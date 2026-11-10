Hotline: 0865.015.015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf Xem thêm
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Chuyển động văn hóa Sách Góc nhìn
Giải trí Phim ảnh Hậu trường sao Âm nhạc Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức trong nước Hoa hậu Việt Nam Quốc tế
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
Tết Việt
Đính chính
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Video
Vodcast
Ảnh
Infographics
Longform
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909.55.99.88 (Zalo) booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
D29, Phạm Văn Bạch, P.Cầu Giấy, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in 0903.444.897
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Xã hội

0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

Vĩnh Long có 3 tân Phó Chủ tịch UBND tỉnh

Cảnh Kỳ

TPO - Sáng 10/11, HĐND tỉnh Vĩnh Long khóa XI nhiệm kỳ 2026-2031 tổ chức kỳ họp để thực hiện quy trình kiện toàn chức danh Phó Chủ tịch UBND tỉnh.

Tại cuộc họp, các đại biểu HĐND tỉnh Vĩnh Long thống nhất cho thôi giữ chức vụ Phó Chủ tịch UBND tỉnh Vĩnh Long nhiệm kỳ 2026-2031 đối với ông Đặng Văn Chính, do đã được Ban Thường vụ Tỉnh ủy thống nhất cho thôi giữ các chức vụ kể từ ngày 4/11/2026, và giải quyết chế độ, chính sách theo nguyện vọng.

HĐND tỉnh Vĩnh Long cũng miễn nhiệm chức vụ Phó Chủ tịch UBND tỉnh nhiệm kỳ 2026-2031 đối với bà Nguyễn Thị Bé Mười, do đã được Ban Thường vụ Tỉnh ủy điều động giữ chức Bí thư Đảng ủy phường Phú Tân.

tp_hdnd1.jpg
Lãnh đạo tỉnh Vĩnh Long chúc mừng 3 Phó Chủ tịch UBND tỉnh vừa được bầu.

Cũng tại kỳ họp, các đại biểu HĐND tỉnh Vĩnh Long đã bầu 3 Phó Chủ tịch UBND tỉnh Vĩnh Long nhiệm kỳ 2026-2031 gồm: Ông Trương Đặng Vĩnh Phúc - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Giám đốc Sở Tài chính; ông Dương Văn Phúc - Tỉnh ủy viên, Giám đốc Sở Xây dựng, và bà Nguyễn Thị Ngọc Giàu - Tỉnh ủy viên, Giám đốc Sở Nội vụ Vĩnh Long.

Phát biểu tại kỳ họp, ông Nguyễn Minh Dũng - Chủ tịch HĐND tỉnh Vĩnh Long cho biết, việc kiện toàn chức danh Phó Chủ tịch UBND tỉnh nhằm kịp thời chỉ đạo điều hành khối lượng công việc rất lớn, rất cấp bách từ nay đến cuối năm 2026 và cả nhiệm kỳ.

Theo ông Dũng, các nhân sự được giới thiệu để HĐND tỉnh bầu giữ chức vụ Phó Chủ tịch UBND tỉnh được đào tạo bài bản, kinh qua nhiều vị trí công tác, ở cương vị nào cũng đều phấn đấu nỗ lực hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Xem thêm

#kiện toàn nhân sự Vĩnh Long #công tác cán bộ #nhân sự mới #Vĩnh Long có 3 tân Phó Chủ tịch UBND tỉnh

Cùng chuyên mục

Xử lý 18.000 căn hộ vượt quy hoạch của Tập đoàn Mường Thanh là 'đặc thù của đặc thù'

Xử lý 18.000 căn hộ vượt quy hoạch của Tập đoàn Mường Thanh là 'đặc thù của đặc thù'

TPO - Theo Trưởng ban Đô thị HĐND TP Hà Nội Trần Hợp Dũng, Nghị quyết 96 quy định cơ chế, chính sách đặc thù nhằm khắc phục vi phạm đất đai, trật tự xây dựng tại 12 dự án vi phạm của Tập đoàn Mường Thanh được xem là “đặc thù của đặc thù” nhằm xử lý điểm nghẽn vi phạm đất đai, trật tự xây dựng kéo dài nhiều năm.

Những cuộc mưu sinh giữa đêm lạnh Hà Nội

Những cuộc mưu sinh giữa đêm lạnh Hà Nội

TPO - Gió lạnh đầu mùa tràn về khiến nhiệt độ Hà Nội giảm mạnh xuống dưới 15 độ C. Từ giữa đêm đến rạng sáng, những người bán hàng rong, tiểu thương, công nhân vệ sinh, bảo vệ và công nhân công trường vẫn miệt mài với công việc.

Triều cường đầu tháng 10 âm lịch ở TPHCM vượt báo động 3

Triều cường đầu tháng 10 âm lịch ở TPHCM vượt báo động 3

TPO - Trong đợt triều cường từ ngày 9 đến 11/11, mực nước tại trạm Thủ Dầu Một có thể vượt báo động 3 từ 10 đến 15 cm. Tại hai trạm Phú An và Nhà Bè, triều dự kiến đạt đỉnh vào sáng sớm và cuối giờ chiều, trùng thời điểm nhiều người đi làm về.

12 dự án vi phạm của Tập đoàn Mường Thanh: Đã thu hồi, huỷ hàng loạt sổ hồng đã cấp

12 dự án vi phạm của Tập đoàn Mường Thanh: Đã thu hồi, huỷ hàng loạt sổ hồng đã cấp

TPO - Sở Nông nghiệp và Môi trường TP Hà Nội cho biết, tính đến thời điểm hiện tại, Hà Nội chưa cấp giấy chứng nhận (sổ hồng) cho các căn hộ vi phạm tại 12 dự án sai phạm của Tập đoàn Mường Thanh. Trước đó, cơ quan chức năng cũng đã có quyết định thu hồi, huỷ hàng loạt sổ hồng đã cấp.

Kiểm soát thực phẩm nhập khẩu theo cách mới, người tiêu dùng được lợi gì?

Kiểm soát thực phẩm nhập khẩu theo cách mới, người tiêu dùng được lợi gì?

TPO - Dự thảo Luật An toàn thực phẩm (sửa đổi) đang đề xuất thay đổi phương thức quản lý theo hướng kiểm soát dựa trên phân tích nguy cơ, đẩy mạnh hậu kiểm và chuyển đổi số. Những điều chỉnh này được kỳ vọng vừa tăng hiệu quả bảo vệ sức khỏe người tiêu dùng, vừa tháo gỡ những vướng mắc trong kiểm tra thực phẩm nhập khẩu, hạn chế nguy cơ ùn tắc tại cửa khẩu.

Xã hội

Pháp luật

Giải trí

Thế giới

Sức khỏe