Diện mạo cầu Trần Hưng Đạo và Tứ Liên sau hơn một năm thi công

TPO - Sở Xây dựng Hà Nội vừa báo cáo UBND thành phố về 9 dự án giao thông trọng điểm có nguy cơ không hoàn thành đúng kế hoạch do vướng mắc kéo dài trong công tác giải phóng mặt bằng (GPMB) và di dời hạ tầng kỹ thuật. Trong đó, có dự án sản lượng thi công vẫn ở mức 0%.