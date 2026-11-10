Hotline: 0865.015.015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf Xem thêm
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Chuyển động văn hóa Sách Góc nhìn
Giải trí Phim ảnh Hậu trường sao Âm nhạc Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức trong nước Hoa hậu Việt Nam Quốc tế
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
Tết Việt
Đính chính
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Video
Vodcast
Ảnh
Infographics
Longform
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909.55.99.88 (Zalo) booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
D29, Phạm Văn Bạch, P.Cầu Giấy, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in 0903.444.897
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Địa ốc

0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

12 dự án vi phạm của Tập đoàn Mường Thanh: Đã thu hồi, huỷ hàng loạt sổ hồng đã cấp

Trần Hoàng

TPO - Sở Nông nghiệp và Môi trường TP Hà Nội cho biết, tính đến thời điểm hiện tại, Hà Nội chưa cấp giấy chứng nhận (sổ hồng) cho các căn hộ vi phạm tại 12 dự án sai phạm của Tập đoàn Mường Thanh. Trước đó, cơ quan chức năng cũng đã có quyết định thu hồi, huỷ hàng loạt sổ hồng đã cấp.

Trao đổi với PV Tiền Phong, đại diện Sở Nông nghiệp và Môi trường TP Hà Nội cho biết, tính đến thời điểm hiện tại, các căn hộ vi phạm nào thuộc 12 dự án của Tập đoàn Mường Thanh trên địa bàn thành phố chưa được cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất (sổ hồng).

Liên quan đến việc một số cư dân tại một số tòa chung cư được xác định là sai phạm nhưng vẫn có "sổ hồng", đại diện Sở Nông nghiệp và Môi trường TP Hà Nội cho biết, có một số lượng không nhiều các căn hộ được cấp "sổ hồng" vào thời điểm trước. Nguyên nhân do việc thẩm định hồ sơ, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất có sai sót, chưa đúng quy định của pháp luật về đất đai. Vào năm 2019, Văn phòng đăng ký đất đai Hà Nội (Sở Tài nguyên và Môi trường Hà Nội trước đây) đã có quyết định thu hồi, huỷ hàng loạt sổ hồng đã cấp.

chung-cu-nguoiduatinvn-29.jpg
Khu đô thị Đại Thanh-1 trong 12 dự án vi phạm của Tập đoàn Mường Thanh

Cụ thể hơn về tiến độ cũng như cơ chế xử lý đối với các dự án này có căn hộ vi phạm, vị đại diện cho biết ở giai đoạn trước, cơ quan chức năng từng có các đề xuất nhằm tháo gỡ khó khăn, vướng mắc cho dự án. Mặc dù có chủ trương tháo gỡ, nhưng quan điểm xử lý đối với các diện tích vi phạm trật tự xây dựng là không cấp sổ cho những căn hộ vi phạm.

Vị này thông tin thêm, “sổ hồng” tại các dự án của Tập đoàn Mường Thanh sẽ được xem xét, cấp sau khi khắc phục các vi phạm và đảm bảo quyền lợi của người mua nhà.

Vào cuối tháng 10/2026, HĐND TP Hà Nội đã thông qua Nghị quyết quy định cơ chế, chính sách đặc thù và biện pháp khắc phục hậu quả đối với các vi phạm về đất đai, trật tự xây dựng, gắn với cải tạo, chỉnh trang đô thị tại 12 dự án liên quan đến Tập đoàn Mường Thanh.

Phó chủ tịch Thường trực UBND thành phố Dương Đức Tuấn cho biết thành phố sẽ chỉ đạo để thiết lập 12 phương án khắc phục hậu quả đối với tổng thể khu vực dự án của Tập đoàn Mường Thanh. Mỗi phương án phải làm rõ hiện trạng, tính chất vi phạm, yêu cầu khắc phục và trách nhiệm của các bên liên quan.

so-do.jpg
Những sổ hồng đã cấp cho căn hộ tại khu đô thị Đại Thanh.

Với nghị quyết vừa được thông qua, Hà Nội có cơ sở để triển khai các bước xử lý tiếp theo đối với những tồn tại kéo dài tại 12 công trình, dự án liên quan đến Tập đoàn Mường Thanh. Công trình nào được tồn tại có điều kiện, phần diện tích nào phải phá dỡ hoặc chuyển đổi công năng và những cư dân nào thuộc diện được bồi thường, hỗ trợ sẽ được xác định trong phương án cụ thể của từng dự án.

Đối với cư dân thuộc diện phải di dời do vướng phần công trình phải phá dỡ, chuyển đổi công năng được nhận tiền bồi thường; được ưu tiên mua nhà ở tại các dự án do chủ đầu tư thực hiện hoặc mua/thuê mua nhà ở xã hội không qua bốc thăm, đối với những trường hợp đáp ứng điều kiện mua nhà ở xã hội theo Luật Nhà ở. Đồng thời được hỗ trợ ổn định sản xuất kinh doanh cho cư dân có nguồn thu nhập duy nhất từ hoạt động kinh doanh tại phần khối đế bị chuyển đổi công năng.

Xem thêm

#Tập đoàn Mường Thanh #Hà Nội #Vi phạm trật tự xây dựng #Cấp giấy chứng nhận nhà ở #Quyền lợi người mua nhà #Đại gia Thanh Thản #HH Linh Đàm #Kim Văn Kim Lũ

Cùng chuyên mục

Địa ốc 24H: Không để giá NƠXH, nhà cho thuê tăng đột biến; sắp đấu giá ba lô đất Thủ Thiêm khởi điểm hơn 14.500 tỷ

Địa ốc 24H: Có sổ hồng vẫn lo mất nhà; người trả giá đất nông thôn gần 1,5 tỷ đồng/m² nói gì?

TPO - Khu chung cư Đại Thanh (Mường Thanh): Có sổ hồng vẫn lo mất nhà; Người phụ nữ trả giá đất nông thôn gần 1,5 tỷ đồng/m² ở Ninh Bình nói gì?; Lý do hàng loạt dự án đầu tư ở Thái Nguyên chấm dứt hoạt động;... là những thông tin nổi bật của Bản tin Địa ốc 24H ngày 10/11.

'Thuốc đặc trị' mua gom đất nền đón quy hoạch

'Thuốc đặc trị' mua gom đất nền đón quy hoạch

TPO - Việc áp thuế suất 0,2% đối với đất bỏ hoang sẽ có tác động mạnh mẽ đến hành vi đầu cơ, đặc biệt là nhóm mua gom đất nền để đón quy hoạch, hạ tầng rồi đẩy giá kiếm lời trong ngắn hạn. Khi chi phí nắm giữ đất tăng lên, kỳ vọng đầu cơ lướt sóng sẽ giảm, hạn chế tình trạng tăng giá phi lý và thúc đẩy đưa đất vào sử dụng thực chất, phục vụ nhu cầu an cư, sản xuất, kinh doanh.

Hơn 1.300 căn hộ ở Đại Thanh dự kiến phá dỡ, cư dân mong được đối thoại

Hơn 1.300 căn hộ ở Đại Thanh dự kiến phá dỡ, cư dân mong được đối thoại

TPO - Dù cầm sổ hồng trong tay, hơn một nghìn gia đình ở hai tòa CT8B, CT10B chung cư Đại Thanh vẫn thấp thỏm trước nguy cơ phải di dời do 12 công trình dự án của Tập đoàn Mường Thanh có sai phạm. Hầu hết mong muốn có cơ hội đối thoại với chính quyền, chủ đầu tư để hiểu rõ hơn về quá trình xử lý.

Khu chung cư Đại Thanh (Mường Thanh): Có sổ hồng vẫn lo mất nhà

Khu chung cư Đại Thanh (Mường Thanh): Có sổ hồng vẫn lo mất nhà

TPO - Dù đã được cấp sổ hồng, nhiều căn hộ tại hai tòa CT8B và CT10B, khu chung cư Đại Thanh (Hà Nội) do tập đoàn Mường Thanh làm chủ đầu tư vẫn nằm trong danh sách dự kiến di dời, phá dỡ để xử lý vi phạm của dự án. Thông tin này khiến hàng nghìn cư dân bất an, nhất là những người đã mua nhà hợp pháp, coi đây là nơi an cư lâu dài.

Đưa 'siêu' dự án Cocobay vào diện tháo gỡ vướng mắc pháp lý

Đưa 'siêu' dự án Cocobay vào diện tháo gỡ vướng mắc pháp lý

TPO - UBND TP Đà Nẵng vừa đưa dự án Khu nghỉ dưỡng và nhà ở cao cấp The Empire (Cocobay) cùng 3 dự án khác tại phường Ngũ Hành Sơn vào danh mục áp dụng cơ chế, chính sách đặc thù nhằm tháo gỡ những vướng mắc pháp lý tồn đọng nhiều năm.

Tâm điểm đầu tư đón nhịp phát triển mới của Đà Nẵng

Tâm điểm đầu tư đón nhịp phát triển mới của Đà Nẵng

Đà Nẵng đang ghi nhận đà tăng trưởng tích cực về kinh tế, đầu tư và du lịch, tạo thêm dư địa cho thị trường bất động sản, đặc biệt tại các khu vực trung tâm. Trong bối cảnh đó, những dự án căn hộ có khả năng kết hợp nhu cầu an cư, nghỉ dưỡng và khai thác cho thuê như Capital Square thu hút sự quan tâm nhờ lợi thế vị trí bên sông Hàn, kết nối đô thị và hệ tiện ích tích hợp.

Địa ốc 24H: Sẽ xây trung tâm thương mại ngầm gần Hồ Gươm; sắp hết hạn nộp thuế đất, người dân lưu ý gì?

Địa ốc 24H: Trả giá đất nông thôn gần 1,5 tỷ đồng/m² gây sốc; đề xuất hỗ trợ bồi thường đến 100% cho nhà đất giấy tay

TPO - Hà Nội sẽ di dời, phá dỡ 136 căn hộ và nhà thấp tầng tại CT6 Kiến Hưng; 'Choáng' với mức trả giá đất nông thôn gần 1,5 tỷ đồng/m² ở Ninh Bình; TP HCM đề xuất hỗ trợ bồi thường đến 100% cho nhà đất giấy tay; Nhiều nhà, đất công ở An Giang bỏ hoang hơn 4 năm;... là những thông tin nổi bật của Bản tin Địa ốc 24H ngày 9/11.

Ngôi nhà vườn nằm giữa 9 căn nhà cao tầng

Ngôi nhà vườn nằm giữa 9 căn nhà cao tầng

TPO - Bị bao quanh bởi 9 căn nhà cao 5 - 6 tầng, ngôi nhà trên khu đất 90m² ở Hà Nội được cải tạo từ hiện trạng ẩm thấp, thiếu sáng thành không gian sống hai tầng với phòng khách liên thông bếp, khu ăn và một khoảng sân vườn.

Xã hội

Pháp luật

Giải trí

Thế giới

Sức khỏe