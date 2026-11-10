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Huế tăng xả lũ hai hồ thủy điện, cảnh báo ngập lụt hạ du

Ngọc Văn

TPO - Trước diễn biến mưa lớn kéo dài, nước đổ về các hồ chứa tăng cao, TP. Huế yêu cầu hai thủy điện Hương Điền và Bình Điền tăng xả lũ, cảnh báo nguy cơ ngập lụt vùng hạ du.

Sáng 10/11, Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự TP. Huế phát lệnh vận hành tăng lưu lượng điều tiết hồ chứa thủy điện Hương Điền và Bình Điền nhằm bảo đảm an toàn công trình, chủ động ứng phó mưa lũ ở vùng hạ du.

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Các hồ chứa tại Huế tăng mức điều tiết nước về hạ du vào sáng 10/11.

Theo đó, thủy điện Hương Điền (thượng nguồn sông Bồ) bắt đầu tăng dần lưu lượng điều tiết qua tràn và tuabin từ 7h sáng 10/11, với mức từ khoảng 300 -1.000 m3/s. Việc điều chỉnh phụ thuộc lưu lượng nước thực tế đổ về hồ.

Đối với hồ thủy điện Bình Điền (thượng nguồn sông Hương), lệnh vận hành yêu cầu tăng dần lưu lượng điều tiết qua tràn và tuabin bắt đầu từ 10h sáng 10/11, với mức khoảng 200 - 800 m3/s, tránh tăng đột biến và căn cứ lượng nước thực tế đến hồ.

Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự TP. Huế yêu cầu các xã, phường thuộc vùng hạ du hai hồ thủy điện thông báo rộng rãi để người dân chủ động phòng tránh. Các hoạt động thuyền bè, vớt củi, câu cá trên sông, hói bị nghiêm cấm, trừ trường hợp đặc biệt được cơ quan có thẩm quyền chấp thuận.

Theo Đài Khí tượng Thủy văn TP. Huế, từ rạng sáng 9/11 đến sáng 10/11, lượng mưa vùng đồng bằng ở Huế phổ biến từ 35 - 100mm, vùng núi từ 100 - 400 mm. Một số nơi ghi nhận lượng mưa rất lớn như A Lưới 474,4 mm, Hồng Trung 545,8 mm và Hương Phú 698,4 mm.

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Ngập lụt cục bộ xảy ra trên đường Hồ Chí Minh đoạn trước Cửa hàng xăng dầu số 26 (xã A Lưới 2, TP. Huế) vào sáng 10/11.

Dự báo từ sáng 10/11 đến sáng 12/11, TP. Huế tiếp tục có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to. Tổng lượng mưa trong 24 - 48 giờ tới phổ biến 170 - 350 mm, một số nơi có thể vượt 500 mm.

Mưa lớn làm gia tăng nguy cơ lũ quét, sạt lở, trượt lở đất đá tại vùng đồi núi và ven các sông, suối nhỏ thuộc các xã, phường A Lưới 1-5, Phong Điền, Bình Điền, Hương Trà, Long Quảng, Nam Đông, Khe Tre, Phú Lộc và Chân Mây - Lăng Cô.

Cơ quan khí tượng cũng cảnh báo nguy cơ ngập lụt tại các vùng thấp trũng hạ du sông, ngập úng đô thị ở khu vực trung tâm và những nơi có hệ thống thoát nước kém. Người dân cần đề phòng lốc, sét, gió giật mạnh trong các cơn dông.

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#xả lũ thủy điện #hồ Hương Điền #hồ Bình Điền #mưa lũ Huế #ngập lụt hạ du #mưa lớn #sông Hương

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