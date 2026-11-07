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Căn hộ 2 phòng ngủ được cải tạo thành không gian sống kết hợp làm việc

Thúy Hiền

TPO - Từ căn hộ hai phòng ngủ, hai phòng tắm còn khá mới tại khu Midtown, TPHCM gia chủ quyết định cải tạo thành một phòng ngủ và một phòng làm việc riêng, đồng thời giữ nguyên số lượng phòng tắm.

Thông thường, việc cải tạo nhà ở bắt đầu khi không gian đã xuống cấp hoặc không còn đáp ứng nhu cầu sử dụng. Tuy nhiên, căn hộ tại khu Midtown lại có xuất phát điểm khác: hiện trạng còn rất mới, các không gian chức năng vẫn có thể sử dụng tốt.

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Chính vì vậy, khi nhận được hình ảnh căn hộ, người được gia chủ tham khảo ý kiến ban đầu chỉ gợi ý một phương án làm mới nhẹ nhàng, chủ yếu thông qua việc lựa chọn và sắp đặt nội thất, thay vì tiến hành cải tạo. Dù vậy, gia chủ vẫn quyết định thực hiện những thay đổi để căn hộ phù hợp hơn với nhu cầu sinh hoạt.

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Điều chỉnh lớn nhất nằm ở cơ cấu công năng. Từ mặt bằng gồm hai phòng ngủ và hai phòng tắm, căn hộ được tổ chức lại thành một phòng ngủ, một phòng làm việc và hai phòng tắm.

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Việc giảm số lượng phòng ngủ không đồng nghĩa với thu hẹp tiện ích sử dụng. Thay vào đó, một phần diện tích được dành cho hoạt động học tập, làm việc hoặc những công việc cần sự tập trung, thay vì tiếp tục duy trì phòng ngủ thứ hai.

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Trong khi đó, hai phòng tắm vẫn được giữ lại, bảo đảm sự thuận tiện trong sinh hoạt hằng ngày. Cách tổ chức này cho thấy sự thay đổi trong nhu cầu sử dụng căn hộ chung cư, khi không gian làm việc tại nhà có thể được ưu tiên ngang với những chức năng sinh hoạt truyền thống.

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Từ một căn hộ còn mới, công trình được cải tạo không phải để khắc phục sự xuống cấp mà nhằm điều chỉnh không gian theo lối sống của người sử dụng. Đây cũng là điểm đáng chú ý của dự án: giá trị của việc cải tạo nằm ở sự phù hợp về công năng, thay vì chỉ ở mức độ thay đổi hình thức bên ngoài.

LN.Lab - Luke Nguyen, Lộc Nguyễn - 7030 Architect
#căn hộ Midtown #cải tạo căn hộ #căn hộ TPHCM #phòng làm việc #thiết kế nội thất #quận 7

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