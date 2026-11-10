Diện mạo cầu Trần Hưng Đạo và Tứ Liên sau hơn một năm thi công

TPO - Cầu Trần Hưng Đạo và Tứ Liên đang dần hiện rõ hình hài trên sông Hồng, với các hạng mục trụ cầu, thân tháp và đường dẫn được triển khai đồng loạt. Hai công trình được kỳ vọng tăng kết nối giữa hai bờ, góp phần giảm áp lực giao thông cho Hà Nội.
TPO - Bắt đầu từ đêm 12/11, trục đường Nguyễn Trãi sẽ được rào chắn cục bộ trong khung giờ 22h đến 5h sáng hôm sau nhằm phục vụ thi công hạng mục cáp điện ngầm ngang đường thuộc dự án Vành đai 2,5.
TPO - Cán bộ, công chức và người lao động làm việc trực tiếp, thường xuyên tại các khu công nghệ cao trên địa bàn Hà Nội dự kiến được miễn toàn bộ tiền vé tháng xe buýt, đường sắt đô thị và xe khách tuyến cố định.
TPO - Theo Trưởng ban Đô thị HĐND TP Hà Nội Trần Hợp Dũng, Nghị quyết 96 quy định cơ chế, chính sách đặc thù nhằm khắc phục vi phạm đất đai, trật tự xây dựng tại 12 dự án vi phạm của Tập đoàn Mường Thanh được xem là “đặc thù của đặc thù” nhằm xử lý điểm nghẽn vi phạm đất đai, trật tự xây dựng kéo dài nhiều năm.
TPO - Hiện nay khối không khí lạnh gây mưa đang mở rộng ảnh hưởng tại khu vực Bắc Bộ. Thủ đô Hà Nội trong 24 giờ tới tiếp tục giảm nhiệt sâu, cảm nhận rét rõ rệt đặc biệt về đêm và sáng sớm.
TPO - Về thí điểm mô hình “xã, phường xã hội chủ nghĩa”, Chủ tịch UBND TP Hà Nội Vũ Đại Thắng yêu cầu các tiêu chí phải vượt chuẩn bình thường, hướng về dân sinh như tính đến miễn phí ăn trưa, sách giáo khoa cho học sinh và hỗ trợ tối đa cho hộ kinh doanh.
TPO - Theo phương án đề xuất xây dựng mới chợ Kim Liên (phường Kim Liên, Hà Nội), chợ truyền thống sẽ được xây mới thành khối nhà 3 tầng, một tầng hầm với tổng diện tích lập quy hoạch gần 1.500 m2.
TPO - Hiện tượng nghịch nhiệt biến bầu khí quyển thành chiếc "nắp đậy" khổng lồ, giữ lại bụi mịn và khí độc ngay tầng không khí chúng ta hít thở.
TPO - Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, trong 24 giờ tới khu vực Thủ đô Hà Nội chịu ảnh hưởng từ khối không khí lạnh cường độ mạnh tác động, nền nhiệt miền Bắc giảm sâu, trời chuyển mưa dông. Các chuyên gia nhận định sau đó không khí lạnh tiếp tục tăng cường khiến trời rét kéo dài.
TPO - Trong lúc làm việc ven hồ Ngọc Khánh, hai công nhân thoát nước Hà Nội nhặt được chiếc túi xách chứa tiền mặt cùng hộ chiếu và lập tức nhờ công an tìm trả lại nguyên vẹn cho nam du khách người Nhật Bản.
TPO - UBND TP Hà Nội vừa có chỉ đạo khẩn giao các đơn vị chức năng khẩn trương kiểm tra, xác minh và xử lý nghiêm các vi phạm liên quan đến vụ thịt lợn nhũn bở, kém chất lượng đưa vào bếp ăn bán trú Trường Mầm non Phương Liệt.
TPO - UBND TP Hà Nội vừa quyết định đầu tư gần 225 tỷ đồng để cải tạo, tổ chức lại giao thông tại 7 tuyến phố trọng điểm. Dự án tập trung xén hè, mở rộng mặt đường nhằm tháo gỡ các điểm nghẽn hạ tầng, giảm áp lực ùn tắc cho khu vực trung tâm và phía Tây Thủ đô.
TPO - Sở Xây dựng Hà Nội vừa báo cáo UBND thành phố về 9 dự án giao thông trọng điểm có nguy cơ không hoàn thành đúng kế hoạch do vướng mắc kéo dài trong công tác giải phóng mặt bằng (GPMB) và di dời hạ tầng kỹ thuật. Trong đó, có dự án sản lượng thi công vẫn ở mức 0%.
TPO - Từ ngày 13-28/11/2026, Lễ hội Thiết kế Sáng tạo Hà Nội chính thức trở lại với tên gọi “Thăng Long Kẻ Nghệ”. Sự kiện có sự tham gia và đồng kiến tạo của gần 1.000 nhà sáng tạo cùng nghệ nhân trong và ngoài nước.
TPO - Tình trạng tập kết máy móc, vật liệu cùng các hố đào sâu chưa hoàn trả trên mặt đường xuống cấp tại dự án Lĩnh Nam đang thu hẹp diện tích lưu thông, gây ảnh hưởng trực tiếp đến việc đi lại của người dân.
TPO - Phó Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch TP Hà Nội Nguyễn Thị Mai Hương cho biết, chương trình nghệ thuật đặc biệt tối 24/11 tại Sân vận động quốc gia Mỹ Đình hưởng ứng Ngày Văn hóa Việt Nam có sự tham gia của rất nhiều nghệ sĩ, ca sĩ nổi tiếng. Ban Tổ chức dự kiến sẽ phát khoảng 50.000 vé.
TPO - Sở Xây dựng Hà Nội đề nghị 17 địa phương phối hợp thông báo, vận động doanh nghiệp nghiên cứu điều chuyển một phần tuyến xe khách liên tỉnh từ bến Giáp Bát, Nước Ngầm về Yên Sở.