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Kinh tế cửa khẩu đóng góp 46% tổng thu ngân sách Cao Bằng

Trọng Đảng

TPO - Giai đoạn 2021-2025, tổng kim ngạch xuất nhập khẩu qua Cao Bằng đạt hơn 4,46 tỷ USD; nguồn thu từ kinh tế cửa khẩu đóng góp khoảng 46% tổng thu ngân sách nhà nước trên địa bàn, riêng năm 2025, kim ngạch xuất nhập khẩu đạt gần 1,64 tỷ USD…

Sáng 9/11 diễn ra Hội thảo khoa học quốc tế “Phát triển kinh tế và thương mại xuyên biên giới - Động lực cho tăng trưởng hai con số từ đổi mới sáng tạo” do UBND tỉnh Cao Bằng, Trường Đại học Thương mại và Báo Đại Đoàn Kết phối hợp tổ chức.

Ông Lê Hải Hòa - Chủ tịch UBND tỉnh Cao Bằng - cho biết trong 10 năm qua địa phương đã có những chuyển biến quan trọng về hạ tầng cửa khẩu và hoạt động giao thương. “Hai cặp cửa khẩu Trà Lĩnh - Long Bang và Tà Lùng - Thủy Khẩu được nâng cấp thành cửa khẩu quốc tế; cửa khẩu song phương Lý Vạn - Thạc Long và Khu cảnh quan thác Bản Giốc - Đức Thiên được đưa vào vận hành chính thức, mở rộng không gian giao thương, du lịch và giao lưu nhân dân hai nước” - ông Hòa phát biểu.

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Bí thư Tỉnh ủy tỉnh Cao Bằng Phan Thăng An và Chủ tịch UBND tỉnh Lê Hải Hòa cùng các đại biểu tham quan khu trưng bày, quy hoạch phát triển Cao Bằng tại hội thảo.

Theo ông Hòa, giai đoạn 2021-2025, tổng kim ngạch xuất nhập khẩu qua địa bàn đạt hơn 4,46 tỷ USD; nguồn thu từ kinh tế cửa khẩu đóng góp khoảng 46% tổng thu ngân sách nhà nước trên địa bàn, riêng năm 2025, kim ngạch xuất nhập khẩu đạt gần 1,64 tỷ USD…

Dù vậy, ông Hòa cũng thừa nhận những con số tăng trưởng chưa phản ánh hết dư địa cũng như những hạn chế của kinh tế cửa khẩu Cao Bằng. Hạ tầng logistics còn thiếu và yếu, chi phí vận tải cao; năng lực kiểm nghiệm nông sản, thực phẩm tại địa phương chưa đáp ứng đầy đủ nhu cầu. Đáng chú ý, nguồn hàng xuất nhập khẩu vẫn phụ thuộc nhiều vào các địa phương khác, hàng hóa có nguồn gốc sản xuất trực tiếp tại Cao Bằng mới chiếm khoảng 8,7%.

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Toàn cảnh hội thảo.

Để tháo gỡ điểm nghẽn, tỉnh xác định giao thông kết nối là khâu đột phá. Cao tốc Đồng Đăng - Trà Lĩnh đang được tập trung thi công; tuyến Bắc Kạn - Cao Bằng được chuẩn bị đầu tư. Đây là những công trình có ý nghĩa chiến lược, giúp Cao Bằng kết nối thuận lợi hơn với Lạng Sơn, Thái Nguyên, Hà Nội, Quảng Ninh và hệ thống cảng biển phía Bắc. Tỉnh đồng thời chuẩn bị các điều kiện về quy hoạch, đất đai, hạ tầng cửa khẩu, logistics và môi trường đầu tư để phát huy hiệu quả các tuyến đường khi hoàn thành.

Chủ tịch UBND tỉnh Cao Bằng kỳ vọng các nhà khoa học, chuyên gia và doanh nghiệp Việt Nam, Trung Quốc, Pháp, Lào, tập trung cho ý kiến và giải đáp ba vấn đề lớn, gồm: Làm thế nào để Cao Bằng trở thành điểm kết nối hiệu quả trên các hành lang kinh tế? Phát triển sản xuất, chế biến, bảo quản, phân phối ngay tại địa phương; xây dựng mô hình hợp tác thực chất giữa chính quyền, trường đại học, cơ sở nghiên cứu với doanh nghiệp.

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Tác giả và đại diện các cơ quan, đơn vị trình bày tham luận tại hội thảo. Ảnh: Trọng Đảng.

Đại diện nhóm tác giả PGS, TS. Trần Tân Văn - Viện Khoa học Địa chất và Khoáng sản, Mạng lưới Công viên địa chất Việt Nam - trong tham luận tại hội thảo cho biết hơn 70% lượng khách tập trung vào trục thác Bản Giốc - động Ngườm Ngao, tạo áp lực lên cảnh quan và môi trường hang động, trong khi lợi ích du lịch mang lại cho cộng đồng địa phương vẫn còn khiêm tốn. Để giải quyết vấn đề này, tác giả đề xuất quản trị sức chứa bằng công cụ số như vé điện tử theo khung giờ, cảm biến quan trắc môi trường trong hang động; đồng thời định vị lại sản phẩm du lịch tại Cao Bằng.

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#Cao Bằng hội thảo khoa học #Cao Bằng #kinh tế cửa khẩu #thương mại xuyên biên giới #cao tốc Đồng Đăng Trà Lĩnh #logistics Cao Bằng #cửa khẩu quốc tế #Lê Hải Hòa

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