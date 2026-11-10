Hotline: 0865.015.015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf Xem thêm
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Chuyển động văn hóa Sách Góc nhìn
Giải trí Phim ảnh Hậu trường sao Âm nhạc Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức trong nước Hoa hậu Việt Nam Quốc tế
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
Tết Việt
Đính chính
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Video
Vodcast
Ảnh
Infographics
Longform
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909.55.99.88 (Zalo) booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
D29, Phạm Văn Bạch, P.Cầu Giấy, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in 0903.444.897
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Nhịp sống Thủ đô

0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

Hà Nội rào chắn một phần đường Nguyễn Trãi

Phùng Linh

TPO - Bắt đầu từ đêm 12/11, trục đường Nguyễn Trãi sẽ được rào chắn cục bộ trong khung giờ 22h đến 5h sáng hôm sau nhằm phục vụ thi công hạng mục cáp điện ngầm ngang đường thuộc dự án Vành đai 2,5.

Sở Xây dựng Hà Nội vừa thông báo phương án tổ chức giao thông, phục vụ đào rãnh cáp điện ngầm tại nút giao Vành đai 2,5 trên tuyến đường Nguyễn Trãi. Hạng mục này thuộc dự án thành phần 2 đầu tư xây dựng tuyến đường Vành đai 2,5 của thành phố.

1q8a9827-2241.jpg
Hà Nội rào chắn cục bộ đường Nguyễn Trãi vào ban đêm để phục vụ thi công dự án Vành đai 2,5 - Ảnh minh hoạ.

Theo kế hoạch, việc rào chắn mặt đường Nguyễn Trãi sẽ kéo dài từ đêm 12/11 đến hết ngày 31/12. Đơn vị thi công sẽ thiết lập hàng rào di động trên cả hai chiều đường (hướng đi quận Hà Đông và hướng về trung tâm Hà Nội) với kích thước rào chắn dài 40m, rộng 3,75m.

Nhằm giảm thiểu tối đa tác động đến lưu lượng phương tiện khổng lồ trên trục giao thông huyết mạch phía Tây, Sở Xây dựng yêu cầu nhà thầu chỉ được phép rào chắn và tổ chức thi công vào ban đêm, bắt đầu từ 22h hôm trước đến 5h sáng hôm sau.

Dự án được tổ chức thi công cuốn chiếu theo 4 phân đoạn. Nhà thầu có trách nhiệm thu hồi rào chắn, khôi phục mặt đường ngay sau khi hoàn thiện từng phần để triển khai điểm tiếp theo.

Đặc biệt, trước 5h sáng hằng ngày, toàn bộ máy móc, thiết bị và phương tiện phục vụ thi công phải rút khỏi hiện trường, tập kết an toàn vào bên trong phạm vi công trường Vành đai 2,5. Mặt đường Nguyễn Trãi phải được lu lèn, hoàn trả mặt đường để phục vụ người dân đi lại an toàn trong giờ cao điểm ban ngày, tuyệt đối không để xảy ra tình trạng vật liệu ngổn ngang gây cản trở giao thông.

Trong các dịp lễ, Tết, những ngày diễn ra sự kiện lớn tại khu vực hoặc khi có yêu cầu từ cơ quan chức năng, chủ đầu tư phải chỉ đạo nhà thầu thu dọn toàn bộ máy móc, vật liệu xây dựng, đất đá thải và khôi phục ngay hiện trạng hạ tầng.

Về công tác bảo đảm an toàn, hệ thống biển báo phải được đặt cách công trường từ 50m đến 200m. Tại vị trí rào chắn, nhà thầu phải bố trí đầy đủ chóp nón, đèn cảnh báo ban đêm, biển hạn chế tốc độ và người hướng dẫn.

Việc điều tiết, phân luồng tránh ùn tắc do chủ đầu tư và Cảnh sát giao thông phối hợp xử lý. Sở Xây dựng sẽ liên tục theo dõi diễn biến trên đường Nguyễn Trãi để tham mưu, thay đổi phương án giao thông kịp thời khi cần thiết.

Xem thêm

#rào chắn Nguyễn Trãi #đường Nguyễn Trãi #giao thông Hà Nội #Sở Xây dựng Hà Nội #vành đai #2.5 #vành đai 2.5

Cùng chuyên mục

Diện mạo cầu Trần Hưng Đạo và Tứ Liên sau hơn một năm thi công

Diện mạo cầu Trần Hưng Đạo và Tứ Liên sau hơn một năm thi công

TPO - Cầu Trần Hưng Đạo và Tứ Liên đang dần hiện rõ hình hài trên sông Hồng, với các hạng mục trụ cầu, thân tháp và đường dẫn được triển khai đồng loạt. Hai công trình được kỳ vọng tăng kết nối giữa hai bờ, góp phần giảm áp lực giao thông cho Hà Nội.

Xử lý 18.000 căn hộ vượt quy hoạch của Tập đoàn Mường Thanh là 'đặc thù của đặc thù'

Xử lý 18.000 căn hộ vượt quy hoạch của Tập đoàn Mường Thanh là 'đặc thù của đặc thù'

TPO - Theo Trưởng ban Đô thị HĐND TP Hà Nội Trần Hợp Dũng, Nghị quyết 96 quy định cơ chế, chính sách đặc thù nhằm khắc phục vi phạm đất đai, trật tự xây dựng tại 12 dự án vi phạm của Tập đoàn Mường Thanh được xem là “đặc thù của đặc thù” nhằm xử lý điểm nghẽn vi phạm đất đai, trật tự xây dựng kéo dài nhiều năm.

Bản tin Thời tiết Hà Nội (8 - 9/11): Không khí lạnh mạnh liên tiếp tràn về, khu vực sắp lạnh kéo dài

Bản tin Thời tiết Hà Nội (8 - 9/11): Không khí lạnh mạnh liên tiếp tràn về, khu vực sắp lạnh kéo dài

TPO - Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, trong 24 giờ tới khu vực Thủ đô Hà Nội chịu ảnh hưởng từ khối không khí lạnh cường độ mạnh tác động, nền nhiệt miền Bắc giảm sâu, trời chuyển mưa dông. Các chuyên gia nhận định sau đó không khí lạnh tiếp tục tăng cường khiến trời rét kéo dài.

150 hoạt động lớn tại Lễ hội 'Thăng Long Kẻ Nghệ'

150 hoạt động lớn tại Lễ hội 'Thăng Long Kẻ Nghệ'

TPO - Từ ngày 13-28/11/2026, Lễ hội Thiết kế Sáng tạo Hà Nội chính thức trở lại với tên gọi “Thăng Long Kẻ Nghệ”. Sự kiện có sự tham gia và đồng kiến tạo của gần 1.000 nhà sáng tạo cùng nghệ nhân trong và ngoài nước.

Dàn ca sỹ nổi tiếng hội tụ tại concert hưởng ứng Ngày Văn hóa Việt Nam ở Mỹ Đình

Dàn ca sỹ nổi tiếng hội tụ tại concert hưởng ứng Ngày Văn hóa Việt Nam ở Mỹ Đình

TPO - Phó Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch TP Hà Nội Nguyễn Thị Mai Hương cho biết, chương trình nghệ thuật đặc biệt tối 24/11 tại Sân vận động quốc gia Mỹ Đình hưởng ứng Ngày Văn hóa Việt Nam có sự tham gia của rất nhiều nghệ sĩ, ca sĩ nổi tiếng. Ban Tổ chức dự kiến sẽ phát khoảng 50.000 vé.

Xã hội

Pháp luật

Giải trí

Thế giới

Sức khỏe