù vì các tội hiếp dâm và tấn công tình dục. Ảnh: Getty Images.

Brand phải chấp hành ít nhất hai phần ba thời hạn tù trước khi đủ điều kiện được xem xét trả tự do. Sau khi ra tù, nam diễn viên vẫn phải chịu các quy định giám sát và khai báo dành cho người phạm tội tình dục tại Anh.

Trong phần tuyên án, thẩm phán Joel Bennathan nhận định Brand từng nghĩ rằng danh tiếng cho phép anh hành xử tùy ý, bất chấp quyền và sự đồng thuận của người khác. Ông mô tả nam diễn viên là kẻ săn mồi tình dục, đồng thời chỉ trích sự kiêu ngạo và thái độ coi thường phụ nữ của bị cáo.

Khoảnh khắc gây chú ý tại phiên tòa là cuộc trao đổi ngắn giữa Brand và vợ trước khi anh bị đưa xuống khu vực tạm giữ.

Theo The Guardian, Brand gần như không biểu lộ cảm xúc khi nghe tuyên án. Trong khi đó, Laura Gallacher được thấy gục xuống ở khu vực dành cho người tham dự phiên tòa. Khi bị dẫn giải khỏi bục dành cho bị cáo, nam diễn viên mấp máy môi nói với vợ: “Anh yêu em” và “Chúng ta sẽ ổn thôi”.

Bản phác họa của họa sĩ Elizabeth Cook, do PA phát hành, ghi lại giây phút chia tay này.

Hình ảnh phác thảo về Russell Brand và vợ tại phiên tòa.

Laura Brand (tên thời con gái là Laura Gallacher) kết hôn với Russell Brand năm 2017. Cô có mặt bên chồng trong phần lớn thời gian diễn ra phiên tòa. Hai người có ba con chung.

Luật sư biện hộ từng đề nghị thẩm phán cân nhắc hoàn cảnh gia đình, nhấn mạnh bản án sẽ gây tổn thương lớn cho vợ và các con của nam diễn viên. Tuy nhiên, thẩm phán cho rằng những mất mát mà gia đình phải chịu là hệ quả từ chính hành vi phạm tội của Brand.

Trước đó, ngày 5/11, bồi thẩm đoàn tại Tòa án Southwark kết luận Brand phạm tội hiếp dâm một phụ nữ và tấn công tình dục ba phụ nữ khác trong các vụ việc xảy ra từ năm 2004 đến 2009. Nạn nhân bị hiếp dâm khi 21 tuổi, còn Brand khi đó 33 tuổi. Vụ việc xảy ra tại nhà riêng của nam diễn viên ở khu Hampstead, London.

Ba vụ tấn công tình dục còn lại diễn ra tại quán bar ở Soho, đài phát thanh Choice FM và trường quay Channel 4. Các nạn nhân cho biết Brand lợi dụng danh tiếng và vị thế trong ngành giải trí để tiếp cận, cưỡng ép họ. Trước tòa, những phụ nữ này mô tả những tổn thương tâm lý kéo dài, ảnh hưởng đến công việc, các mối quan hệ và cuộc sống cá nhân.

Brand từng đối mặt tổng cộng bảy cáo buộc liên quan sáu phụ nữ, gồm ba tội hiếp dâm, ba tội tấn công tình dục và một tội cố ý có hành vi khiếm nhã. Anh phủ nhận toàn bộ cáo buộc, khẳng định các quan hệ tình dục đều có sự đồng thuận. Bồi thẩm đoàn tuyên trắng án cho anh ở hai cáo buộc hiếp dâm và cáo buộc cố ý có hành vi khiếm nhã.

Laura Gallacher rời đi sau khi phiên tòa kết thúc.

Những cáo buộc nhằm vào Russell Brand lần đầu gây chấn động dư luận năm 2023, sau cuộc điều tra của chương trình Dispatches trên Channel 4 cùng các bài viết của The Times và The Sunday Times. Nhiều phụ nữ lên tiếng về hành vi tình dục sai trái mà họ cho biết từng phải chịu đựng.

Tháng 4/2025, cảnh sát London chính thức truy tố nam diễn viên với các cáo buộc liên quan đến những vụ việc xảy ra nhiều năm trước. Đến tháng 12/2025, cơ quan công tố Anh tiếp tục cho phép bổ sung các cáo buộc liên quan đến hai phụ nữ khác.

Sau phán quyết ngày 5/11, cảnh sát London cho biết Brand còn nằm trong diện điều tra về hai cáo buộc hiếp dâm khác. Cơ quan chức năng đang tiếp tục xem xét các chứng cứ liên quan.