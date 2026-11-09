TPHCM khởi công cải tạo rạch Văn Thánh hơn 8.500 tỷ đồng

TPO - TPHCM vừa chính thức khởi công gói thầu xây lắp đầu tiên thuộc dự án nạo vét, cải tạo môi trường và xây dựng hạ tầng rạch Văn Thánh (phường Thạnh Mỹ Tây) với tổng mức đầu tư hơn 8.555 tỷ đồng nhằm giải quyết ô nhiễm, giảm ngập và chỉnh trang khu dân cư ven rạch.

Sáng 9/11, Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng hạ tầng đô thị TP.HCM (Ban Hạ tầng đô thị) tổ chức khởi công gói thầu Xây lắp 1 thuộc dự án nạo vét, cải tạo môi trường, xây dựng hạ tầng rạch Văn Thánh, phường Thạnh Mỹ Tây.

Dự án được HĐND TPHCM thông qua chủ trương đầu tư tại Nghị quyết số 345 ngày 28/6/2025, với tổng mức đầu tư dự kiến 8.555,581 tỷ đồng từ ngân sách thành phố.

Công trình được chia thành hai dự án thành phần. Trong đó, dự án thành phần 1 là nạo vét, cải tạo môi trường và xây dựng hạ tầng rạch Văn Thánh, có tổng mức đầu tư hơn 1.743 tỷ đồng. Dự án thành phần 2 dành cho công tác bồi thường, hỗ trợ, tái định cư và giải phóng mặt bằng, với kinh phí hơn 6.812 tỷ đồng.

Theo kế hoạch, toàn dự án ảnh hưởng đến 1.077 trường hợp, trong đó có 749 hộ dân phải giải tỏa toàn phần và 328 hộ giải tỏa một phần.

Các đại biểu thực hiện nghi thức khởi công gói thầu xây lắp 1 thuộc dự án cải tạo rạch Văn Thánh.

Nạo vét tuyến rạch dài hơn 2,2km, xây dựng cầu Phú An

Dự án có phạm vi xây dựng khoảng 237.214m², bắt đầu từ đường Võ Oanh đến kênh Nhiêu Lộc - Thị Nghè. Tổng chiều dài tuyến rạch khoảng 2.240m (hơn 2,2km), gồm tuyến chính dài 1.965m và một nhánh dài 275m.

Theo thiết kế, rạch Văn Thánh sẽ được nạo vét đến cao trình đáy -3m, bề rộng từ 25-80m. Hai bên bờ rạch được xây dựng hệ thống kè bảo vệ bằng cừ ván bê tông cốt thép dự ứng lực.

Công trình cũng được đầu tư đồng bộ hệ thống thoát nước mưa với đường kính cống từ D400mm đến 2.000x2.000mm; hệ thống thu gom nước thải bằng đường ống đường kính từ D600mm đến D2.000mm. Dọc tuyến rạch sẽ hình thành đường giao thông, vỉa hè và các nhánh đường song hành kết nối với đường Điện Biên Phủ. Các tuyến đường có lộ giới từ 11-20m.

Dự án còn xây dựng mới cầu Phú An rộng 19m, mở rộng và nâng cấp đường Ngô Tất Tố, đoạn từ cầu Phú An đến đường Phú Mỹ, với lộ giới 25m.

Ông Hoàng Nguyên Dinh - Phó Chủ tịch UBND TPHCM phát biểu tại lễ khởi công.

Ngoài ra, công trình có các hạng mục công viên, mảng xanh, hệ thống chiếu sáng và hào kỹ thuật dọc tuyến.

Dự án thành phần 1 được chia thành ba gói thầu xây lắp. Gói thầu số 1 thi công đoạn từ đầu tuyến đến Km0+410, bao gồm các hạng mục kè, nạo vét, thoát nước mưa, hào kỹ thuật, đường giao thông, cảnh quan, chiếu sáng và hệ thống thoát nước thải toàn tuyến.

Gói thầu số 2 triển khai đoạn từ Km0+410 đến Km1+450, gồm các hạng mục tương tự và cầu đi bộ. Gói thầu số 3 thực hiện đoạn từ Km1+450 đến cuối tuyến, trong đó có hạng mục xây dựng cầu Phú An.

Gói thầu Xây lắp 1 có thời gian thực hiện từ năm 2026 đến 2028. Điểm đầu công trình tại đường Võ Oanh, điểm cuối ở khu vực cầu Văn Thánh 1. Riêng hệ thống thu gom nước thải được triển khai từ đầu tuyến đến trạm bơm lưu vực Nhiêu Lộc - Thị Nghè.

Đại diện chủ đầu tư và lãnh đạo địa phương trao quà khen thưởng các hộ dân.

Hướng đến di dời khoảng 40.000 hộ dân ven kênh, rạch

Phát biểu tại lễ khởi công, Phó chủ tịch UBND TPHCM Hoàng Nguyên Dinh cho biết dự án cải tạo rạch Văn Thánh có ý nghĩa quan trọng đối với mục tiêu giảm ô nhiễm môi trường và chỉnh trang đô thị của thành phố.

Theo ông Dinh, công trình nằm trong định hướng thực hiện đề án di dời, chỉnh trang đô thị khu vực nhà trên và ven kênh, rạch giai đoạn 2025-2030. Thành phố đặt mục tiêu đến năm 2030 hoàn thành di dời khoảng 40.000 hộ dân ven các tuyến kênh, rạch có tổng chiều dài khoảng 400km.

Tổng kinh phí dự kiến dành cho đề án khoảng 400.000 tỷ đồng, tương đương khoảng 1/3 tổng vốn đầu tư công của thành phố trong giai đoạn 2026-2031.

Lãnh đạo UBND TPHCM đề nghị các đơn vị liên quan phối hợp, tạo điều kiện thuận lợi để nhà thầu triển khai thi công theo kế hoạch. Các nhà thầu phải tập trung nhân lực, vật tư, máy móc, thiết bị, tổ chức thi công bảo đảm tiến độ và chất lượng theo hợp đồng.

Một đoạn rạch Văn Thánh.

Đại diện Ban Hạ tầng đô thị cho biết, rạch Văn Thánh hiện đối mặt với tình trạng ô nhiễm, bồi lắng, khả năng tiêu thoát nước hạn chế. Những vấn đề này ảnh hưởng đến cảnh quan và sinh hoạt của người dân sống dọc hai bên rạch.

Khi hoàn thành, dự án được kỳ vọng cải thiện khả năng trữ nước, tiêu thoát nước, giảm nguy cơ ngập úng cho khu dân cư và các công trình công cộng trong lưu vực. Hệ thống thu gom nước thải sẽ đưa nước thải về trạm bơm lưu vực Nhiêu Lộc - Thị Nghè, phục vụ quá trình xử lý tập trung.

Việc xây dựng đường giao thông, cầu, vỉa hè và các công trình hạ tầng kỹ thuật giúp cải thiện kết nối trong khu vực, hạn chế tình trạng lấn chiếm bờ rạch và tạo thêm không gian công cộng phục vụ người dân.

Theo kế hoạch ban đầu, thời gian thực hiện dự án là giai đoạn 2025-2030. Riêng các gói thầu xây lắp sẽ được triển khai theo tiến độ từng hạng mục, trong đó gói thầu đầu tiên dự kiến hoàn thành vào năm 2028.