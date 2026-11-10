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Miễn phí xe buýt, tàu điện cho người đi làm tại khu công nghệ cao Hà Nội

Phùng Linh

TPO - Cán bộ, công chức và người lao động làm việc trực tiếp, thường xuyên tại các khu công nghệ cao trên địa bàn Hà Nội dự kiến được miễn toàn bộ tiền vé tháng xe buýt, đường sắt đô thị và xe khách tuyến cố định.

Sở Xây dựng Hà Nội vừa giao Trung tâm Quản lý và Điều hành giao thông thành phố chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan khẩn trương nghiên cứu, xây dựng quy trình hướng dẫn cụ thể để hiện thực hóa chính sách ưu đãi này.

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Hà Nội xây dựng quy trình miễn phí vé tháng giao thông công cộng cho người làm tại khu công nghệ cao. Ảnh minh họa.

Theo yêu cầu, quy trình mới phải xác định rõ tiêu chí, điều kiện thụ hưởng, hồ sơ giấy tờ, trình tự xác nhận cũng như phương thức cấp phát và sử dụng vé miễn phí. Toàn bộ thủ tục hướng tới mục tiêu thuận tiện, công khai, minh bạch, bảo đảm hỗ trợ đúng đối tượng và phù hợp với thực tiễn khai thác vận tải công cộng Thủ đô.

Phòng Vận tải có nhiệm vụ phối hợp cùng Trung tâm rà soát cơ sở pháp lý, kịp thời tổng hợp khó khăn, vướng mắc để tham mưu lãnh đạo Sở báo cáo UBND thành phố xem xét, quyết định đối với các nội dung vượt thẩm quyền.

Trước đó, Ban Quản lý các khu công nghệ cao và khu công nghiệp Hà Nội đã có văn bản đề nghị ban hành văn bản hướng dẫn thực hiện chính sách hỗ trợ giao thông cho người lao động tại đây.

Tuy nhiên, căn cứ Nghị quyết số 40/2026/NQ-HĐND của HĐND thành phố, chính sách miễn vé mở rộng áp dụng cho cả xe buýt, tàu điện lẫn xe chở khách tuyến cố định. Trong khi đó, mảng xe khách tuyến cố định hiện không thuộc phạm vi điều hành trực tiếp của Trung tâm Quản lý và Điều hành giao thông.

Do vậy, việc Sở Xây dựng vào cuộc chủ trì khớp nối liên ngành là bước đi then chốt nhằm thống nhất phương án triển khai đồng bộ trên mọi loại hình vận tải được phê duyệt.

Nghị quyết số 40/2026/NQ-HĐND quy định rõ: Những cá nhân được phân công, bố trí hoặc ký hợp đồng lao động làm việc trực tiếp, thường xuyên tại các khu công nghệ cao ở Hà Nội được hưởng chính sách miễn phí 100% vé tháng khi lựa chọn đi lại bằng phương tiện giao thông công cộng. Đây được đánh giá là động lực an sinh thiết thực, vừa giúp giảm áp lực chi phí đi lại cho lực lượng lao động chất lượng cao, vừa khuyến khích thói quen sử dụng vận tải xanh, góp phần kéo giảm ùn tắc và phát triển các cực công nghệ mới của Hà Nội.

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#miễn vé tháng Hà Nội #khu công nghệ cao #giao thông công cộng #xe buýt miễn phí #tàu điện Hà Nội #Nghị quyết 40/2026 #người lao động

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