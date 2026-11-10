Sân Thống Nhất thay áo mới phục vụ Đại hội Thể thao toàn quốc 2026

TPO - Sân vận động Thống Nhất (TPHCM) được đầu tư gần 320 tỷ đồng để cải tạo, nâng cấp nhiều hạng mục, chuẩn bị phục vụ Đại hội Thể thao toàn quốc lần thứ X năm 2026. Sau quá trình thi công, công trình đang dần hoàn thiện diện mạo mới.
TPO - TPHCM vừa chính thức khởi công gói thầu xây lắp đầu tiên thuộc dự án nạo vét, cải tạo môi trường và xây dựng hạ tầng rạch Văn Thánh (phường Thạnh Mỹ Tây) với tổng mức đầu tư hơn 8.555 tỷ đồng nhằm giải quyết ô nhiễm, giảm ngập và chỉnh trang khu dân cư ven rạch.
TPO - Mua hàng trị giá 10.000–20.000 đồng, hai người bị cáo buộc dàn cảnh khiến tiểu thương mất tập trung rồi yêu cầu trả lại tiền thừa, dù cả hai chưa hề đưa tờ giấy bạc mệnh giá 500 nghìn đồng để thanh toán.
Đề xuất hỗ trợ từ 28% đến 100% giá đất bồi thường đối với các trường hợp mua bán nhà, đất bằng giấy tay tại TP.HCM được kỳ vọng tháo gỡ vướng mắc quyền lợi cho người dân, đồng thời khơi thông tiến độ giải phóng mặt bằng tại nhiều dự án đầu tư công.
TPO - Dự kiến ngày 24/12/2026, sân bay Long Thành sẽ chính thức bước vào khai thác thương mại. Để bảo đảm khả năng kết nối, phục vụ hành khách và vận chuyển hàng hóa, hàng loạt tuyến cao tốc, quốc lộ và đường tỉnh liên kết TPHCM với Đồng Nai đang được đẩy nhanh tiến độ, hướng tới hình thành mạng lưới giao thông đồng bộ quanh sân bay lớn nhất cả nước.
TPO - Gắn bó với xe buýt để đi học, đi làm và khảo sát phục vụ báo cáo tốt nghiệp, Trần Thanh Lượng bất ngờ nhận iPhone 17 khi dẫn đầu số lượt sử dụng hợp lệ trong chương trình.
TPO - Từng là điểm vui chơi, biểu diễn văn hóa quen thuộc của thiếu nhi TPHCM, sân khấu Sen Hồng tại Công viên 23/9 nay xuống cấp, đang được giải tỏa để nhường mặt bằng thi công ga metro Bến Thành - Cần Giờ.
TPO - Hàng chục hộ dân tại phường Bình Trưng, TPHCM tự tay đập bỏ mặt tiền căn nhà gắn bó mấy chục năm để nhường mặt bằng cho dự án mở rộng đường Lương Định Của. Đằng sau đống xà bần ngổn ngang hiện nay là niềm hy vọng về 1 tương lai mới cho nút giao thông hiện đại bậc nhất TP.HCM.
TPO - Ứng dụng dự báo thời tiết toàn cầu AccuWeather đang vấp phải làn sóng phản ứng từ người dùng Việt Nam sau khi hiển thị thông tin sai lệch về chủ quyền biển đảo, lãnh thổ của Việt Nam. Nhiều nhà bán lẻ trong nước đã tiến hành rà soát, tạm gỡ các sản phẩm điện thoại trong diện nghi vấn khỏi quầy kệ.
TP - Từng là điểm nghẽn kéo dài, giải ngân vốn đầu tư công của TPHCM nay đã trở thành điểm sáng. Với khoảng 111.000 tỉ đồng được giải ngân trong 10 tháng năm 2026, thành phố đạt 96,45 điểm, thuộc nhóm “giải ngân rất tốt” cả nước. Từ những kết quả bứt phá ở cấp cơ sở đến đà tăng tốc của toàn thành phố, dòng vốn đầu tư công đang phát huy vai trò “vốn mồi”, tạo động lực cho tăng trưởng kinh tế bền vững.
TPO - Dịch tả lợn châu Phi lan rộng từ đầu năm 2026 tại 'thủ phủ chăn nuôi' Đồng Nai, các ngành chức năng địa phương này đang ráo riết kiểm tra, kiểm soát dịch bệnh để đảm bảo nguồn cung thị cho thị trường cuối năm.
TPO - Các trường phải bảo đảm việc đăng ký học theo nhu cầu là tự nguyện, không đặt điều kiện đóng góp để học sinh được tham gia hoạt động giáo dục tăng cường.
TPO - Sau hơn 2 tháng thi công, căn nhà Đại đoàn kết do Báo Tiền Phong và Tổng công ty Khí Việt Nam (PVGAS) phối hợp cùng chính quyền xã Sông Ray (Đồng Nai) triển khai xây dựng đã hoàn thành và bàn cho gia đình anh Đào Văn Trọng, một thanh niên người dân tộc thiểu số đã hoàn thành nghĩa vụ quân sự.
TPO - Gần một năm tiên phong, mang đến không gian an toàn cho người yêu xe đạp tại TP.HCM, làn ưu tiên dọc đại lộ Mai Chí Thọ đang đối mặt với thực trạng đáng buồn: cứ đến giờ cao điểm, hàng dài xe máy lại ồ ạt leo lề, biến phần đường 2m dành riêng cho xe đạp thành lối thoát thân nhằm né tránh các điểm kẹt xe.
TPO - Tại TPHCM, 79 bác sĩ giàu kinh nghiệm được luân phiên về 37 trạm y tế còn thiếu nhân lực, góp phần nâng cao chất lượng khám chữa bệnh và chăm sóc sức khỏe người dân ngay tại y tế cơ sở.
TPO - Khoảng 1.400 lao động tại nhà máy ECCO Việt Nam ở TPHCM bàng hoàng khi bất ngờ được thông báo công ty giải thể, chấm dứt hợp đồng trước Tết. Ngoài trợ cấp theo quy định, doanh nghiệp cam kết chi lương tháng 13 và nhiều khoản hỗ trợ cho người lao động.
TPO - Khi những căn nhà đã lên đèn, khi nhiều người khép lại một ngày tất bật để trở về bên gia đình thì trên nhiều tuyến đường ở TPHCM vẫn có những phận người lặng lẽ bám trụ. Họ miệt mài mưu sinh giữa đêm khuya, chắt chiu từng đồng lo cho cuộc sống và những người thân.