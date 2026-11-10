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Pháp luật

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Người báo tin kể phút nghẹt thở đối mặt phạm nhân trốn trại cuối cùng Hồ Văn Tình

Phùng Quang

TPO - Mồ hôi túa ra khi nhận ra người khách lạ đang ngồi đối diện chính là Hồ Văn Tình – phạm nhân trốn trại suốt 17 ngày. Dù đối mặt với đối tượng nguy hiểm ngay trong nhà, anh T. vẫn cố giữ bình tĩnh, vừa trò chuyện, mời ăn cam, vừa tìm cách báo tin cho công an.

Liên quan đến vụ lực lượng chức năng chiều 7/11 đã bắt giữ được Hồ Văn Tình – phạm nhân cuối cùng trốn khỏi Trại giam A2, quá trình truy bắt Tình có sự hỗ trợ rất lớn từ người dân.

Từ tin báo về việc một người lạ chạy vào ngôi nhà bỏ hoang giữa vườn tràm, thuộc khu vực rừng núi xã Bắc Khánh Vĩnh, lực lượng chức năng đã tổ chức kiểm tra và phát hiện Tình đang ẩn nấp dưới một giếng cạn trong khu nhà hoang. Ngay sau đó, đối tượng bị khống chế, bắt giữ.

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Hồ Văn Tình khi bị bắt giữ lúc hơn 16h ngày 7/11

Tuy nhiên, trước khi bị phát hiện và bắt giữ, Tình từng bất ngờ tìm đến nhà một người dân địa phương để xin ăn. Cuộc gặp gỡ tưởng chừng bình thường đã trở thành tình huống khiến chủ nhà trải qua những giây phút căng thẳng, lo sợ.

Kể lại sự việc với phóng viên Báo Tiền Phong ngày 10/11, anh T. (tên nhân vật đã thay đổi) cho biết, Tình bất ngờ bước vào nhà trong tình trạng mặc áo mưa. Ban đầu, anh tưởng đây là cán bộ đang trực chốt làm nhiệm vụ nên đã bảo anh rể lấy nước đá cho người này uống.

Tuy nhiên, trong quá trình tiếp xúc, anh T. nhận thấy người khách có biểu hiện rụt rè, ít nói và có phần bất thường. Đặc biệt, khi anh rể của anh T mang nước ra, người này xin một điếu thuốc, để lộ hình xăm trên cơ thể khiến anh rể anh T nảy sinh nghi ngờ.

Lúc này, anh T. đã nhận ra người trước mặt có thể chính là Hồ Văn Tình – phạm nhân đang bị lực lượng chức năng truy bắt. Tuy nhiên, trong nhà còn có vợ và con nhỏ nên anh cố gắng giữ bình tĩnh, không để lộ sự nghi ngờ, bởi lo sợ đối tượng có thể manh động nếu biết mình đã bị nhận diện.

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A T. kể lại giây phút đối mặt với Hồ Văn Tình.

Anh T. tiếp tục ngồi trò chuyện, thậm chí còn mời Tình ăn cam. Để giữ tự nhiên, anh hỏi người này đi trực có mệt không. Ban đầu, Tình chỉ lí nhí trả lời: “Mệt”. Nhưng sau đó ít phút, đối tượng mới thừa nhận mình là phạm nhân cuối cùng đang bị truy bắt, đồng thời cho biết bản thân đã rất đói.

“Tình nói với tôi là đã ở khu vực phía sau nhà khoảng 1-2 ngày, nhưng thấy trong nhà toàn phụ nữ nên không dám vào. Đến khi thấy tôi đi làm về, nó mới quyết định bước vào xin ăn. Nghe đến đó, mồ hôi sau gáy tôi càng túa ra”, anh T. kể.

Biết Tình đang trong tình cảnh lẩn trốn, anh T. chủ động khuyên đối tượng nên ra đầu thú để được hưởng sự khoan hồng của pháp luật, thay vì tiếp tục trốn chạy, khiến bản thân thêm khổ sở và gây khó khăn cho lực lượng chức năng.

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Khu vực Hồ Văn Tình lẩn trốn (khoanh vuông) trước khi bị bắt vào chiều 7/11.

“Tôi hỏi sao không ra đầu thú đi. Tình nói sợ bị bắt, sợ án sẽ nặng thêm. Tôi tiếp tục khuyên nếu cứ lẩn trốn như vậy thì chỉ khổ cho bản thân và cả những người đang làm nhiệm vụ. Lúc đó, nó cũng ngồi suy nghĩ, có vẻ như đã nghe và thấm lời khuyên”, anh T. nhớ lại.

Trong lúc trò chuyện, Tình có mượn điện thoại của anh T. nhưng anh từ chối vì lo ngại đối tượng sẽ liên lạc với bạn bè bên ngoài rồi tìm cách bỏ đi.

Không lâu sau, cha anh T. trở về nhà và lên tiếng hỏi người đang có mặt bên trong là ai. Chứng kiến phản ứng của Tình lúc này, anh T. nhận thấy đối tượng bắt đầu có biểu hiện lo lắng, ánh mắt liên tục đảo quanh. Lo sợ Tình có thể manh động, gây nguy hiểm cho vợ con và cha mình, anh quyết định tìm cách đưa đối tượng ra khỏi nhà.

Anh T. nói với Tình rằng đã ăn uống rồi thì có thể tranh thủ đi. Khi vừa bước ra ngoài, Tình còn xin anh một gói mì tôm nhưng anh từ chối, nói trong nhà không có, rồi tiếp tục giục đối tượng rời đi..

Đợi Tình đi được khoảng chục mét, anh T. lập tức lấy điện thoại báo cho lực lượng chức năng, đề nghị tổ chức bao vây khu vực bên ngoài.

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Hồ Văn Tình bị cảnh sát áp giải sau khi bị bắt.

Sau đó, anh T. cùng hai người dân khác gần nhà tham gia hỗ trợ truy tìm hướng di chuyển của Tình, phối hợp với các lực lượng chức năng tổ chức vây bắt. Cuối cùng, lực lượng truy bắt phát hiện và khống chế Hồ Văn Tình khi đối tượng đang ẩn nấp dưới một ống bi xi măng trong khu nhà hoang.

Theo người dân địa phương, nơi Tình bị phát hiện là một căn nhà hoang thuộc thôn Suối Cau, xã Bắc Khánh Vĩnh, cách Trại giam A2 hơn 15km. Căn nhà này từng được sử dụng để phục vụ hoạt động chăn nuôi lợn. Tuy nhiên, sau một thời gian làm ăn thua lỗ, chủ trang trại đã bỏ hoang khu vực này nhiều năm. Do không được sử dụng và bảo dưỡng, công trình dần xuống cấp, đổ nát, gần như hư hỏng hoàn toàn.

Trước đó ngày 21/10, Tình cùng 3 phạm nhân khác lợi dụng sơ hở trong lúc lao động cải tạo để trốn khỏi Trại giam A2.

Trong các ngày 24/10, 28/10 và 3/11, lực lượng chức năng lần lượt bắt giữ Lê Văn Cường (32 tuổi, quê Phú Thọ), đang chấp hành án phạt 10 năm tù về các tội Trộm cắp tài sản và Tàng trữ trái phép chất ma túy; Võ Hoàng Duy (27 tuổi, quê Gia Lai), đang chấp hành án phạt 20 năm tù về tội Mua bán trái phép chất ma túy và Lữ Văn Toàn (31 tuổi, quê Thanh Hóa), đang chấp hành án phạt 20 năm tù về tội Giết người. Chiều 7/11, lực lượng chức năng đã bắt được Hồ Văn Tình - phạm nhân cuối cùng trốn khỏi Trại giam A2, tại xã Bắc Khánh Vĩnh, tỉnh Khánh Hòa.

Sau khi bắt giữ cả 4 phạm nhân, lực lượng chức năng tiếp tục củng cố hồ sơ để xử lý các đối tượng theo quy định pháp luật.

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#Hồ Văn Tình #Trại giam A2 #phạm nhân #truy bắt

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