Nga sản xuất hàng loạt Oreshnik, Ukraine thử nghiệm đánh chặn tên lửa siêu vượt âm

TPO - Nga đang đẩy mạnh hiện đại hóa tên lửa đạn đạo tầm trung siêu vượt âm Oreshnik, đồng thời tiến tới sản xuất hàng loạt, còn Ukraine tuyên bố đã thử nghiệm hệ thống đánh chặn mục tiêu ngoài khí quyển, báo Nga MK.ru đưa tin độc quyền.

Tuy nhiên, khả năng đối phó loại vũ khí “khủng” này vẫn là bài toán chưa có lời giải rõ ràng, trong khi những diễn biến mới xuất hiện ngay trước thềm vòng đàm phán Nga-Mỹ-Ukraine tại Abu Dhabi, hãng tin Nga RT đưa tin ngày 10/11.

Ukraine tuyên bố thử nghiệm đánh chặn Oreshnik: Tham vọng hay khả năng thực tế?

Báo Anh The Guardian mới đây đưa tin Ukraine đang phát triển hệ thống đánh chặn tên lửa đạn đạo ngoài khí quyển, với một trong những mục tiêu chính là đối phó tên lửa đạn đạo tầm trung siêu vượt âm Oreshnik của Nga. Theo đó, Ukraine đã tiến hành 3 cuộc thử nghiệm hệ thống này.

Tuyên bố trên lập tức thu hút sự chú ý trong bối cảnh Oreshnik được Nga giới thiệu là một loại vũ khí có tốc độ cực cao, khả năng phân tách đầu đạn và tấn công nhiều mục tiêu cùng lúc. Tuy nhiên, giới chuyên gia quân sự Nga tỏ ra hoài nghi về khả năng Ukraine thực sự đánh chặn được loại tên lửa này.

Trả lời phỏng vấn báo Moskovsky Komsomolets (MK) ngày 10/11, Thiếu tướng Không quân Vladimir Popov, phi công quân sự danh dự của Nga, cho rằng, những tuyên bố về các cuộc thử nghiệm của Ukraine cần được nhìn nhận thận trọng.

Theo ông Popov, Ukraine có thể tận dụng các hệ thống phòng không hiện có như S-300 hoặc S-200 để tiến hành những thử nghiệm ban đầu. Xét về độ cao đánh chặn, các tổ hợp này có thể được sử dụng trong một số tình huống nhất định.

Tuy nhiên, việc đánh chặn một mục tiêu đạn đạo đang lao xuống từ không gian với tốc độ rất lớn là thách thức hoàn toàn khác.

Tốc độ tên lửa Oreshnik có thể đạt Mach 10-11 (khoảng 12.250-13.475 km/h, hoặc 3,4-3,7 km mỗi giây). Minh họa: News.by

Ông Popov nhận định, Ukraine có thể tìm cách cải tiến đầu đạn tên lửa phòng không, sử dụng các mảnh văng tạo thành vùng cản phá trên đường bay của mục tiêu. Dù vậy, phương án này không bảo đảm khả năng tiêu diệt Oreshnik, bởi tốc độ của tên lửa và các đầu đạn phân tách khiến việc xác định chính xác thời điểm, vị trí đánh chặn trở nên đặc biệt khó khăn.

Theo chuyên gia Nga, Oreshnik có thể mang từ 6-12 đầu đạn hoặc bộ phận tấn công phân tách. Khi các đầu đạn này lao xuống với tốc độ cực lớn, khả năng tên lửa đánh chặn va chạm trực tiếp với từng mục tiêu là rất thấp.

Ông Popov cho rằng, Ukraine cần có tên lửa đánh chặn tốc độ cao chuyên dụng để thực hiện nhiệm vụ này. Tuy nhiên, Ukraine hiện chưa sở hữu loại vũ khí như vậy.

Đáng chú ý, theo nhận định của vị tướng Nga, ngay cả Mỹ, Nga và Trung Quốc cũng đang trong quá trình phát triển những hệ thống đánh chặn ngoài khí quyển có năng lực tương tự. Đây là công nghệ đòi hỏi nguồn lực lớn, thời gian nghiên cứu dài và trình độ kỹ thuật rất cao.

Tên lửa đạn đạo Oreshnik của Nga được trưng bày trên một bệ phóng di động, cho thấy thiết kế và nền tảng triển khai của hệ thống này. Ảnh: United24 Media

Nga tìm cách gia tăng số lượng tên lửa siêu vượt âm Thiếu tướng Không quân Nga Vladimir Popov nói rằng, Nga đang tìm cách đẩy mạnh sản xuất Oreshnik thông qua việc tận dụng các nền tảng phóng cơ động sẵn có, thay vì phát triển và sản xuất toàn bộ tổ hợp phóng mới cho loại tên lửa siêu vượt âm này. Theo chuyên gia Nga, phương án này có thể giúp tiết kiệm đáng kể thời gian và nguồn lực, bởi Nga không cần tiến hành lại toàn bộ quy trình chế tạo, thử nghiệm và hoàn thiện các tổ hợp phóng cơ động. Cơ chế hoạt động của tên lửa siêu vượt âm Oreshnik. Đồ họa: Reuters

Oreshnik khiến châu Âu lo ngại: Thông điệp răn đe trước thềm đàm phán?

Theo ông Popov, những tuyên bố về khả năng đánh chặn Oreshnik của Ukraine có thể xuất hiện trong bối cảnh các cuộc đàm phán giữa Nga, Mỹ và Ukraine tại Abu Dhabi đang được xúc tiến.

Vị chuyên gia cho rằng, châu Âu đang tìm cách củng cố vị thế của mình cũng như hỗ trợ Ukraine trong tiến trình ngoại giao. Ông dẫn lại những lo ngại tại Ba Lan sau khi Nga đề cập khả năng sử dụng Oreshnik nhằm vào các mục tiêu trên lãnh thổ nước này.

Theo ông Popov, việc Đức không chuyển giao tên lửa hành trình Taurus cho Ukraine cũng phản ánh những tính toán an ninh của Berlin trước nguy cơ xung đột mở rộng.

Tên lửa Oreshnik rơi xuống Ukraine tháng 1/2026. Video: TVP World

Trong khi đó, những diễn biến mới tại Trung Đông cũng được ông Popov đề cập như một yếu tố làm gia tăng sự quan tâm của châu Âu đối với các loại vũ khí tầm xa và siêu vượt âm.

Ông cho rằng, các nước châu Âu đang phải tính toán những rủi ro an ninh trong bối cảnh Iran tuyên bố sở hữu tên lửa có tốc độ siêu vượt âm hoặc gần đạt ngưỡng này.

Những tuyên bố về năng lực tên lửa của Nga và Iran đang góp phần làm gia tăng sức ép đối với các nước phương Tây trong việc xây dựng hệ thống phòng thủ tên lửa.

Belarus đã chính thức triển khai các hệ thống tên lửa Oreshnik của Nga - loại vũ khí có khả năng mang đầu đạn hạt nhân - trên lãnh thổ của mình, Bộ trưởng Ngoại giao Belarus Maksim Ryzhenkov thông báo tháng 9/2025. Ảnh: UNN

Mỹ tập trung 4 vấn đề

Đáng chú ý, các cuộc đàm phán Nga-Mỹ-Ukraine tại Abu Dhabi trong tuần này diễn ra trong bối cảnh Washington tuyên bố muốn thảo luận những cơ chế an ninh mới cho châu Âu.

Đặc phái viên Mỹ Jared Kushner cho biết, Washington tập trung vào 4 vấn đề: chấm dứt xung đột, bảo đảm an ninh hậu chiến đáng tin cậy cho Ukraine, xây dựng kế hoạch phục hồi kinh tế và giải quyết các vấn đề nhân đạo.

Ngoại trưởng Nga Sergey Lavrov hoan nghênh việc các nhà đàm phán Mỹ đặt trọng tâm vào an ninh tập thể, đồng thời nhấn mạnh Mátxcơva mong muốn một thỏa thuận hòa bình toàn diện, bao gồm các bảo đảm an ninh cho cả Nga và Ukraine, RT đưa tin ngày 10/11.

Trong bối cảnh đó, những tuyên bố liên quan Oreshnik không chỉ mang ý nghĩa quân sự mà còn có thể được nhìn nhận như một phần của cuộc cạnh tranh về sức mạnh răn đe và vị thế chiến lược giữa các bên.

Hai đặc phái viên Mỹ Steve Witkoff và Jared Kushner tham dự một cuộc họp báo cùng Tổng thống Ukraine Vladimir Zelensky tại Kiev, ngày 6/9/2026. Ảnh: NurPhoto