Ai sẽ được mua nhà ở xã hội tại Đà Nẵng sắp mở bán?

TPO - Tại Đà Nẵng sắp tiếp nhận hồ sơ đăng ký mua một dự án nhà ở xã hội ở phường Sơn Trà, theo đó người mua sẽ ưu tiên người dân giải tỏa tại khu chung cư xuống cấp trên địa bàn.

Sở Xây dựng TP Đà Nẵng vừa thông báo tiếp nhận hồ sơ đăng ký mua nhà ở xã hội (NOXH) tại dự án khu dân cư An Hòa Sun Home (Sun Homes), đường Vân Đồn, phường Sơn Trà. Dự án do Công ty CP Tập đoàn Mặt Trời (Sun Group) làm chủ đầu tư.

Theo thông tin công bố, dự án được xây dựng gồm 3 khối chung cư SH1, SH2 và SH3, cung cấp 347 căn hộ NOXH, 60 căn hộ thương mại cùng khu thương mại dịch vụ.

Dự án Sun Homes sắp mở bán 104 căn hộ nhà ở xã hội.

Đáng chú ý, đối tượng được đăng ký mua trong đợt này giới hạn ở các hộ gia đình, cá nhân thuộc diện di dời, giải tỏa tại 3 khu chung cư xuống cấp thuộc tài sản công, gồm Thuận Phước, Lâm đặc sản Hòa Cường và Hòa Minh. Thời gian tiếp nhận hồ sơ từ ngày 2/12 đến 5/1/2027.