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Xử lý 18.000 căn hộ vượt quy hoạch của Tập đoàn Mường Thanh là 'đặc thù của đặc thù'

Trần Hoàng

TPO - Theo Trưởng ban Đô thị HĐND TP Hà Nội Trần Hợp Dũng, Nghị quyết 96 quy định cơ chế, chính sách đặc thù nhằm khắc phục vi phạm đất đai, trật tự xây dựng tại 12 dự án vi phạm của Tập đoàn Mường Thanh được xem là “đặc thù của đặc thù” nhằm xử lý điểm nghẽn vi phạm đất đai, trật tự xây dựng kéo dài nhiều năm.

Mới đây, HĐND TP Hà Nội thông qua Nghị quyết 96, quy định cơ chế, chính sách đặc thù nhằm khắc phục vi phạm đất đai, trật tự xây dựng tại 12 dự án vi phạm của Tập đoàn Mường Thanh.

Trao đổi với báo chí, Trưởng ban Đô thị HĐND TP Hà Nội Trần Hợp Dũng cho biết, Nghị quyết số 96 là một trong những nội dung “đặc thù của đặc thù”.

Nội dung này hiện thực hóa các quy định hiện hành của Trung ương, đặc biệt là liên quan đến Luật Thủ đô, tạo điều kiện hành lang pháp lý cho thành phố giải quyết những vấn đề tồn đọng, cũng như giải quyết những bức xúc của người dân trong thời gian kéo dài.

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Trưởng ban Đô thị HĐND thành phố Hà Nội Trần Hợp Dũng

Theo ông Dũng, Nghị quyết này đi vào cuộc sống giúp hiện thực hóa chỉ đạo của Trung ương trong giải quyết, xử lý những “điểm nghẽn”, vướng mắc và gắn liền với cải tạo, chỉnh trang, tái thiết đô thị nhằm hiện thực hóa quy hoạch tổng thể Thủ đô tầm nhìn 100 năm.

"Đây là các công cụ, giải pháp không chỉ bằng quy định pháp luật và bằng những phương án, kế hoạch tổ chức thực hiện để có thể giải quyết sớm nhất những điều kiện cũng như quyền lợi cho người dân trong giai đoạn tiếp theo", ông Dũng cho hay.

Làm rõ trách nhiệm của chủ đầu tư, các cơ quan liên quan

Về bảo vệ quyền lợi của người dân, ông Trần Hợp Dũng cho hay, khi các cơ quan soạn thảo xây dựng nghị quyết này, các ban của HĐND cũng như Thường trực HĐND đã có rất nhiều chỉ đạo về vấn đề này.

Trước hết, những người dân đã được cấp sổ, đã mua nhà đủ điều kiện pháp lý, thành phố cũng tạo điều kiện nhưng vẫn đảm bảo những quy định về phòng cháy, đảm bảo quy định về hạ tầng xã hội.

Thứ hai là về an toàn tính mạng của người dân, đặc biệt liên quan đến phòng cháy. Tiếp đó là các điều kiện hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội. Chính vì những điều kiện căn bản như vậy, Nghị quyết đã phân định ra từng nhóm vấn đề, nhưng trên hết quyền lợi của người dân phải được đảm bảo.

“Trách nhiệm của chủ đầu tư, trách nhiệm của các cơ quan liên quan phải tiếp tục được làm rõ để quyền lợi người dân được đảm bảo về mặt pháp lý với các điều kiện như tạm cư, tái định cư, điều kiện về nơi ăn ở, học hành của các con”, ông Dũng nói.

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Khu đô thị Kim Văn - Kim Lũ (phường Định Công, Hà Nội)

Về những giải pháp xử lý vi phạm, ông Dũng khẳng định phải có sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị, trong đó đặc biệt là chuyên môn của các sở liên quan cũng như của chính quyền địa phương. “Chúng ta phải thấy rằng, muốn thành công thì phải nắm được tâm tư, nguyện vọng người dân; phải bố trí tạm cư, tái định cư, đảm bảo cuộc sống ổn định của người dân cũng như cơ chế đền bù, hỗ trợ thỏa đáng”, ông chia sẻ.

Trưởng ban Đô thị HĐND thành phố Hà Nội cho rằng, tất cả các cơ quan có chức năng đều phải vào cuộc để đánh giá, xem xét những gì mà hợp lý có thể chấp nhận được, có thể điều chỉnh được. Ví dụ những liên quan đến bổ cập về hạ tầng kỹ thuật, bổ cập về hạ tầng xã hội, tạo điều kiện bổ sung nhà sinh hoạt cộng đồng, trường mầm non, trường trung học, tiểu học để đáp ứng được yêu cầu của người dân

Đặc biệt, đối với những nội dung liên quan đến an ninh, tính mạng của người dân, kiên quyết phải vào cuộc để chấm dứt; những nội dung liên quan đến việc cấp sổ cho người dân, đảm bảo quyền lợi chính đáng người dân thì phải có những biện pháp rất cụ thể theo từng trường hợp.

“Ban Đô thị HĐND thành phố cũng sẽ triển khai việc trực tiếp đi khảo sát từng dự án mà nghị quyết có điều chỉnh, để sớm đưa nghị quyết thực sự vào cuộc sống, thực sự bảo vệ quyền và lợi ích chính đáng của người dân”, ông Dũng thông tin.

Nghị quyết số 96/2026/NQ-HĐND đã đưa ra những cơ chế, chính sách đặc thù nhằm bảo vệ tối đa quyền lợi cho người mua nhà và các đối tượng liên quan trực tiếp.

Phạm vi xử lý gồm 12 dự án: CT6 Kiến Hưng tại phường Kiến Hưng; dự án công trình có chức năng hỗn hợp Đại Thanh tại xã Đại Thanh; CT5 Tân Triều và Khu nhà ở Xa La tại phường Hà Đông; dự án nhà ở CT11, CT12 tại ô đất CT2, khu đô thị Kim Văn-Kim Lũ, phường Định Công; các dự án VP3, VP5, VP6 và các tổ hợp chung cư, dịch vụ thương mại HH1, HH2, HH3, HH4 tại khu vực Linh Đàm, phường Hoàng Liệt.

Theo UBND thành phố Hà Nội, các dự án đã có những vi phạm về đầu tư, đất đai, quy hoạch, xây dựng được cơ quan thanh tra, kiểm tra chỉ ra nhưng chưa xử lý dứt điểm. Chủ đầu tư xây dựng sai quy hoạch, tăng diện tích sàn, chia nhỏ căn hộ, tăng số lượng căn hộ, làm tăng quy mô dân số và gây áp lực lên hạ tầng khu vực.

Kết quả rà soát cho thấy, tổng số căn hộ theo quy hoạch hoặc giấy phép xây dựng là 6.759 căn, trong khi thực tế có 24.943 căn, tăng 18.184 căn. Những tồn tại này ảnh hưởng đến chất lượng sống của cư dân, kéo theo vướng mắc trong cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất và khiếu kiện kéo dài.

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#Tập đoàn Mường Thanh #Nghị quyết 96/2026/NQ-HĐND #Vi phạm trật tự xây dựng #Quy hoạch đô thị #Quyền lợi người mua nhà #HH Linh Đàm #Kim Văn - Kim Lũ

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