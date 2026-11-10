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Pháp luật

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'Dàn' cựu cán bộ Sở Y tế Hà Nội hầu tòa vì nhận hối lộ để cấp phép hồ sơ hành nghề y, dược

Hoàng An

TPO - Nhóm cựu lãnh đạo, cán bộ Phòng Quản lý hành nghề y, dược tư nhân (Sở Y tế TP Hà Nội) bị cáo buộc nhận hối lộ tiền tỷ trong nhiều năm để cấp phép hành nghề y, dược cho các cơ sở tư nhân thiếu điều kiện, tiêu chuẩn hoạt động.

Nhận tiền, tạo điều kiện đẩy nhanh việc cấp phép

Ngày 10/11, TAND TP Hà Nội mở lại phiên tòa xét xử sơ thẩm các bị cáo trong vụ án “đưa, nhận, môi giới hối lộ khi cấp phép hành nghề y, dược tư nhân”, xảy ra tại Sở Y tế TP Hà Nội.

Trong đó, các bị cáo Tô Tử Anh (SN 1962, cựu Phó trưởng phòng Phòng Quản lý hành nghề y, dược tư nhân Sở Y tế Hà Nội), Nguyễn Văn Đức (SN 1970, cựu Trưởng phòng), Trần Thị Bạch Tuyết (SN 1972, cựu Phó trưởng phòng)... bị xét xử tội “Nhận hối lộ”.

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Các bị cáo nghe công bố quyết định xét xử.

Các bị cáo bị xét xử tội "Môi giới hối lộ" là cựu cán bộ, nhân viên Phòng Quản lý hành nghề y, dược tư nhân gồm: Đỗ Thị Hương (SN 1988, cựu chuyên viên), Vũ Việt Phong (SN 1972, cựu cán bộ), Đỗ Đình Long (SN 1995, cựu chuyên viên), Vũ Thị Bích Ngọc (SN 1962, cán bộ hưu trí).

Cùng bị xét xử về tội "Môi giới hối lộ" còn có 3 bị cáo khác thuộc Sở Y tế TP Hà Nội là Ngô Thị Hồng Phương (SN 1969, cựu chuyên viên Văn phòng), Nguyễn Đình An (SN 1985, cựu nhân viên Trung tâm kiểm nghiệm thuốc, mỹ phẩm, thực phẩm Hà Nội), Đỗ Doãn Tiến (SN 1977, lái xe).

Theo cáo trạng, từ năm 2019 đến 2024, nhiều cán bộ Phòng Quản lý hành nghề y, dược tư nhân đã lợi dụng nhiệm vụ được giao để nhận tiền, tạo điều kiện đẩy nhanh việc cấp phép hoặc bỏ qua sai phạm cho các cơ sở hành nghề y, dược.

Cơ quan tố tụng xác định có 686 phòng khám, quầy thuốc và cơ sở kinh doanh dược đưa tiền thông qua các "cò", với mức từ 15 - 20 triệu đồng đối với quầy thuốc và 60 - 70 triệu đồng đối với phòng khám.

Tổng số tiền các môi giới thu khoảng 8,6 tỷ đồng, trong đó hơn 3,8 tỷ đồng được dùng để hối lộ cán bộ Sở Y tế Hà Nội.

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Vụ án từng được trả hồ sơ, điều tra bổ sung nhiều lần.

Đáng chú ý, cựu Phó trưởng phòng Tô Tử Anh bị cáo buộc nhận hơn 1,3 tỷ đồng, trong đó có 79 lần nhận tiền gián tiếp qua tài khoản của lái xe Sở Y tế.

Cáo trạng cho rằng với vai trò trưởng đoàn thẩm định, ông Tô Tử Anh đã thống nhất bỏ qua các sai phạm, tạo điều kiện cho nhiều phòng khám được cấp mới hoặc cấp lại giấy phép dù chưa đáp ứng đầy đủ điều kiện theo quy định.

Tuy nhiên, tại phiên tòa được mở trước đó, ông Tô Tử Anh chỉ thừa nhận đã nhận 166 triệu đồng và phủ nhận việc đây là tiền hối lộ.

"Nể anh em lắm mới nhận"

Theo lời khai, do có nhiều năm phụ trách lĩnh vực quản lý hành nghề y, dược tư nhân nên ông Tô Tử Anh thường được các phòng khám, nhất là phòng khám nha khoa, nhờ hướng dẫn cách bố trí cơ sở vật chất, sắp xếp thiết bị và hoàn thiện hồ sơ.

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Hội đồng xét xử kiểm tra nhân thân bị cáo.

Có những nơi ông phải trực tiếp xuống hướng dẫn nhiều lần, từ vật liệu lát sàn, vị trí bồn rửa tay đến nội dung biển hiệu.

Bị cáo Tô Tử Anh cho rằng số tiền đã nhận chỉ là "tiền cảm ơn" cho công sức tư vấn chuyên môn, không phải điều kiện để đổi lấy việc cấp phép trái quy định. "Anh em bảo công sức anh vất vả quá nên xin số tài khoản để gửi tiền cảm ơn", cựu phó phòng khai và cho biết nhiều lần từ chối nhưng "nể anh em lắm mới nhận".

Từ lời khai của ông Tô Tử Anh, Chủ tọa cho rằng việc thanh tra, kiểm tra và hướng dẫn chuyên môn là chức năng, nhiệm vụ của cán bộ quản lý nhà nước, không thể lấy đó làm căn cứ nhận tiền từ các đơn vị thuộc phạm vi mình quản lý.

Theo hội đồng xét xử, tại thời điểm nhận tiền, ông Anh vừa là phó phòng vừa là trưởng đoàn thẩm định nên việc nhận tiền từ chính các cơ sở mình kiểm tra, cấp phép, dù dưới tên gọi "tiền tư vấn" hay "tiền cảm ơn" đều trái quy định và làm ảnh hưởng đến tính khách quan của hoạt động công vụ.

"Bị cáo có thể giúp người ta nhưng không được nhận tiền của họ, dù là trên phương diện tình cảm", Chủ tọa nói.

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