Mayhomes Realty – Đại lý F1 phân phối chính thức QTOPIA

Ngày 21/10/2026, tại Trung tâm Hội nghị White Palace (TP.HCM), Mayhomes Realty chính thức được công bố là đại lý F1 phân phối dự án QTOPIA. Sự kiện mở ra dấu mốc hợp tác giữa Mayhomes Realty với Phát Đạt Corporation – đơn vị phát triển bất động sản đứng sau dự án, cùng sự tham gia của đơn vị tư vấn Big Four, đồng thời tiếp tục khẳng định định hướng mở rộng hoạt động phân phối của Mayhomes Realty tại thị trường bất động sản nghỉ dưỡng.

Mayhomes Realty ghi dấu bước tiến mới trong hành trình phát triển

Sự kiện ra quân dự án QTOPIA diễn ra ngày 21/10/2026 tại White Palace Phạm Văn Đồng, TP.HCM, quy tụ hàng nghìn chuyên viên kinh doanh đến từ các đơn vị phân phối, mở đầu cho hành trình đưa tổ hợp nghỉ dưỡng – giải trí ven biển Phước Hải đến với thị trường.

Trong khuôn khổ sự kiện, Mayhomes Realty chính thức góp mặt trong hệ thống đại lý F1 phân phối QTOPIA. Đây là cột mốc quan trọng trong chiến lược phát triển của doanh nghiệp, tiếp tục mở rộng danh mục sản phẩm và khẳng định sự hiện diện tại phân khúc bất động sản nghỉ dưỡng giàu tiềm năng.

Với Mayhomes Realty, mỗi dự án hợp tác không đơn thuần là một cơ hội kinh doanh, mà còn là sự lựa chọn dựa trên định hướng phát triển sản phẩm, tiềm năng thị trường và giá trị có thể mang đến cho khách hàng. Việc đồng hành cùng QTOPIA thể hiện tinh thần chủ động đón đầu những xu hướng bất động sản mới, đồng thời tiếp tục phát huy thế mạnh của doanh nghiệp trong hoạt động tư vấn và phân phối.

Trên nền tảng kinh nghiệm triển khai các dự án bất động sản, Mayhomes Realty hướng tới xây dựng hoạt động phân phối chuyên nghiệp, chú trọng chất lượng đội ngũ tư vấn, khả năng tiếp cận thị trường và dịch vụ đồng hành cùng khách hàng trong từng giai đoạn giao dịch.

QTOPIA – Tâm điểm trải nghiệm mới trên cung đường biển Phước Hải

Được Phát Đạt Corporation phát triển, QTOPIA mang đến một cách tiếp cận khác biệt đối với bất động sản nghỉ dưỡng, nơi giá trị của một điểm đến không chỉ được tạo nên từ cảnh quan mà còn từ hệ sinh thái trải nghiệm và các hoạt động giải trí.

Tọa lạc trên cung đường ven biển Võ Thị Sáu, xã Phước Hải, TP.HCM, QTOPIA sở hữu vị trí giữa hai lợi thế thiên nhiên đặc trưng: phía trước là biển Phước Hải, phía sau là núi Minh Đạm. Dự án có quy mô hơn 7,3 ha với 9 tòa tháp cao 20 tầng, được quy hoạch phát triển các sản phẩm căn hộ du lịch kết hợp thương mại, dịch vụ.

Điểm nhấn của QTOPIA nằm ở định hướng kết hợp hai mô hình Resort City và Entertainment Complex. Thay vì giới hạn trải nghiệm trong không gian lưu trú, dự án hướng đến hình thành một quần thể đa chức năng, kết nối nghỉ dưỡng, ẩm thực, mua sắm, vui chơi và giải trí trong cùng một điểm đến.

Với định vị “Thành phố cuối tuần”, QTOPIA đón đầu xu hướng tìm kiếm những không gian nghỉ dưỡng gần đô thị, nơi du khách có thể tận hưởng kỳ nghỉ ngắn ngày nhưng vẫn trải nghiệm đa dạng hoạt động. Đây cũng là hướng phát triển được kỳ vọng góp phần gia tăng sức hấp dẫn của du lịch Phước Hải trong thời gian tới.

Đáng chú ý, ngày 6/11/2026, Phát Đạt đã chính thức khởi công 5 tòa tháp đầu tiên thuộc dự án QTOPIA, đánh dấu bước chuyển từ giai đoạn giới thiệu sản phẩm sang triển khai xây dựng thực tế.

Toàn cảnh Dự án QTOPIA. Ảnh Phối cảnh

Sự hợp tác giữa Mayhomes Realty cùng Phát Đạt Corporation và Big Four tại dự án QTOPIA được kỳ vọng sẽ tạo nên những dấu ấn mới trên thị trường bất động sản nghỉ dưỡng, góp phần đưa các sản phẩm giàu tiềm năng đến gần hơn với khách hàng và nhà đầu tư, đồng thời mở ra những cơ hội đầu tư hấp dẫn và giá trị phát triển bền vững trong tương lai.