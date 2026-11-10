Đà Nẵng sau một đêm gió lớn: Biển hiệu đổ rạp, mái che tan tác

TPO - Từ đêm qua đến sáng nay (10/11), Đà Nẵng liên tục có gió mạnh. Khu vực ven biển Đà Nẵng, nhiều biển hiệu, hàng rào tôn, mái che... bị gió quật tả tơi.
TPO - Mưa lớn khiến nước từ núi đổ xuống xối xả, kéo theo đất đá tràn qua đường đèo Nha Sam, tuyến giao thông huyết mạch dẫn vào làng Canh Tiến, tỉnh Gia Lai. Chính quyền địa phương đã tạm cấm người và phương tiện qua lại để đảm bảo an toàn.
TPO - Theo Trưởng ban Đô thị HĐND TP Hà Nội Trần Hợp Dũng, Nghị quyết 96 quy định cơ chế, chính sách đặc thù nhằm khắc phục vi phạm đất đai, trật tự xây dựng tại 12 dự án vi phạm của Tập đoàn Mường Thanh được xem là “đặc thù của đặc thù” nhằm xử lý điểm nghẽn vi phạm đất đai, trật tự xây dựng kéo dài nhiều năm.
TPO - Gió lạnh đầu mùa tràn về khiến nhiệt độ Hà Nội giảm mạnh xuống dưới 15 độ C. Từ giữa đêm đến rạng sáng, những người bán hàng rong, tiểu thương, công nhân vệ sinh, bảo vệ và công nhân công trường vẫn miệt mài với công việc.
TPO - Sân vận động Thống Nhất được đầu tư gần 320 tỷ đồng nâng cấp nhiều hạng mục, chuẩn bị phục vụ Đại hội Thể thao toàn quốc lần thứ X năm 2026.
TPO - Mưa lớn kéo dài khiến nhiều khu vực miền núi tại Đà Nẵng có độ ẩm đất vượt 90%, tiềm ẩn nguy cơ lũ quét, sạt lở đất đá. Sáng 10/11, chính quyền xã Trà Leng đã khẩn cấp di dời các hộ dân vùng nguy hiểm
TPO - Không khí lạnh tăng cường gây gió giật cấp 8 ở vùng ven biển, trong khi mưa lớn kéo dài khiến nhiều tuyến đường tại TP. Huế ngập cục bộ, bờ biển Thuận An bị xâm thực sâu 20 m.
TPO - Mồ hôi túa ra khi nhận ra người khách lạ đang ngồi đối diện chính là Hồ Văn Tình – phạm nhân trốn trại suốt 17 ngày. Dù đối mặt với đối tượng nguy hiểm ngay trong nhà, anh T. vẫn cố giữ bình tĩnh, vừa trò chuyện, mời ăn cam, vừa tìm cách báo tin cho công an.
TPO - Sáng 10/11, HĐND tỉnh Vĩnh Long khóa XI nhiệm kỳ 2026-2031 tổ chức kỳ họp để thực hiện quy trình kiện toàn chức danh Phó Chủ tịch UBND tỉnh.
TPO - Ở tuổi 106, cụ Nguyễn Thị Bút (Nghệ An) vẫn thích ăn kem, kẹo ngọt, nhận ra con cháu qua giọng nói thân quen. Cụ vừa vinh dự đón nhận Huy hiệu 80 năm tuổi Đảng.
TPO - Trong đợt triều cường từ ngày 9 đến 11/11, mực nước tại trạm Thủ Dầu Một có thể vượt báo động 3 từ 10 đến 15 cm. Tại hai trạm Phú An và Nhà Bè, triều dự kiến đạt đỉnh vào sáng sớm và cuối giờ chiều, trùng thời điểm nhiều người đi làm về.
TPO - Sở Nông nghiệp và Môi trường TP Hà Nội cho biết, tính đến thời điểm hiện tại, Hà Nội chưa cấp giấy chứng nhận (sổ hồng) cho các căn hộ vi phạm tại 12 dự án sai phạm của Tập đoàn Mường Thanh. Trước đó, cơ quan chức năng cũng đã có quyết định thu hồi, huỷ hàng loạt sổ hồng đã cấp.
TPO - Sóng lớn, gió mạnh làm đứt các dây buộc giữa thân tàu Seatrek, quốc tịch Singapore, khi tàu đang neo tại cảng Nhà máy Nhiệt điện Quảng Trạch. Trên đất liền, mưa lớn gây sạt lở đường 9C, nước dâng qua các ngầm tràn khiến một số bản ở xã Kim Ngân bị cô lập.
TPO - Mưa lớn kéo dài khiến quốc lộ 12C qua Hà Tĩnh xuất hiện nhiều điểm sạt lở, một số cầu và tuyến đường bị ngập sâu, giao thông tạm thời chia cắt. Cơ quan khí tượng cảnh báo nguy cơ lũ quét, sạt lở đất tại 20 xã, phường.
TPO - Trước diễn biến mưa lớn kéo dài, nước đổ về các hồ chứa tăng cao, TP. Huế yêu cầu hai thủy điện Hương Điền và Bình Điền tăng xả lũ, cảnh báo nguy cơ ngập lụt vùng hạ du.
TPO - Cơ quan chức năng sẽ tập trung kiểm tra khu vực để xe và sạc xe điện, việc bố trí dây dẫn, thiết bị điện gần vật liệu dễ cháy. Việc kiểm tra được thông báo trước ít nhất 5 ngày.
TPO - Dự thảo Luật An toàn thực phẩm (sửa đổi) đang đề xuất thay đổi phương thức quản lý theo hướng kiểm soát dựa trên phân tích nguy cơ, đẩy mạnh hậu kiểm và chuyển đổi số. Những điều chỉnh này được kỳ vọng vừa tăng hiệu quả bảo vệ sức khỏe người tiêu dùng, vừa tháo gỡ những vướng mắc trong kiểm tra thực phẩm nhập khẩu, hạn chế nguy cơ ùn tắc tại cửa khẩu.