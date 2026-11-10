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Nhịp sống Thủ đô

Diện mạo cầu Trần Hưng Đạo và Tứ Liên sau hơn một năm thi công

Trọng Tài Trọng Tài

TPO - Cầu Trần Hưng Đạo và Tứ Liên đang dần hiện rõ hình hài trên sông Hồng, với các hạng mục trụ cầu, thân tháp và đường dẫn được triển khai đồng loạt. Hai công trình được kỳ vọng tăng kết nối giữa hai bờ, góp phần giảm áp lực giao thông cho Hà Nội.

VIDEO: Diện mạo hai cây cầu vượt sông Hồng trong nội đô Hà Nội.
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Toàn cảnh công trường cầu Trần Hưng Đạo nhìn từ phía nội đô Hà Nội. Tuyến cầu và đường dẫn dài khoảng 4,18 km, mở thêm hướng kết nối với phía Đông thành phố.
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Theo Báo cáo số 821/BC-SXD ngày 6/11/2026 của Sở Xây dựng Hà Nội, giá trị xây lắp cầu Trần Hưng Đạo đạt 54,2% giá trị hợp đồng, cao nhất trong nhóm 7 dự án cầu vượt sông Hồng được theo dõi.
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Đến nay, toàn bộ 128 cọc khoan nhồi và 7 bệ trụ cầu chính đã hoàn thành; 5 trụ giữa sông cơ bản hoàn thành phần kết cấu.
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Các nhà thầu duy trì khoảng 28 mũi thi công, triển khai dầm, kết cấu thép, cầu dẫn và các hạng mục kết nối hai đầu cầu.
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Công nhân làm việc tại công trường cầu Trần Hưng Đạo. Theo tiến độ thành phố giao, dự án phải hoàn thành trước ngày 30/6/2027.
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Khu vực thi công đường dẫn cầu Trần Hưng Đạo phía nội đô, nơi tuyến cầu kết nối với mạng lưới đường hiện hữu.
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Sau hơn 1 năm triển khai, cầu Tứ Liên đang hình thành các trụ tháp và cầu dẫn. Đến hết tháng 10/2026, giá trị xây lắp lũy kế đạt khoảng 26,85% giá trị xây lắp theo hợp đồng.
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Tại cầu chính, các đơn vị tập trung thi công thân tháp. Đến hết tháng 10/2026, trụ P37 hoàn thành 6/37 đốt, trụ P38 hoàn thành 5/37 đốt.
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Sà lan và thiết bị phục vụ thi công trên sông Hồng. Liên danh nhà thầu tổ chức khoảng 15 mũi thi công lớn trên toàn tuyến.
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Kết cấu trụ tháp cầu Tứ Liên đang được thi công. Theo thiết kế, cầu chính dài 1.000 m, có nhịp chính 500 m và hai trụ tháp cao 185 m.
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Hướng cầu Tứ Liên nhìn về phía nội đô Hà Nội, các nhà thầu phấn đấu thông xe kỹ thuật trước ngày 2/9/2027 và hoàn thành công trình trước APEC 2027.
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Phối cảnh 3D và vị trí cầu Trần Hưng Đạo và cầu Tứ Liên bắc qua sông Hồng

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#cầu Trần Hưng Đạo #cầu Tứ Liên #cầu vượt sông Hồng #thi công cầu Hà Nội #tiến độ xây dựng #Sở Xây dựng Hà Nội

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