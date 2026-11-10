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Mưa lớn gây sạt lở quốc lộ, tuyến đường ở Hà Tĩnh bị chia cắt

Hoài Nam

TPO - Mưa lớn kéo dài khiến quốc lộ 12C qua Hà Tĩnh xuất hiện nhiều điểm sạt lở, một số cầu và tuyến đường bị ngập sâu, giao thông tạm thời chia cắt. Cơ quan khí tượng cảnh báo nguy cơ lũ quét, sạt lở đất tại 20 xã, phường.

Trong ngày 9/11, mưa lớn kéo dài tại nhiều địa phương ở Hà Tĩnh khiến tình trạng ngập lụt, sạt lở xảy ra ở một số khu vực, ảnh hưởng đến việc đi lại của người dân.

Tại xã Kỳ Thượng, nước từ thượng nguồn đổ về nhanh khiến một số tuyến đường, cầu và khu vực thấp trũng bị ngập. Đáng chú ý, cầu Mỹ Thuận (thôn Mỹ Lợi) bị nước dâng cao gây chia cắt, khiến việc lưu thông qua cầu phải tạm dừng, người dân hai bên không thể qua lại.

Chính quyền xã Kỳ Thượng đã thông báo tình hình đến người dân, đồng thời huy động lực lượng chức năng dựng rào chắn, cắm biển cảnh báo và bố trí người túc trực tại các điểm ngập sâu nhằm đảm bảo an toàn.

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Tuyến đường tại xã Kỳ Thượng bị chia cắt do mưa lũ.

Mưa lớn cũng gây sạt lở nhiều vị trí trên quốc lộ 12C (đường Việt - Lào), đoạn qua thôn Sơn Trung, xã Kỳ Thượng. Các điểm sạt lở ảnh hưởng đến việc lưu thông của phương tiện. Đơn vị quản lý đường bộ đã triển khai khắc phục, song nguy cơ tiếp tục xảy ra sạt lở trong đêm vẫn ở mức cao do mưa chưa có dấu hiệu giảm.

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Do ảnh hưởng của mưa lớn kéo dài, trên tuyến Quốc lộ 12C qua xã Kỳ Thượng xảy ra sạt lở.
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Một số tuyến đường tại xã Cẩm Trung cũng xuất hiện tình trạng sạt lở.

Tại xã Cẩm Trung, tuyến đường ven biển cũng xuất hiện tình trạng sạt lở, tiềm ẩn nguy hiểm cho người và phương tiện tham gia giao thông. Chính quyền các địa phương khuyến cáo người dân hạn chế di chuyển qua những khu vực ngập sâu, có nguy cơ sạt lở, đặc biệt trong đêm tối.

Ông Trần Đức Bá (Giám đốc Đài Khí tượng thủy văn Hà Tĩnh) cho biết, nhiều khu vực trên địa bàn tỉnh đang có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to. Dự báo trong những giờ tới, Hà Tĩnh tiếp tục có mưa vừa đến mưa to, lượng mưa tích lũy phổ biến 40-80mm, có nơi vượt 100mm.

Trong 6 giờ tới, nguy cơ xảy ra lũ quét trên các sông, suối nhỏ; sạt lở đất trên sườn dốc và sụt lún đất tại 20 xã, phường, gồm: Cổ Đạm, Hà Linh, Nam Hồng Lĩnh, Vũ Quang, Cẩm Duệ, Đức Đồng, Đức Quang, Đức Thọ, Hồng Lộc, Hương Bình, Hương Phố, Hương Sơn, Kim Hoa, Mai Hoa, Nghi Xuân, Bắc Hồng Lĩnh, Sơn Giang, Sơn Kim 1, Sơn Kim 2 và Sơn Tây.

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Nhiều địa phương tại Hà Tĩnh được cảnh báo mưa to.

Trước diễn biến mưa lũ phức tạp, Công ty TNHH Thủy lợi Hà Tĩnh cũng đã chủ động vận hành xả tràn tại 4 hồ chứa gồm Sông Rác, Khe Xai, Bộc Nguyên và Đá Bạc. Đồng thời, đơn vị xây dựng 3 kịch bản vận hành đối với 9 hồ chứa khác, tùy theo diễn biến lượng mưa.

Hiện Công ty TNHH Thủy lợi Hà Tĩnh quản lý 125 công trình thủy lợi, trong đó có 69 hồ chứa, 38 trạm bơm, 11 đập dâng, 17 cống ngăn mặn giữ ngọt cùng gần 1.000km kênh mương.

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