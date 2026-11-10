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Nhịp sống phương Nam

Sân Thống Nhất thay áo mới phục vụ Đại hội Thể thao toàn quốc 2026

Nguyễn Tiến

TPO - Sân vận động Thống Nhất (TPHCM) được đầu tư gần 320 tỷ đồng để cải tạo, nâng cấp nhiều hạng mục, chuẩn bị phục vụ Đại hội Thể thao toàn quốc lần thứ X năm 2026. Sau quá trình thi công, công trình đang dần hoàn thiện diện mạo mới.

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Sân vận động Thống Nhất được đầu tư gần 320 tỷ đồng để cải tạo, nâng cấp, phục vụ Đại hội Thể thao toàn quốc lần thứ X năm 2026 và các hoạt động thể thao của TPHCM.
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Dự án tập trung nâng cấp đường chạy điền kinh, khu vực thi đấu, khán đài cùng nhiều hạng mục phụ trợ nhằm đáp ứng yêu cầu tổ chức các giải đấu thể thao quy mô lớn.
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Cổng chính, tường rào và lối đi nội bộ được sửa chữa, chỉnh trang. Biểu tượng bên ngoài sân vận động cũng được làm mới, góp phần thay đổi diện mạo công trình.
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Công nhân khẩn trương hoàn thiện những hạng mục cuối cùng tại sân vận động Thống Nhất trước thềm Đại hội Thể thao toàn quốc lần thứ X.
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Khu vực ghế VIP được bọc nilon để bảo vệ trong quá trình thi công và hoàn thiện các hạng mục nâng cấp.
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Công nhân vệ sinh, thu dọn vật liệu sau thi công tại khu vực khán đài A, chuẩn bị không gian phục vụ khán giả.
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Đường chạy điền kinh được làm mới, các vạch phân làn và số thứ tự được kẻ rõ ràng, phục vụ các nội dung thi đấu tại đại hội.
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Mặt sân cỏ được cải tạo, góp phần bảo đảm điều kiện tổ chức các trận đấu bóng đá bên cạnh những nội dung điền kinh.
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Các phòng chức năng bên dưới khán đài A được chỉnh trang, bố trí hàng ghế mới, phục vụ công tác tổ chức và hoạt động chuyên môn.
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Khán đài B đang được cải tạo các phòng chức năng bên dưới, gồm phòng VIP, phòng vận động viên và phòng kiểm tra doping. Khu vực này cũng được thay mới 4.268 ghế ngồi.
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Sau khi hoàn thành nâng cấp, sân vận động Thống Nhất được kỳ vọng tiếp tục là địa điểm tổ chức các giải đấu lớn, các hoạt động đào tạo vận động viên và phục vụ nhu cầu thể thao của người dân TPHCM.
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Từ đường chạy điền kinh, mặt sân cỏ đến hệ thống khán đài và phòng chức năng, nhiều hạng mục tại sân Thống Nhất đang dần hoàn thiện, hướng đến diện mạo đồng bộ và hiện đại hơn.

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#Sân Thống Nhất #Đại hội Thể thao 2026 #cải tạo sân vận động #nâng cấp sân Thống Nhất #TPHCM #thể thao toàn quốc

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