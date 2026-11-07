246 căn hộ chung cư Kim Văn-Kim Lũ, dự kiến di dời được bồi thường, bố trí nơi ở mới thế nào?

Dự thảo phương án xử lý những tồn tại tại 12 công trình thuộc hệ sinh thái Mường Thanh đã được Sở Xây dựng Hà Nội đưa ra trước khi HĐND thành phố thông qua nghị quyết về vấn đề này. Tuy nhiên, khi các công trình đã có hàng nghìn hộ dân sinh sống ổn định nhiều năm, việc lựa chọn giải pháp xử lý không chỉ cần bảo đảm tính nghiêm minh của pháp luật mà còn phải tính đến những tác động xã hội và quyền lợi hợp pháp của người dân.