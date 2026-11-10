Hotline: 0865.015.015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf Xem thêm
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Chuyển động văn hóa Sách Góc nhìn
Giải trí Phim ảnh Hậu trường sao Âm nhạc Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức trong nước Hoa hậu Việt Nam Quốc tế
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
Tết Việt
Đính chính
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Video
Vodcast
Ảnh
Infographics
Longform
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909.55.99.88 (Zalo) booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
D29, Phạm Văn Bạch, P.Cầu Giấy, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in 0903.444.897
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Xã hội

0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

Mưa lớn, gió giật ở Huế: Cây đổ vào nhà dân, nhiều tuyến đường ngập nước

Ngọc Văn

TPO - Không khí lạnh tăng cường gây gió giật cấp 8 ở vùng ven biển, trong khi mưa lớn kéo dài khiến nhiều tuyến đường tại TP. Huế ngập cục bộ, bờ biển Thuận An bị xâm thực sâu 20 m.

Sáng 10/11, Chi cục Thủy lợi và Biến đổi khí hậu TP. Huế cho biết, do ảnh hưởng của không khí lạnh cường độ mạnh, từ chiều 9/11, nhiều khu vực trên địa bàn thành phố xuất hiện gió mạnh, giật cấp 6-8. Cùng với đó, mưa lớn kéo dài gây ngập úng cục bộ tại một số địa phương, ảnh hưởng đến việc đi lại của người dân.

Từ tối 8/11 đến sáng 10/11, lượng mưa vùng đồng bằng TP. Huế phổ biến từ 70-150 mm, vùng núi 300-500 mm. Một số nơi ghi nhận lượng mưa đặc biệt lớn như đỉnh Bạch Mã 760 mm, Khe Tre 608 mm, A Lưới 597 mm và Tà Lương 595 mm.

cay-do-vinh-loc.jpg
Gió mạnh giật cấp 8 gây ngã đổ cây cối la liệt ở vùng ven biển TP. Huế. Ảnh: CAVL
cay-do-vinh-loc-760.jpg
Cây đổ đè vào mái nhà dân ở xã ven biển Vinh Lộc, TP. Huế sáng 10/11. Ảnh CAVL

Gió mạnh đã xuất hiện trên diện rộng. Tại trạm A Lưới, gió giật cấp 7; trạm Huế giật cấp 7; riêng trạm Thuận An ghi nhận gió giật cấp 8, tốc độ 17,7 m/s. Trên biển, gió mạnh cấp 6-7, giật cấp 8-9, sóng cao 2,5-4 m, biển động mạnh.

Mưa lớn đã gây ngập cục bộ đường Hồ Chí Minh qua thôn Hợp Thành, xã A Lưới 2, với độ sâu 0,3-0,4 m. Tại trung tâm xã Khe Tre, nước cũng tràn qua một đoạn đường, gây ngập sâu 0,2-0,3 m. Đến sáng 10/11, nước tại cả hai khu vực đã rút.

Đáng chú ý, tại tổ dân phố Thai Dương Hạ, phường Thuận An, gió mạnh, sóng lớn kết hợp triều cường khiến các tuyến đường chính bị ngập sâu khoảng 0,2-0,3 m, gây khó khăn cho giao thông. Sóng biển và triều cường còn gây sạt lở bờ biển tại tổ dân phố An Hải (Thuận An), với chiều dài khoảng 100m, xâm thực sâu vào đất liền khoảng 20m.

sat-lo-thuan-an-1011b.jpg
Bờ biển phường Thuận An bị sạt lở nghiêm trọng. Ảnh: DO.N

Trên các sông lớn, mực nước vào sáng 10/11 đều đã vượt mức báo động 1 tại một số trạm. Cụ thể, sông Hương tại Kim Long đạt 1,37 m, trên báo động 1 là 0,37m; sông Bồ tại Phú Ốc đạt 1,54 m, trên báo động 1 là 0,04 m.

Mực nước các hồ chứa cũng tăng nhanh sau mưa lớn. So với thời điểm 7h sáng 9/11, hồ Tả Trạch tăng 4,98 m, hồ Bình Điền tăng 4,21 m và hồ Hương Điền tăng 3,37 m. Các hồ chứa thủy lợi, thủy điện hiện vẫn bảo đảm an toàn.

lu-lut-a-luoij.jpg
Ngập lụt cục bộ vào sáng 10/11 tại đoạn đường Hồ Chí Minh qua thôn Hợp Thành, xã A Lưới 2, TP. Huế.

Theo dự báo của Đài Khí tượng thủy văn TP. Huế, từ sáng 10/11 đến sáng 12/11, trên địa bàn thành phố tiếp tục có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to. Tổng lượng mưa trong 24-48 giờ tới phổ biến 170-350 mm, có nơi trên 500 mm. Tính cả đợt, lượng mưa có thể đạt 200-400 mm, có nơi vượt 600 mm. Mưa lớn còn duy trì đến hết ngày 12/11, sau đó giảm nhanh từ ngày 13/11.

Trước diễn biến thời tiết phức tạp, sáng cùng ngày, Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự TP. Huế đã ban hành các lệnh tăng lưu lượng điều tiết hồ chứa thủy điện Hương Điền và Bình Điền; yêu cầu các địa phương chủ động phương án ứng phó, rà soát khu vực có nguy cơ ngập lụt, sạt lở, bố trí lực lượng trực và sẵn sàng sơ tán người dân khi cần thiết.

Xem thêm

#mưa lớn Huế #gió giật cấp 8 #ngập lụt Huế #sạt lở Thuận An #không khí lạnh #hồ Bình Điền #phường Thuận An #xâm thực sâu #đường Hồ Chí Minh

Cùng chuyên mục

Xử lý 18.000 căn hộ vượt quy hoạch của Tập đoàn Mường Thanh là 'đặc thù của đặc thù'

Xử lý 18.000 căn hộ vượt quy hoạch của Tập đoàn Mường Thanh là 'đặc thù của đặc thù'

TPO - Theo Trưởng ban Đô thị HĐND TP Hà Nội Trần Hợp Dũng, Nghị quyết 96 quy định cơ chế, chính sách đặc thù nhằm khắc phục vi phạm đất đai, trật tự xây dựng tại 12 dự án vi phạm của Tập đoàn Mường Thanh được xem là “đặc thù của đặc thù” nhằm xử lý điểm nghẽn vi phạm đất đai, trật tự xây dựng kéo dài nhiều năm.

Những cuộc mưu sinh giữa đêm lạnh Hà Nội

Những cuộc mưu sinh giữa đêm lạnh Hà Nội

TPO - Gió lạnh đầu mùa tràn về khiến nhiệt độ Hà Nội giảm mạnh xuống dưới 15 độ C. Từ giữa đêm đến rạng sáng, những người bán hàng rong, tiểu thương, công nhân vệ sinh, bảo vệ và công nhân công trường vẫn miệt mài với công việc.

Triều cường đầu tháng 10 âm lịch ở TPHCM vượt báo động 3

Triều cường đầu tháng 10 âm lịch ở TPHCM vượt báo động 3

TPO - Trong đợt triều cường từ ngày 9 đến 11/11, mực nước tại trạm Thủ Dầu Một có thể vượt báo động 3 từ 10 đến 15 cm. Tại hai trạm Phú An và Nhà Bè, triều dự kiến đạt đỉnh vào sáng sớm và cuối giờ chiều, trùng thời điểm nhiều người đi làm về.

12 dự án vi phạm của Tập đoàn Mường Thanh: Đã thu hồi, huỷ hàng loạt sổ hồng đã cấp

12 dự án vi phạm của Tập đoàn Mường Thanh: Đã thu hồi, huỷ hàng loạt sổ hồng đã cấp

TPO - Sở Nông nghiệp và Môi trường TP Hà Nội cho biết, tính đến thời điểm hiện tại, Hà Nội chưa cấp giấy chứng nhận (sổ hồng) cho các căn hộ vi phạm tại 12 dự án sai phạm của Tập đoàn Mường Thanh. Trước đó, cơ quan chức năng cũng đã có quyết định thu hồi, huỷ hàng loạt sổ hồng đã cấp.

Kiểm soát thực phẩm nhập khẩu theo cách mới, người tiêu dùng được lợi gì?

Kiểm soát thực phẩm nhập khẩu theo cách mới, người tiêu dùng được lợi gì?

TPO - Dự thảo Luật An toàn thực phẩm (sửa đổi) đang đề xuất thay đổi phương thức quản lý theo hướng kiểm soát dựa trên phân tích nguy cơ, đẩy mạnh hậu kiểm và chuyển đổi số. Những điều chỉnh này được kỳ vọng vừa tăng hiệu quả bảo vệ sức khỏe người tiêu dùng, vừa tháo gỡ những vướng mắc trong kiểm tra thực phẩm nhập khẩu, hạn chế nguy cơ ùn tắc tại cửa khẩu.

Xã hội

Pháp luật

Giải trí

Thế giới

Sức khỏe