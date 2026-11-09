Hotline: 0865.015.015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf Xem thêm
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Chuyển động văn hóa Sách Góc nhìn
Giải trí Phim ảnh Hậu trường sao Âm nhạc Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức trong nước Hoa hậu Việt Nam Quốc tế
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
Tết Việt
Đính chính
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Video
Vodcast
Ảnh
Infographics
Longform
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909.55.99.88 (Zalo) booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
D29, Phạm Văn Bạch, P.Cầu Giấy, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in 0903.444.897
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Sóng xanh

0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

44.900 MW nguy cơ lỡ hẹn, áp lực cung ứng điện gia tăng

Dương Hưng

TPO - Khoảng 44.900 MW nguồn điện quy mô lớn giai đoạn 2026-2030 đang có nguy cơ chậm tiến độ so với quy hoạch. Trong khi nhu cầu điện năm 2027 tiếp tục được dự báo tăng khoảng 10%, nhiều dự án điện khí, thủy điện lớn, thủy điện tích năng và nguồn nhập khẩu vẫn phải chạy đua với thời gian.

Nguồn mới chậm, phụ tải tiếp tục tăng

Theo Bộ Công Thương, Quy hoạch điện VIII điều chỉnh đặt mục tiêu đến năm 2030, sản lượng điện sản xuất và nhập khẩu đạt khoảng 560,4-624,6 tỷ kWh; công suất cực đại toàn hệ thống khoảng 89.655-99.934 MW.

Tuy nhiên, các nguồn điện quy mô lớn giai đoạn 2026-2030 với tổng công suất khoảng 44.900 MW đang có nguy cơ chậm tiến độ so với quy hoạch. Trong đó, chủ yếu là điện khí, thủy điện lớn, thủy điện tích năng và nhập khẩu điện. Riêng tại miền Bắc, khoảng 6.600 MW nguồn điện được xác định có nguy cơ không đáp ứng tiến độ dự kiến.

Trong các nhóm nguồn trên, điện khí đang là một trong những nút thắt lớn nhất. Điển hình, một số dự án được xác định có nguy cơ không đáp ứng tiến độ như LNG Thái Bình công suất 1.500 MW, LNG Quảng Ninh 1.500 MW, LNG Hải Lăng giai đoạn 1 khoảng 1.500 MW, LNG Bạc Liêu 3.200 MW; hai dự án Sơn Mỹ I và Sơn Mỹ II có tổng công suất khoảng 4.500 MW.

Không chỉ LNG nhập khẩu, nguồn điện khí trong nước cũng phụ thuộc rất lớn vào tiến độ đồng bộ của toàn bộ chuỗi dự án.

Chuỗi khí - điện Lô B - Ô Môn gồm phát triển mỏ khí, hệ thống đường ống và bốn nhà máy điện với tổng công suất khoảng 3.810 MW. Trong đó, Nhà máy Ô Môn II công suất khoảng 1.050 MW do liên danh Marubeni - Vietrancimex đầu tư. Bộ Công Thương cho biết dự án khí Lô B hiện được dự kiến có dòng khí đầu tiên vào quý III/2027.

Tương tự, chuỗi khí - điện Cá Voi Xanh có tổng công suất các nhà máy khoảng 3.750 MW. Theo điều chỉnh quy hoạch năng lượng quốc gia, dự án khí Cá Voi Xanh hiện được tính toán bắt đầu vận hành khoảng năm 2030-2031.

rhnttxkuhf5xkxgwqvpmxps-ycjjjgnq-svqldprcr23zduka6av2joh3pxpbg-zm4gjkcybbuobxsycnlqqe7obydkwjv6t2zdlsqktwmhnyo9ee9q-tv4sw0-ddxaaonflhby8cns5npvzju-anb7c8-psr-u6dpfv91lbdf77c8gcldln2kkdzmdpkd5.jpg
Điện khí LNG là một trong những nhóm nguồn lớn đang chịu sức ép về tiến độ, nhiên liệu và cơ chế đầu tư. Ảnh: PVG.

Với nguồn nhập khẩu, phương án cân đối cho miền Bắc đã tính đến khoảng 3.000 MW từ Trung Quốc và 600 MW từ Lào có nguy cơ không đáp ứng đúng tiến độ kỳ vọng.

Trong khi nguồn mới vẫn phải chạy đua với thời gian, phụ tải lại liên tục tăng cao hơn dự báo. Theo Bộ Công Thương, điện sản xuất và nhập khẩu toàn hệ thống năm 2026 ước đạt 356,2 tỷ kWh, tăng 10,3% so với năm trước, cao hơn kịch bản cơ sở khoảng 6,2 tỷ kWh. Công suất cực đại của hệ thống đạt 57.537 MW.

Riêng miền Bắc, sản lượng điện ước đạt 170,8 tỷ kWh, tăng 11,9%. Trong quý IV năm nay, phụ tải miền Bắc dự kiến tăng khoảng 14%, nhiều tỉnh miền Bắc và Bắc Trung Bộ tăng xấp xỉ 20%.

Bộ Công Thương nhận định năm 2027 sẽ đối mặt nhiều thách thức đan xen, năm 2028 thậm chí có thể còn khó khăn hơn. Nhu cầu điện được dự báo tiếp tục tăng khoảng 10% trên nền cao của năm 2026, trong khi “các nguồn điện nền chưa kịp vào vận hành do cần thời gian đầu tư”.

Siết tiến độ, bảo đảm nhiên liệu mùa khô

Trước nhu cầu cấp bách về nguồn điện, Bộ trưởng Bộ Công Thương Lê Mạnh Hùng vừa yêu cầu những công trình nguồn, lưới đã xác định bắt buộc phải vào vận hành trong năm 2027 thì phải thực hiện bằng được”, đồng thời phải có mốc quyết định, mốc tiến độ cụ thể.

Đáng chú ý, Bộ trưởng yêu cầu “ma trận công việc phải đi liền với ma trận trách nhiệm và ma trận rủi ro”, không xây dựng giải pháp theo hướng chuẩn bị phương án lùi tiến độ.

Công ty TNHH MTV Vận hành hệ thống điện và thị trường điện Quốc gia (NSMO) được giao tính toán lại toàn bộ các dự án nguồn với tầm nhìn dài hạn, xây dựng cả kịch bản cơ sở, kịch bản điều hành và kịch bản kiểm tra cho cao điểm mùa khô. Việc tính toán phải xét tới khả dụng thực tế của từng nguồn, kể cả trường hợp xảy ra đồng thời nhiều sự cố hoặc “sự cố kép”.

4-n5vidybuvbnu4nbqomwm19p8s35-rhxcpfe0bh1xqjvisw-4kmnjtnpif9jd-rqrxunnawrgu0cqgumg-kj9w4ttc32cnjinkydxd1gf4-odhmtfgfycfo11mqcy-gxrfiswecbeg8znbytmbxdmf-hzsmjciu08slijyg1uuqghjjezvegxideqlronjy.jpg
El Nino khiến lượng nước về các hồ thủy điện giảm, tăng áp lực bảo đảm nguồn điện mùa khô 2027.

Áp lực nguồn điện còn đến từ thời tiết. El Nino tác động từ nửa cuối tháng 10 khiến lượng nước về các hồ thủy điện chỉ bằng khoảng 80% trung bình nhiều năm; sản lượng thủy điện năm 2026 dự kiến thấp hơn năm trước khoảng 18,5 tỷ kWh.

Lần đầu tiên Bộ Công Thương và Bộ Nông nghiệp và Môi trường thống nhất cho các hồ thủy điện tiếp tục tích, giữ nước không chỉ đến hết ngày 31/12 mà kéo dài tới 31/3/2027, nhằm dự phòng nguồn nước cho phát điện trong mùa khô.

Các nhà máy nhiệt điện cũng được yêu cầu bố trí lại lịch sửa chữa. Bộ Công Thương yêu cầu ưu tiên sửa chữa trong giai đoạn tháng 1-4, hạn chế dừng tổ máy vào cao điểm mùa khô và cuối năm, đồng thời siết chặt kỷ luật vận hành, không để xảy ra sự cố do nguyên nhân chủ quan.

Bộ Công Thương cũng yêu cầu tính đến các giải pháp “phủ đỉnh”, gồm hệ thống pin lưu trữ BESS, điện mặt trời mái nhà tại các khu công nghiệp, khách hàng lớn, công sở và tăng nhập khẩu điện. Ngành điện đặt mục tiêu điều chỉnh phụ tải, giảm tối thiểu khoảng 3.000 MW công suất đỉnh tại miền Bắc năm 2027.

Xem thêm

#nguồn điện #chậm tiến độ #cung ứng điện #Bộ Công Thương #nhu cầu điện #điện khí #năm 2027

Cùng chuyên mục

Kinh tế cửa khẩu đóng góp 46% tổng thu ngân sách Cao Bằng

Kinh tế cửa khẩu đóng góp 46% tổng thu ngân sách Cao Bằng

TPO - Giai đoạn 2021-2025, tổng kim ngạch xuất nhập khẩu qua Cao Bằng đạt hơn 4,46 tỷ USD; nguồn thu từ kinh tế cửa khẩu đóng góp khoảng 46% tổng thu ngân sách nhà nước trên địa bàn, riêng năm 2025, kim ngạch xuất nhập khẩu đạt gần 1,64 tỷ USD…

Ngư dân chuyển nghề, hơn 1.500 tàu cá giải bản

Ngư dân chuyển nghề, hơn 1.500 tàu cá giải bản

TPO - Giải bản những tàu cá không còn nhu cầu hoạt động hoặc không đủ điều kiện khai thác là một trong những giải pháp đang được tỉnh Gia Lai triển khai nhằm cơ cấu lại đội tàu, hỗ trợ ngư dân chuyển đổi nghề và góp phần chống khai thác thủy sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định (IUU).

Đặc sản xanh Đà Nẵng tìm đường vào siêu thị

Đặc sản xanh Đà Nẵng tìm đường vào siêu thị

TPO - Chuỗi chương trình quảng bá “Made in Da Nang” năm 2026 mở thêm cơ hội để các sản phẩm OCOP, đặc sản và sản phẩm đặc trưng đảm bảo tiêu chí xanh, sạch của Đà Nẵng tiếp cận hệ thống bán lẻ, mở rộng thị trường tiêu thụ và đến gần hơn với du khách.

Ngân hàng rao bán bất động sản hàng trăm tỷ đồng nhiều lần vẫn khó tìm người mua

Việt Nam có 910 đô thị, sàn nhà ở bình quân hơn 30 m2/người

TPO - Cả nước hiện có 910 đô thị, trong đó có 2 đô thị loại đặc biệt, 7 đô thị loại I và 901 đô thị loại II, loại III. Diện tích sàn nhà ở bình quân tại đô thị đạt hơn 30 m2/người. Việt Nam đang hướng tới phát triển đô thị thông minh.

Grab giảm phí, dự kiến bồi hoàn gần 4 tỷ đồng cho tài xế

Grab giảm phí, dự kiến bồi hoàn gần 4 tỷ đồng cho tài xế

TPO - Sau khi Ủy ban Cạnh tranh Quốc gia rà soát chính sách giá, phí, Grab dự kiến bồi hoàn gần 4 tỷ đồng cho tài xế có chuyến xe bị khấu trừ vượt mức thiết lập. Từ ngày 10/11, doanh nghiệp giảm một số khoản phí đối với hành khách và tài xế.

Từ quy hoạch đến thực tiễn phát triển đô thị

Từ quy hoạch đến thực tiễn phát triển đô thị

TPO - Đô thị hóa là con đường tất yếu của phát triển kinh tế. Nhưng đô thị hóa không đơn giản là mở rộng địa giới, tăng diện tích đất xây dựng, xây thêm nhà cao tầng hay làm thêm đường sá. Điều quan trọng là tổ chức không gian dân cư, sản xuất, dịch vụ và hạ tầng sao cho người dân có việc làm, có nhà ở phù hợp, đi lại thuận tiện và được sống trong môi trường tốt.

Sau khi trồng dứa. Ảnh: N.L.

Vụ trồng dứa trên đại lộ nghìn tỷ: Cấm người dân ra vào!

TPO - Đại diện nhà thầu cho biết sẽ tạm giữ nguyên hiện trạng ruộng dứa trên đại lộ Hoa Lư ở Ninh Bình đã gần đến kỳ thu hoạch, đồng thời dự kiến hỗ trợ chi phí người dân. Tuy nhiên, người dân sẽ không được phép ra vào khu vực này để chăm sóc, thu hoạch nhằm bảo đảm an toàn giao thông.

Đà Nẵng nghiên cứu việc mở rộng Khu Thương mại tự do về khu vực Chu Lai

Lộ diện 'siêu dự án' đô thị tại Chu Lai

TPO - Hàng loạt dự án quy mô lớn đang được xúc tiến tại Khu kinh tế mở Chu Lai, TP. Đà Nẵng. Đáng chú ý, 3 dự án khu đô thị với tổng vốn đầu tư hơn 40.460 tỷ đồng đã lựa chọn nhà đầu tư và vừa được thành phố ấn định thời hạn khởi công vào cuối năm nay và nửa đầu năm 2027.

Xã hội

Pháp luật

Giải trí

Thế giới

Sức khỏe