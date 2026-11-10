Triều cường đầu tháng 10 âm lịch ở TPHCM vượt báo động 3

TPO - Trong đợt triều cường từ ngày 9 đến 11/11, mực nước tại trạm Thủ Dầu Một có thể vượt báo động 3 từ 10 đến 15 cm. Tại hai trạm Phú An và Nhà Bè, triều dự kiến đạt đỉnh vào sáng sớm và cuối giờ chiều, trùng thời điểm nhiều người đi làm về.

Ngày 10/11, theo dự báo từ Đài Khí tượng Thủy văn Nam Bộ, mực nước trên các sông, kênh, rạch ở TPHCM tiếp tục lên theo kỳ triều cường đầu tháng 10 âm lịch trong hai ngày tới, sau đó giảm dần. Triều cường ở mức cao có thể gây ngập úng tại các vùng trũng thấp, khu vực ven sông, ảnh hưởng đến giao thông, sinh hoạt và hoạt động kinh tế - xã hội trên địa bàn TPHCM.

Tại trạm Thủ Dầu Một, mực nước đo lúc 7h ngày 9/11 đã vượt báo động 3 khoảng 4 cm. Trong 2 ngày tới, đỉnh triều tại trạm có thể đạt 1,70-1,75 m, cao hơn báo động 3 từ 10 đến 15 cm. Hai khung giờ cần lưu ý là 5-7h và 17-19h.

Người dân di chuyển trong triều cường tại TPHCM. Ảnh: Hữu Huy

Tại hai trạm Phú An và Nhà Bè, mực nước sáng 9/11 ở mức xấp xỉ báo động 2. Cơ quan khí tượng dự báo đỉnh triều trong những ngày tới có thể đạt 1,55-1,60 m, với hai khung giờ nước lên cao nhất là 4-6h và 16-18h.

Chiều tối qua (9/11), triều cường đã khiến nhiều tuyến đường, hẻm ở TPHCM ngập sâu, người dân đi lại khó khăn. Đài Khí tượng Thủy văn Nam Bộ cảnh báo các khu vực trũng thấp, ven sông có nguy cơ tiếp tục ngập khi triều lên cao.

Về thời tiết, ngày 10/11, TPHCM và các tỉnh, thành Nam Bộ có nắng, vài nơi có mưa rào và dông. Nhiệt độ thấp nhất phổ biến 23-26 độ C, cao nhất 31-34 độ C, có nơi trên 34 độ C.

Trên vùng biển từ Lâm Đồng đến Cà Mau, gió Đông Bắc mạnh cấp 6, giật cấp 7-8. Riêng vùng biển Lâm Đồng có sóng cao 2-4 m. Từ Cà Mau đến An Giang, bao gồm đặc khu Phú Quốc, gió Đông đến Đông Bắc mạnh cấp 4, có lúc cấp 5, sóng cao 0,5-1,75 m. Tàu thuyền cần đề phòng lốc xoáy, gió giật mạnh trong cơn dông. Từ khoảng ngày 12/11, sóng và gió có xu hướng giảm dần.