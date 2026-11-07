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Địa ốc

Đô thị Thanh Hóa dịch chuyển về phía sông Mã: Nơi nào sẽ định hình chuẩn sống trung tâm mới?

P.V

Sự dịch chuyển của đô thị Thanh Hóa về phía sông Mã đang định hình lại khái niệm trung tâm. Trong dòng chảy phát triển mới, khu căn hộ cao cấp The Victoria trong lòng đại đô thị Vinhomes Star City nắm giữ vị trí chiến lược giao thoa giữa lõi đô thị hiện hữu và những cực tăng trưởng tương lai, mang đến chuẩn sống cân bằng cho tầng lớp cư dân hiện đại xứ Thanh.

Hạc Thành đón đầu trục phát triển mới của đô thị Thanh Hóa

Định hướng quy hoạch chung đến năm 2040 xác lập mô hình phát triển đa cực cho Thanh Hóa, trong đó vùng lõi hiện hữu giữ vai trò nền tảng và không gian phát triển vươn rộng theo các trục đại lộ lớn. Sau sắp xếp đơn vị hành chính, phường Hạc Thành bao trọn phần lớn khu vực lõi sầm uất trước đây, đồng thời nằm ngay cửa ngõ đón đầu hai trục hành lang huyết mạch, gồm Đại lộ Nam Sông Mã hướng về Sầm Sơn và Đại lộ Nguyễn Hoàng kết nối các vùng động lực kinh tế mới.

Hạc Thành vừa kế thừa nhiều chức năng của khu vực trung tâm hiện hữu, vừa nằm trên những trục phát triển quan trọng của đô thị Thanh Hóa. (Nguồn ảnh: Báo Thanh Hóa.)
Hạc Thành vừa kế thừa nhiều chức năng của khu vực trung tâm hiện hữu, vừa nằm trên những trục phát triển quan trọng của đô thị Thanh Hóa. (Nguồn ảnh: Báo Thanh Hóa.)

Đặc biệt, Thanh Hóa đang nghiên cứu quy hoạch khu trung tâm chính trị - hành chính mới với quy mô khoảng 160 ha tại nút giao Đại lộ Nam Sông Mã và Đại lộ Nguyễn Hoàng, gần khu đô thị Vinhomes Star City. Động thái này cho thấy xu hướng mở rộng không gian trung tâm, đưa khu vực ven sông Mã và phía Đông trở thành một trong những hướng phát triển quan trọng của đô thị.

Khi các trục hạ tầng mới dần định hình, mối liên kết giữa lõi Hạc Thành, không gian hai bờ sông Mã và các vùng kinh tế động lực được tăng cường. Đây cũng là cơ sở để nhận diện những khu vực có tiềm năng trở thành tâm điểm đô thị trong dài hạn.

Với người mua nhà, sự dịch chuyển này đặt ra những tiêu chí lựa chọn mới. Thay vì chỉ ưu tiên khoảng cách đến các tuyến phố trung tâm truyền thống, người mua ngày càng quan tâm đến khả năng kết nối hạ tầng, mức độ hoàn thiện tiện ích và chất lượng môi trường sống.

Sức hút của Hạc Thành còn được củng cố bởi nền tảng kinh tế hiện hữu. Giai đoạn 2021-2025, khu vực ghi nhận 6.404 doanh nghiệp thành lập mới, chiếm hơn 51% tổng số doanh nghiệp gia nhập thị trường của toàn TP Thanh Hóa trước sắp xếp.

Cùng với sự phát triển của thương mại, tài chính, ngân hàng và dịch vụ giá trị gia tăng, khu vực đang thu hút ngày càng nhiều doanh nhân, chuyên gia và lao động chất lượng cao. Sự gia tăng của nhóm cư dân này kéo theo nhu cầu về những sản phẩm nhà ở có chất lượng tương xứng, từ vị trí thuận tiện, hệ tiện ích đồng bộ đến không gian sống riêng tư và trong lành.

The Victoria định hình chuẩn sống trung tâm mới tại xứ Thanh

Tọa lạc trong lòng đại đô thị Vinhomes Star City thuộc phường Hạc Thành, khu căn hộ cao cấp The Victoria xuất hiện như một mảnh ghép độc đáo đón đầu nhịp chuyển mình lịch sử của đô thị trung tâm tỉnh Thanh Hóa cũng như nhu cầu về một chuẩn sống mới.

The Victoria bổ sung một lựa chọn sống tại Hạc Thành, trong khu vực kết nối giữa trung tâm hiện hữu và những hướng phát triển mới của đô thị Thanh Hóa.
The Victoria bổ sung một lựa chọn sống tại Hạc Thành, trong khu vực kết nối giữa trung tâm hiện hữu và những hướng phát triển mới của đô thị Thanh Hóa.

The Victoria nằm tại giao lộ của hàng loạt tuyến giao thông chiến lược, như Hùng Vương, Võ Chí Công, Nam Sông Mã và Nguyễn Hoàng, đồng thời gần kề với UBND phường Hạc Thành. Nhờ đó, cư dân dễ dàng hòa vào nhịp đập kinh tế sôi động của khu trung tâm, thuận tiện đi lại giải quyết thủ tục hành chính mà vẫn thụ hưởng trọn vẹn tầm nhìn hướng thủy và vi khí hậu mát lành từ dải mặt nước sông Mã kế cận.

Khác biệt của The Victoria nằm ở triết lý quy hoạch tôn trọng môi trường tự nhiên. Trên quy mô khoảng 3,95 ha, dự án duy trì mật độ xây dựng ở mức hiếm thấy, chỉ khoảng 13,6%. Phần lớn diện tích được nhường chỗ cho cảnh quan, cây xanh, mặt nước và hệ thống tiện ích chăm sóc sức khỏe liên hoàn. Không gian sống được thiết kế mở nhằm mang lại sự cân bằng, xua tan cảm giác ngột ngạt thường thấy ở các khối chung cư cao tầng có mật độ xây dựng cao.

Lợi thế này đáp ứng nhu cầu của nhiều nhóm khách hàng, từ chuyên gia, doanh nhân thường xuyên di chuyển đến khu vực trung tâm đến các gia đình trẻ và gia đình đa thế hệ cần một môi trường sống thuận tiện, có không gian thư giãn và hệ tiện ích phục vụ sinh hoạt hàng ngày. Bên cạnh không gian nội khu, cư dân còn được thụ hưởng hệ thống dịch vụ đồng bộ trong đại đô thị Vinhomes Star City.

Trong cấu trúc đô thị đa cực, khái niệm trung tâm không còn bó hẹp trong những địa giới quen thuộc. Giá trị của một vị trí ngày càng được quyết định bởi khả năng kết nối với các động lực tăng trưởng mới, đồng thời duy trì chất lượng sống lâu dài. Với lợi thế nằm tại Hạc Thành, nơi giao thoa giữa nền tảng đô thị hiện hữu và các trục phát triển hướng về sông Mã, The Victoria mang đến thêm một lựa chọn cho người mua nhà đang tìm kiếm sự cân bằng giữa vị trí trung tâm và không gian sống sinh thái tại Thanh Hóa.

#The Victoria #Vinhomes Star City

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