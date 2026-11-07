246 căn hộ chung cư Kim Văn-Kim Lũ, dự kiến di dời được bồi thường, bố trí nơi ở mới thế nào?

TPO - Cư dân tại 246 căn hộ thuộc 4 tòa chung cư ở khu đô thị Kim Văn - Kim Lũ (phường Định Công, Hà Nội) dự kiến phải chuyển đi để xử lý vi phạm liên quan đến Tập đoàn Mường Thanh. Người dân có thể được nhận tiền bồi thường, hỗ trợ chuyển chỗ ở hoặc bố trí căn hộ tương đương tại khu đô thị Thanh Hà.
Sự dịch chuyển của đô thị Thanh Hóa về phía sông Mã đang định hình lại khái niệm trung tâm. Trong dòng chảy phát triển mới, khu căn hộ cao cấp The Victoria trong lòng đại đô thị Vinhomes Star City nắm giữ vị trí chiến lược giao thoa giữa lõi đô thị hiện hữu và những cực tăng trưởng tương lai, mang đến chuẩn sống cân bằng cho tầng lớp cư dân hiện đại xứ Thanh.
TPO - Đà Nẵng đặt mục tiêu phát triển khoảng 10.400 căn hộ cho thuê trong giai đoạn 2026 - 2030 với tổng nhu cầu vốn dự kiến hơn 11.568 tỷ đồng, hướng đến mở rộng nguồn cung nhà ở phù hợp khả năng chi trả, nhất là với công nhân, người lao động và người thu nhập thấp.
TPO - Sau sáp nhập, hàng loạt trụ sở, nhà, đất công trên địa bàn tỉnh Phú Thọ không còn nhu cầu sử dụng hoặc khai thác chưa hết công năng. Đẩy nhanh tiến độ xử lý, chuyển đổi mục đích sử dụng những tài sản này đang là yêu cầu cấp thiết nhằm khơi thông nguồn lực, tránh thất thoát, lãng phí.
TPO - Khu tập thể Trương Định (phường Tương Mai, Hà Nội) gồm 10 tòa nhà cao 2 tầng, với khoảng 257 căn hộ, thuộc danh mục chung cư phải phá dỡ để cải tạo, xây dựng lại. Theo phương án quy hoạch sơ bộ, khu đất này dự kiến được xây dựng công trình cao 30 tầng nổi và 3 tầng hầm.
Dự thảo phương án xử lý những tồn tại tại 12 công trình thuộc hệ sinh thái Mường Thanh đã được Sở Xây dựng Hà Nội đưa ra trước khi HĐND thành phố thông qua nghị quyết về vấn đề này. Tuy nhiên, khi các công trình đã có hàng nghìn hộ dân sinh sống ổn định nhiều năm, việc lựa chọn giải pháp xử lý không chỉ cần bảo đảm tính nghiêm minh của pháp luật mà còn phải tính đến những tác động xã hội và quyền lợi hợp pháp của người dân.
TPO - Mức giá 6,4 triệu đồng/m2 hiện nay vẫn được chủ đầu tư giữ theo mức giá dự kiến từ 13 năm trước. Tuy nhiên, người mua sẽ ưu tiên người dân giải tỏa tại khu chung cư xuống cấp trên địa bàn.
Thời gian ưu đãi sắp kết thúc, nhiều người vay mua nhà tìm cách gom tiền trả bớt nợ gốc, đảo khoản vay để tránh lãi suất thả nổi có thể lên 13-15%/năm.
TPO - Từ căn hộ hai phòng ngủ, hai phòng tắm còn khá mới tại khu Midtown, TPHCM gia chủ quyết định cải tạo thành một phòng ngủ và một phòng làm việc riêng, đồng thời giữ nguyên số lượng phòng tắm.
TPO - Nhà 'lên đời' sau mở đường, giá bán gấp nhiều lần; Căn cứ xác định đất bỏ hoang để đánh thuế; Hà Nội dự kiến di dời 246 căn hộ chung cư Kim Văn-Kim Lũ, Mường Thanh; TPHCM thanh toán 4 lô 'đất vàng' Thủ Thiêm cho Đại Quang Minh;... là những thông tin nổi bật của Bản tin Địa ốc 24H ngày 7/11.
Theo UBND phường Kiến Hưng (Hà Nội), dự án CT6 Kiến Hưng dự kiến có 136 căn hộ phải di dời để xử lý các vi phạm về đất đai và trật tự xây dựng.
TPO - Sau khi tuyến Vành đai 2,5 đoạn qua Khương Đình - Nguyễn Trãi (Hà Nội) được giải phóng mặt bằng, nhiều căn nhà trước đây nằm sâu trong ngõ bất ngờ sở hữu mặt tiền đường lớn. Sự thay đổi vị trí kéo theo giá rao bán tăng mạnh, có căn được chủ nhà chào bán tới 500-600 triệu đồng/m², dù hình dáng thửa đất không vuông vắn.
Giữa lòng Thủ đô, Maison Privée, kiệt tác căn hộ cao cấp do CapitaLand Development hợp tác cùng hai tên tuổi lớn từ Nhật Bản là Mitsubishi Estate và Nomura Real Estate Development phát triển tại khu đô thị Ciputra đang tái định nghĩa chuẩn mực sống thượng lưu. Tại đây, đặc quyền đắt giá không chỉ nằm ở vị trí hay những tài sản hữu hình, mà là sự chăm sóc toàn diện cho thể chất và tinh thần, đưa giá trị sức khỏe trở thành chuẩn mực sống bền vững nhất.
TPO - TPHCM giao 4 lô đất tại Khu đô thị mới Thủ Thiêm (phường An Khánh cho Công ty CP Đầu tư Địa ốc Đại Quang Minh để thanh toán hợp đồng BT dự án đầu tư xây dựng cầu Thủ Thiêm 2. Quỹ đất này được sử dụng để xây dựng khu chung cư.
Giữa làn sóng sàng lọc khắt khe của thị trường xây dựng hoàn thiện, Công ty Cổ phần Hồng Tâm Phát kiên định tạo dựng lối đi riêng bằng tôn chỉ kiếm tiền bằng cách phụng sự xã hội. Hơn một thập kỷ nỗ lực bền bỉ của toàn tổ chức, doanh nghiệp từng bước chuyển mình từ một đơn vị bảo dưỡng chuyên biệt trở thành thương hiệu tiên phong thiết lập những bộ tiêu chuẩn hoàn thiện khắt khe cho phân khúc biệt thự và nhà phố cao cấp.
TPO - Trước phản ánh về tình trạng chồng lấn, sai lệch thông tin thửa đất trên bản đồ địa chính, Bộ Nông nghiệp và Môi trường hướng dẫn người dân gửi văn bản đến cơ quan chức năng để kiểm tra, rà soát và thực hiện chỉnh lý theo quy định pháp luật.
Trong bối cảnh đô thị ngày càng phát triển về chiều cao và mật độ xây dựng, không gian xanh quy mô lớn trở thành lợi thế ngày càng khan hiếm. Không chỉ góp phần cân bằng môi trường sống, công viên còn tạo nên hệ quy chiếu giá trị riêng cho bất động sản lân cận - nơi tầm nhìn, vị trí và khả năng tiếp cận mảng xanh định hình sức hút của tài sản.