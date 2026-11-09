Lý do hàng loạt dự án đầu tư ở Thái Nguyên chấm dứt hoạt động

TPO - Sở Tài chính Thái Nguyên vừa ban hành thông báo chấm dứt hoạt động đối với hàng loạt dự án đầu tư trên địa bàn.

Cụ thể, chấm dứt hoạt động đối với dự án Xưởng chế biến lâm sản Bắc Kạn do Công ty TNHH MTV chế biến nông lâm sản Bắc Kạn làm chủ đầu tư.

Trước đó, ngày 26/10/2026 doanh nghiệp đã có thông báo chấm dứt hoạt động, nộp tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Thái Nguyên và nộp lại Giấy chứng nhận đầu tư do UBND tỉnh Bắc Kạn (cũ) cấp tháng 1/2015.

Sở Tài chính Thái Nguyên cũng ban hành Thông báo Chấm dứt hoạt động đối với Dự án Cửa hàng xăng dầu, gas số 73 Văn Hán (xã Văn Hán, tỉnh Thái Nguyên) của Công ty TNHH xăng dầu Bắc Thái - nay là Công ty TNHH MTV Petrolimex Thái Nguyên.

Khu vực dự kiến xây dựng bãi đỗ xe và trông giữ xe tại nút giao thông tuyến tránh QL.3 và đường Quang Trung vừa bị dừng hoạt động

Trước đó, Sở Tài chính cũng thông báo chấm dứt hoạt động đối với dự án đầu tư chăn nuôi hỗn hợp Toàn Phát I Cẩm Giàng do doanh nghiệp tư nhân Hoàng Quý làm chủ đầu tư.

Ngoài ra, Dự án đầu tư xây dựng công trình bãi đỗ xe và trông giữ xe tại nút giao thông tuyến tránh QL.3 và đường Quang Trung (TP. Thái Nguyên cũ) do Công ty cổ phần xây dựng và thương mại Havico làm chủ đầu tư cũng được Sở Tài chính thông báo chấm dứt hoạt động.

Theo Sở Tài chính Thái Nguyên, lý do các dự án chấm dứt hoạt động là do nhà đầu tư tự quyết định theo quy định tại điểm a, khoản 1, Điều 36 Luật Đầu tư.

Sở Tài chính Thái Nguyên yêu cầu các doanh nghiệp nộp lại giấy chứng nhận dự án đầu tư, hoàn thành thủ tục thanh lý và nghĩa vụ của chủ đầu tư theo quy định.