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Lấy ý kiến quy hoạch đô thị trung tâm phía Bắc tỉnh Thái Nguyên

Thanh Hiếu

TPO - Phạm vi nghiên cứu lập quy hoạch Đô thị trung tâm phía Bắc có tổng diện tích khoảng 46.765,13 ha, gồm toàn bộ địa giới hành chính của các xã, phường gồm: Bắc Kạn, Đức Xuân, Phong Quang, Phủ Thông và Cẩm Giàng.

Ngày 8/11, phường Bắc Kạn (tỉnh Thái Nguyên) tổ chức hội nghị cho ý kiến về dự thảo Phương án Quy hoạch chung Đô thị trung tâm phía Bắc tỉnh Thái Nguyên đến năm 2050.

Sau khi sáp nhập hai tỉnh Thái Nguyên và Bắc Kạn, cùng với việc chuyển đổi mô hình chính quyền địa phương hai cấp, không gian phát triển của tỉnh Thái Nguyên được mở rộng theo hướng đa cực. Trong đó, Đô thị trung tâm phía Bắc được xác định là một trong bốn trung tâm đô thị lớn của tỉnh, giữ vai trò đầu mối giao thương, cửa ngõ kết nối Thủ đô Hà Nội với vùng Trung du và miền núi phía Bắc thông qua các trục giao thông huyết mạch.

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Khái quát hiện trạng phạm các xã, phường trong quy hoạch

Theo báo cáo của đơn vị tư vấn, phạm vi nghiên cứu lập quy hoạch có tổng diện tích tự nhiên khoảng 46.765,13 ha, bao gồm toàn bộ địa giới hành chính của 2 phường (Bắc Kạn, Đức Xuân) và 3 xã (Phong Quang, Phủ Thông, Cẩm Giàng).

Hiện trạng khu vực có quy mô dân số năm 2025 đạt 71.629 người, phân bố chủ yếu tại vùng lõi đô thị Bắc Kạn – Đức Xuân (chiếm 61,1%).

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Một góc phường Bắc Kạn

Hội nghị đã thảo luận sâu về các nội dung trọng tâm như chuyển đổi từ mô hình đô thị tuyến tính sang mô hình đa cực gắn với các cửa ngõ cao tốc. Trong đó, gồm lõi đô thị Bắc Kạn – Đức Xuân, cực đối trọng phía Bắc (Phủ Thông – Cẩm Giàng); cực dịch vụ du lịch và các trung tâm công nghiệp, logistics. Nâng cấp các tuyến giao thông huyết mạch như cao tốc Hà Nội – Thái Nguyên – Cao Bằng (CT.07), Quốc lộ 3, Quốc lộ 3B, Quốc lộ 280 và phát triển hệ thống giao thông kết nối vùng.

UBND phường Bắc Kạn cho biết, hội nghị nhằm rà soát, đánh giá hiện trạng và lấy ý kiến rộng rãi để hoàn thiện dự thảo phương án quy hoạch chung, bảo đảm tính thống nhất, đồng bộ với định hướng phát triển không gian đô thị của khu vực trong giai đoạn mới.

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#Quy hoạch đô thị #Thái Nguyên #Đô thị trung tâm phía Bắc #Bắc Kạn #phát triển

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