Sân Thống Nhất thay áo mới phục vụ Đại hội Thể thao toàn quốc 2026

TP - Từng là điểm nghẽn kéo dài, giải ngân vốn đầu tư công của TPHCM nay đã trở thành điểm sáng. Với khoảng 111.000 tỉ đồng được giải ngân trong 10 tháng năm 2026, thành phố đạt 96,45 điểm, thuộc nhóm “giải ngân rất tốt” cả nước. Từ những kết quả bứt phá ở cấp cơ sở đến đà tăng tốc của toàn thành phố, dòng vốn đầu tư công đang phát huy vai trò “vốn mồi”, tạo động lực cho tăng trưởng kinh tế bền vững.