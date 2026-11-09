Ngôi nhà vườn nằm giữa 9 căn nhà cao tầng

TPO - Bị bao quanh bởi 9 căn nhà cao 5 - 6 tầng, ngôi nhà trên khu đất 90m² ở Hà Nội được cải tạo từ hiện trạng ẩm thấp, thiếu sáng thành không gian sống hai tầng với phòng khách liên thông bếp, khu ăn và một khoảng sân vườn.

Ngôi nhà nằm giữa khu dân cư đông đúc ở Hà Nội, diện tích khu đất 90m², nhóm thiết kế lựa chọn xây dựng trên diện tích 54m², dành phần còn lại cho sân vườn.

Công trình gồm hai tầng, bố trí hai phòng ngủ và hai phòng tắm. Trước khi cải tạo, ngôi nhà đã xuống cấp, có tình trạng ẩm thấp và thiếu ánh sáng tự nhiên. Đặc biệt, hình dáng khu đất dài và hẹp cùng những công trình cao tầng xung quanh khiến việc đưa ánh sáng vào sâu bên trong trở thành thách thức lớn. Để giải quyết vấn đề này, nhóm thiết kế thay đổi cách tổ chức mặt bằng, mở các vách ngăn và tạo sự liên thông giữa phòng khách, bếp và khu vực ăn uống.

Thay vì chia nhỏ diện tích thành nhiều phòng riêng biệt, các chức năng sinh hoạt chung được kết nối trong một không gian rộng thoáng. Cách bố trí này giúp ánh sáng tự nhiên lan tỏa tốt hơn, đồng thời tạo cảm giác rộng rãi cho ngôi nhà có diện tích xây dựng không lớn. Một giải pháp đáng chú ý khác là sử dụng gạch kính. Vật liệu này cho phép ánh sáng đi qua nhưng vẫn bảo đảm sự riêng tư cần thiết.

Bên cạnh việc điều chỉnh các vách ngăn, nhóm thiết kế còn khai thác sự thay đổi cao độ giữa những khu vực chức năng. Phòng khách được ưu tiên chiều cao trần để tạo cảm giác thoáng đãng, trong khi các không gian phụ như nhà vệ sinh có chiều cao vừa đủ theo nhu cầu sử dụng.

Từ một ngôi nhà cũ thiếu sáng, công trình được tổ chức lại theo hướng ưu tiên ánh sáng, sự liên thông và diện tích ngoài trời. Giải pháp cải tạo cho thấy ngay cả trên khu đất nhỏ, bị bao quanh bởi nhiều công trình cao tầng, vẫn có thể tạo ra một không gian sống thoáng đãng nếu phân bổ diện tích và công năng hợp lý.