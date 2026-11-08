Hotline: 0865.015.015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf Xem thêm
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Chuyển động văn hóa Sách Góc nhìn
Giải trí Phim ảnh Hậu trường sao Âm nhạc Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức trong nước Hoa hậu Việt Nam Quốc tế
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
Tết Việt
Đính chính
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Video
Vodcast
Ảnh
Infographics
Longform
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909.55.99.88 (Zalo) booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
D29, Phạm Văn Bạch, P.Cầu Giấy, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in 0903.444.897
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Địa ốc

Hà Nội:

Biệt thự Hà Đông bỏ trống hàng chục năm vẫn được rao bán 150-250 triệu đồng/m2

Từng được chào bán với giá vài tỷ đồng mỗi căn trong giai đoạn đầu triển khai dự án, nhiều biệt thự xây thô, chưa đưa vào sử dụng tại Hà Đông (Hà Nội) hiện được rao bán hàng chục tỷ đồng, tương đương 150-250 triệu đồng/m2.

Bỏ trống hàng chục năm

Tại một số khu đô thị ở Hà Đông (Hà Nội), nhiều dãy biệt thự xây dựng từ hơn chục năm trước vẫn bỏ trống, chưa có người ở. Nhìn từ bên ngoài, nhiều căn đã hoàn thiện phần thô, sơn tường và lắp cửa. Sân vườn phủ đầy cỏ dại, nhiều hạng mục xuống cấp theo thời gian. Cả dãy biệt thự nằm san sát nhau nhưng vắng bóng người ở.

Tại khu đô thị Dương Nội, nhiều căn biệt thự trị giá hàng chục tỷ đồng vẫn bỏ trống, cửa đóng im lìm, không có người ở. Phía trước nhiều căn nhà còn dán biển rao bán, cho thuê kèm số điện thoại liên hệ.

Dự án do Tập đoàn Nam Cường phát triển, khởi công từ năm 2008. Đây từng là một trong những khu đô thị lớn tại phía Tây Hà Nội, được quy hoạch với nhiều phân khu biệt thự.

Giai đoạn 2008-2010, giá đất biệt thự tại đây được ghi nhận khoảng 15-25 triệu đồng/m2. Một số căn biệt thự xây thô có tổng giá trị khoảng 3,5-6 tỷ đồng, tùy diện tích và vị trí.

Sau giai đoạn thị trường bất động sản trầm lắng từ năm 2011-2013, nhiều căn biệt thự tại đây rơi vào tình trạng không có người ở. Không ít chủ sở hữu mua nhà với mục đích đầu tư, giữ tài sản nhưng chưa hoàn thiện để sử dụng.

Nhiều căn biệt thự không có người ở. Ảnh: Duy Anh
Nhiều căn biệt thự không có người ở. Ảnh: Duy Anh

Tình trạng biệt thự xây thô, chậm đưa vào sử dụng nhưng giá chào bán tăng mạnh cũng xuất hiện tại khu đô thị Geleximco Lê Trọng Tấn.

Dự án được triển khai từ giai đoạn 2007-2009, gồm nhiều phân khu trải dọc tuyến đường Lê Trọng Tấn. Trong thời kỳ thị trường bất động sản khó khăn, nhiều căn biệt thự và nhà liền kề tại đây từng rơi vào tình trạng bỏ trống kéo dài.

Giai đoạn đầu, giá đất tại dự án được ghi nhận khoảng 12-18 triệu đồng/m2. Một số căn liền kề, biệt thự xây thô từng có giá từ 1,5-3,5 tỷ đồng.

Biệt thự giá tăng hàng chục tỷ đồng

Sau hơn một thập kỷ, giá chào bán biệt thự tại các dự án này đã tăng mạnh cùng với sự phát triển của hạ tầng khu vực. Tại Dương Nội, sự xuất hiện của Aeon Mall Hà Đông từ cuối năm 2019, Công viên Thiên Văn Học cùng các tuyến đường kết nối mới đã góp phần cải thiện tiện ích và khả năng tiếp cận khu đô thị.

Theo khảo sát các tin rao bán, giá biệt thự Dương Nội hiện phổ biến khoảng 150-250 triệu đồng/m2, tùy vị trí, diện tích và mức độ hoàn thiện. Tổng giá trị nhiều căn dao động từ 25-55 tỷ đồng.

Ngay cả những căn biệt thự xây thô, chưa có người ở cũng được chào bán khoảng 145-180 triệu đồng/m2. Một số căn diện tích 170-200m2 có giá rao khoảng 25-33 tỷ đồng.

Tại phân khu An Vượng Villa, một căn biệt thự diện tích 180m2, xây thô, nằm gần Công viên Thiên Văn Học đang được chào bán khoảng 30-32 tỷ đồng, tương đương 167-178 triệu đồng/m2.

Cũng tại phân khu này, một căn biệt thự lô góc rộng 230m2, nằm trên tuyến đường đôi rộng 28m được rao bán khoảng 45 tỷ đồng, tương đương gần 196 triệu đồng/m2.

Nhiều căn treo biển rao bán và cho thuê. Ảnh: Duy Anh
Nhiều căn treo biển rao bán và cho thuê. Ảnh: Duy Anh

Ở phân khu An Quý Villa, một căn biệt thự diện tích 198m2, mặt tiền 9m, xây thô 4-5 tầng, gần trung tâm thương mại Aeon Mall Hà Đông đang được chào bán từ 33-35 tỷ đồng, tương đương khoảng 167-177 triệu đồng/m2.

Một số căn có lợi thế kinh doanh được rao bán ở mức cao hơn. Đơn cử, một căn An Phú Shop Villa diện tích 202,5m2, nằm trên tuyến đường Phan Kế Toại rộng 27m đang được chào bán tới 58 tỷ đồng, tương đương khoảng 286 triệu đồng/m2.

Tại khu đô thị Geleximco, nhà liền kề được rao bán khoảng 170-260 triệu đồng/m2, còn biệt thự có giá chào bán phổ biến từ 150-200 triệu đồng/m2.

Tại khu C, những căn liền kề diện tích 75-87m2, xây 4 tầng thô hoặc hoàn thiện cơ bản đang được chào bán từ 13,7-15,5 tỷ đồng. Những căn nằm trên tuyến đường lớn hoặc vị trí lô góc, diện tích 100-120m2 được rao bán khoảng 22-25 tỷ đồng.

Đối với sản phẩm biệt thự, một số căn song lập diện tích 155-200m2, đã hoàn thiện và có thang máy được chào bán khoảng 29,9-33 tỷ đồng. Một căn biệt thự đơn lập rộng 250m2, đã hoàn thiện nội thất cao cấp có giá rao khoảng 42 tỷ đồng.

Theo anh Tuấn, môi giới bất động sản, với mức giá 30-50 tỷ đồng/căn, biệt thự tại các khu đô thị này khá kén người mua. Những căn xây thô, bỏ hoang nhiều năm còn có thể phát sinh chi phí sửa chữa, hoàn thiện trước khi sử dụng. Nếu mua để cho thuê, nhà đầu tư cũng phải cân nhắc hiệu quả khai thác so với số vốn bỏ ra.

Link bài gốc: https://vietnamnet.vn/biet-thu-ha-dong-bo-trong-hang-chuc-nam-van-duoc-rao-ban-150-250-trieu-dong-m2-2572570.html

Theo VietnamNet

Xem thêm

#Biệt thự #biệt thự hà đông #Hà đông #liền kề #biệt thự dương nội

Cùng chuyên mục

Địa ốc 24H: Sẽ xây trung tâm thương mại ngầm gần Hồ Gươm; sắp hết hạn nộp thuế đất, người dân lưu ý gì?

Địa ốc 24H: Báo cáo Thủ tướng tổng thể thị trường BĐS; phá dỡ 10 tòa tập thể cũ Trương Định xây cao ốc

TPO - Bộ Xây dựng phải báo cáo Thủ tướng về tổng thể thị trường bất động sản; Hà Nội sẽ phá dỡ 10 tòa tập thể cũ Trương Định để xây cao ốc 30 tầng; 246 căn hộ chung cư Kim Văn-Kim Lũ dự kiến di dời được bồi thường, bố trí nơi ở mới thế nào?; Đà Nẵng dự kiến phát triển 10.400 căn hộ cho thuê; ... là những thông tin nổi bật của Bản tin Địa ốc 24H ngày 8/11.

Ngôi nhà chia thành 4 khối riêng biệt của đôi vợ chồng nghỉ hưu

Ngôi nhà chia thành 4 khối riêng biệt của đôi vợ chồng nghỉ hưu

TPO - Được xây dựng làm nơi nghỉ hưu của đôi vợ chồng lớn tuổi, ngôi nhà ở Huế gây ấn tượng với bốn khối bê tông có chiều cao khác nhau, kết hợp vách kính, dây leo và những cây sứ trồng trên mái, tạo nên không gian sống yên tĩnh và gần gũi với thiên nhiên.

Mayhomes Realty – Đại lý F1 phân phối chính thức QTOPIA

Mayhomes Realty – Đại lý F1 phân phối chính thức QTOPIA

Ngày 21/10/2026, tại Trung tâm Hội nghị White Palace (TP.HCM), Mayhomes Realty chính thức được công bố là đại lý F1 phân phối dự án QTOPIA. Sự kiện mở ra dấu mốc hợp tác giữa Mayhomes Realty với Phát Đạt Corporation – đơn vị phát triển bất động sản đứng sau dự án, cùng sự tham gia của đơn vị tư vấn Big Four, đồng thời tiếp tục khẳng định định hướng mở rộng hoạt động phân phối của Mayhomes Realty tại thị trường bất động sản nghỉ dưỡng.

246 căn hộ chung cư Kim Văn-Kim Lũ, dự kiến di dời được bồi thường, bố trí nơi ở mới thế nào?

246 căn hộ chung cư Kim Văn-Kim Lũ, dự kiến di dời được bồi thường, bố trí nơi ở mới thế nào?

TPO - Cư dân tại 246 căn hộ thuộc 4 tòa chung cư ở khu đô thị Kim Văn - Kim Lũ (phường Định Công, Hà Nội) dự kiến phải chuyển đi để xử lý vi phạm liên quan đến Tập đoàn Mường Thanh. Người dân có thể được nhận tiền bồi thường, hỗ trợ chuyển chỗ ở hoặc bố trí căn hộ tương đương tại khu đô thị Thanh Hà.

Đô thị Thanh Hóa dịch chuyển về phía sông Mã: Nơi nào sẽ định hình chuẩn sống trung tâm mới?

Đô thị Thanh Hóa dịch chuyển về phía sông Mã: Nơi nào sẽ định hình chuẩn sống trung tâm mới?

Sự dịch chuyển của đô thị Thanh Hóa về phía sông Mã đang định hình lại khái niệm trung tâm. Trong dòng chảy phát triển mới, khu căn hộ cao cấp The Victoria trong lòng đại đô thị Vinhomes Star City nắm giữ vị trí chiến lược giao thoa giữa lõi đô thị hiện hữu và những cực tăng trưởng tương lai, mang đến chuẩn sống cân bằng cho tầng lớp cư dân hiện đại xứ Thanh.

Đà Nẵng dự kiến phát triển 10.400 căn hộ cho thuê

Đà Nẵng dự kiến phát triển 10.400 căn hộ cho thuê

TPO - Đà Nẵng đặt mục tiêu phát triển khoảng 10.400 căn hộ cho thuê trong giai đoạn 2026 - 2030 với tổng nhu cầu vốn dự kiến hơn 11.568 tỷ đồng, hướng đến mở rộng nguồn cung nhà ở phù hợp khả năng chi trả, nhất là với công nhân, người lao động và người thu nhập thấp.

Nhiều trụ sở công ở Phú Thọ cây dại mọc cao cả mét

Nhiều trụ sở công ở Phú Thọ cây dại mọc cao cả mét

TPO - Sau sáp nhập, hàng loạt trụ sở, nhà, đất công trên địa bàn tỉnh Phú Thọ không còn nhu cầu sử dụng hoặc khai thác chưa hết công năng. Đẩy nhanh tiến độ xử lý, chuyển đổi mục đích sử dụng những tài sản này đang là yêu cầu cấp thiết nhằm khơi thông nguồn lực, tránh thất thoát, lãng phí.

Xác định rõ trách nhiệm, quyền lợi khi xử lý sai phạm của Mường Thanh

Xác định rõ trách nhiệm, quyền lợi khi xử lý sai phạm của Mường Thanh

Dự thảo phương án xử lý những tồn tại tại 12 công trình thuộc hệ sinh thái Mường Thanh đã được Sở Xây dựng Hà Nội đưa ra trước khi HĐND thành phố thông qua nghị quyết về vấn đề này. Tuy nhiên, khi các công trình đã có hàng nghìn hộ dân sinh sống ổn định nhiều năm, việc lựa chọn giải pháp xử lý không chỉ cần bảo đảm tính nghiêm minh của pháp luật mà còn phải tính đến những tác động xã hội và quyền lợi hợp pháp của người dân.

Địa ốc 24H: Sẽ xây trung tâm thương mại ngầm gần Hồ Gươm; sắp hết hạn nộp thuế đất, người dân lưu ý gì?

Địa ốc 24H: Nhà trong ngõ ra mặt phố sau mở đường, giá bán gấp nhiều lần; căn cứ xác định đất bỏ hoang để đánh thuế

TPO - Nhà 'lên đời' sau mở đường, giá bán gấp nhiều lần; Căn cứ xác định đất bỏ hoang để đánh thuế; Hà Nội dự kiến di dời 246 căn hộ chung cư Kim Văn-Kim Lũ, Mường Thanh; TPHCM thanh toán 4 lô 'đất vàng' Thủ Thiêm cho Đại Quang Minh;... là những thông tin nổi bật của Bản tin Địa ốc 24H ngày 7/11.

Xã hội

Pháp luật

Giải trí

Thế giới

Sức khỏe