Mưa lớn, gió giật ở Huế: Cây đổ vào nhà dân, nhiều tuyến đường ngập nước

TPO - Không khí lạnh tăng cường gây gió giật cấp 8 ở vùng ven biển, trong khi mưa lớn kéo dài khiến nhiều tuyến đường tại TP. Huế ngập cục bộ, bờ biển Thuận An bị xâm thực sâu 20 m.

Sáng 10/11, Chi cục Thủy lợi và Biến đổi khí hậu TP. Huế cho biết, do ảnh hưởng của không khí lạnh cường độ mạnh, từ chiều 9/11, nhiều khu vực trên địa bàn thành phố xuất hiện gió mạnh, giật cấp 6-8. Cùng với đó, mưa lớn kéo dài gây ngập úng cục bộ tại một số địa phương, ảnh hưởng đến việc đi lại của người dân.

Từ tối 8/11 đến sáng 10/11, lượng mưa vùng đồng bằng TP. Huế phổ biến từ 70-150 mm, vùng núi 300-500 mm. Một số nơi ghi nhận lượng mưa đặc biệt lớn như đỉnh Bạch Mã 760 mm, Khe Tre 608 mm, A Lưới 597 mm và Tà Lương 595 mm.

Gió mạnh giật cấp 8 gây ngã đổ cây cối la liệt ở vùng ven biển TP. Huế. Ảnh: CAVL

Cây đổ đè vào mái nhà dân ở xã ven biển Vinh Lộc, TP. Huế sáng 10/11. Ảnh CAVL

Gió mạnh đã xuất hiện trên diện rộng. Tại trạm A Lưới, gió giật cấp 7; trạm Huế giật cấp 7; riêng trạm Thuận An ghi nhận gió giật cấp 8, tốc độ 17,7 m/s. Trên biển, gió mạnh cấp 6-7, giật cấp 8-9, sóng cao 2,5-4 m, biển động mạnh.

Mưa lớn đã gây ngập cục bộ đường Hồ Chí Minh qua thôn Hợp Thành, xã A Lưới 2, với độ sâu 0,3-0,4 m. Tại trung tâm xã Khe Tre, nước cũng tràn qua một đoạn đường, gây ngập sâu 0,2-0,3 m. Đến sáng 10/11, nước tại cả hai khu vực đã rút.

Đáng chú ý, tại tổ dân phố Thai Dương Hạ, phường Thuận An, gió mạnh, sóng lớn kết hợp triều cường khiến các tuyến đường chính bị ngập sâu khoảng 0,2-0,3 m, gây khó khăn cho giao thông. Sóng biển và triều cường còn gây sạt lở bờ biển tại tổ dân phố An Hải (Thuận An), với chiều dài khoảng 100m, xâm thực sâu vào đất liền khoảng 20m.

Bờ biển phường Thuận An bị sạt lở nghiêm trọng. Ảnh: DO.N

Trên các sông lớn, mực nước vào sáng 10/11 đều đã vượt mức báo động 1 tại một số trạm. Cụ thể, sông Hương tại Kim Long đạt 1,37 m, trên báo động 1 là 0,37m; sông Bồ tại Phú Ốc đạt 1,54 m, trên báo động 1 là 0,04 m.

Mực nước các hồ chứa cũng tăng nhanh sau mưa lớn. So với thời điểm 7h sáng 9/11, hồ Tả Trạch tăng 4,98 m, hồ Bình Điền tăng 4,21 m và hồ Hương Điền tăng 3,37 m. Các hồ chứa thủy lợi, thủy điện hiện vẫn bảo đảm an toàn.

Ngập lụt cục bộ vào sáng 10/11 tại đoạn đường Hồ Chí Minh qua thôn Hợp Thành, xã A Lưới 2, TP. Huế.

Theo dự báo của Đài Khí tượng thủy văn TP. Huế, từ sáng 10/11 đến sáng 12/11, trên địa bàn thành phố tiếp tục có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to. Tổng lượng mưa trong 24-48 giờ tới phổ biến 170-350 mm, có nơi trên 500 mm. Tính cả đợt, lượng mưa có thể đạt 200-400 mm, có nơi vượt 600 mm. Mưa lớn còn duy trì đến hết ngày 12/11, sau đó giảm nhanh từ ngày 13/11.

Trước diễn biến thời tiết phức tạp, sáng cùng ngày, Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự TP. Huế đã ban hành các lệnh tăng lưu lượng điều tiết hồ chứa thủy điện Hương Điền và Bình Điền; yêu cầu các địa phương chủ động phương án ứng phó, rà soát khu vực có nguy cơ ngập lụt, sạt lở, bố trí lực lượng trực và sẵn sàng sơ tán người dân khi cần thiết.