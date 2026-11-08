Hotline: 0865.015.015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf Xem thêm
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Chuyển động văn hóa Sách Góc nhìn
Giải trí Phim ảnh Hậu trường sao Âm nhạc Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức trong nước Hoa hậu Việt Nam Quốc tế
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
Tết Việt
Đính chính
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Video
Vodcast
Ảnh
Infographics
Longform
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909.55.99.88 (Zalo) booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
D29, Phạm Văn Bạch, P.Cầu Giấy, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in 0903.444.897
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Địa ốc

0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

'Choáng' với mức trả giá đất nông thôn gần 1,5 tỷ đồng/m² ở Ninh Bình

Minh Đức

TPO - Một số lô đất ở nông thôn tại xã Lý Nhân, tỉnh Ninh Bình, có giá khởi điểm chưa đến 10 triệu đồng/m² nhưng được người tham gia đấu giá trả lên tới 1,468 tỷ đồng/m², khiến dư luận không khỏi bất ngờ.

Chiều 8/11, trao đổi với phóng viên, ông Trương Tuấn Lực, Chủ tịch UBND xã Lý Nhân (tỉnh Ninh Bình), xác nhận trên địa bàn vừa diễn ra phiên đấu giá quyền sử dụng 70 lô đất ở nông thôn với 73 cá nhân, tổ chức tham gia. Đáng chú ý, tại phiên đấu giá ngày 7/11, một số lô đất xuất hiện mức trả giá bất thường, dao động từ khoảng 1 tỷ đồng đến gần 1,5 tỷ đồng/m².

screen-shot-2026-11-08-at-151946.png
Có lô đất được trả giá lên tới gần 1,5 tỷ đồng. Ảnh chụp màn hình.

Theo thông tin từ Công ty Đấu giá hợp danh Phúc Hưng, Chi nhánh Ninh Bình, phiên đấu giá được tổ chức tại Hội trường Đảng ủy xã Hợp Lý (cũ), thuộc thôn Thượng Châu, xã Lý Nhân. Tài sản đưa ra đấu giá gồm 70 thửa đất thuộc dự án đầu tư xây dựng hạ tầng khu đấu giá đất ở tại xã Hợp Lý, huyện Lý Nhân, tỉnh Hà Nam (cũ), nay thuộc xã Lý Nhân, tỉnh Ninh Bình. Các thửa đất có diện tích từ 110m² đến gần 200m², tổng diện tích khu đất là 8.798,5m².

Hình thức đấu giá được áp dụng là bỏ phiếu trực tiếp tại cuộc đấu giá, qua các vòng cho đến khi không còn người tham gia yêu cầu trả giá tiếp. Người trúng đấu giá là người có mức trả giá cao nhất. Theo phương án đấu giá, bước giá ở vòng thứ nhất là 3 triệu đồng/m², vòng thứ hai là 1 triệu đồng/m². Mức trả giá hợp lệ phải cao hơn giá khởi điểm theo bước giá được quy định tương ứng tại từng vòng.

1794128881954-5614796493253048700-5614796493253048700-685c8cb1582788b4af77062549629bf9.jpg
Hiện trạng khu đất đấu giá (ảnh: Ảnh: Công ty Phúc Hưng)

Tuy nhiên, diễn biến phiên đấu giá ngày 7/11 khiến nhiều người bất ngờ khi một số thửa đất được trả giá lên tới hàng tỷ đồng mỗi mét vuông.

ninh-binh.jpg
Hiện trạng khu đất đấu giá (ảnh: Ảnh: Công ty Phúc Hưng)

Đáng chú ý, thửa đất ký hiệu LK01-1, diện tích 182m², có giá khởi điểm 9,625 triệu đồng/m², tương ứng tổng giá trị khởi điểm hơn 1,75 tỷ đồng. Thế nhưng, mức giá được người tham gia trả lên tới 1,468 tỷ đồng/m². Nếu tính theo mức giá này, tổng giá trị thửa đất sẽ vượt 267 tỷ đồng.

Trao đổi về nguyên nhân xuất hiện mức trả giá bất thường, ông Trương Tuấn Lực cho biết, qua nắm bắt thông tin ban đầu, có ý kiến cho rằng người tham gia đấu giá nhầm lẫn giữa cách tính bước giá theo mét vuông và theo toàn bộ thửa đất.

“Quy định đấu giá là trả giá theo mét vuông, tuy nhiên người tham gia có thể đã trả giá theo lô đất. Đây mới là phản ánh ban đầu từ người tham gia đấu giá. UBND xã đã giao Phòng Kinh tế phối hợp với đơn vị tổ chức đấu giá và lực lượng công an kiểm tra, làm rõ”, ông Lực thông tin.

screen-shot-2026-11-08-at-152556.png
Sơ đồ các lô đất.

Liên quan nghi vấn có hay không việc cố ý trả giá cao bất thường nhằm tạo mặt bằng giá hoặc thổi giá đất, Chủ tịch UBND xã Lý Nhân cho rằng, đây là khu vực đất ở nông thôn, mặt bằng giá thực tế khó có thể đạt mức hàng trăm triệu, chứ chưa nói đến hàng tỷ đồng mỗi mét vuông. Theo ông Lực, giá đất tại khu vực này cao nhất cũng chỉ khoảng 17-20 triệu đồng/m².

Lãnh đạo UBND xã cho biết sẽ kiểm tra, xác minh cụ thể để làm rõ bản chất sự việc, đồng thời xem xét các vấn đề liên quan nhằm hạn chế nguy cơ đầu cơ, gây nhiễu loạn thông tin thị trường bất động sản tại địa phương.

Xem thêm

#Đấu giá đất #Ninh Bình #Giá đất #Thị trường bất động sản #Đầu cơ bất động sản

Cùng chuyên mục

Địa ốc 24H: Sẽ xây trung tâm thương mại ngầm gần Hồ Gươm; sắp hết hạn nộp thuế đất, người dân lưu ý gì?

Địa ốc 24H: Báo cáo Thủ tướng tổng thể thị trường BĐS; phá dỡ 10 tòa tập thể cũ Trương Định xây cao ốc

TPO - Bộ Xây dựng phải báo cáo Thủ tướng về tổng thể thị trường bất động sản; Hà Nội sẽ phá dỡ 10 tòa tập thể cũ Trương Định để xây cao ốc 30 tầng; 246 căn hộ chung cư Kim Văn-Kim Lũ dự kiến di dời được bồi thường, bố trí nơi ở mới thế nào?; Đà Nẵng dự kiến phát triển 10.400 căn hộ cho thuê; ... là những thông tin nổi bật của Bản tin Địa ốc 24H ngày 8/11.

Bộ Xây dựng: Giá bán nhà chung cư đã giảm

Bộ Xây dựng: Giá bán nhà chung cư đã giảm

TPO - Sau thời gian liên tục tăng cao, giá bán căn hộ chung cư trên thị trường thứ cấp trong quý II/2026 đã ghi nhận xu hướng giảm so với quý trước. Tuy nhiên, mặt bằng giá tại các đô thị lớn vẫn ở mức cao, khiến cơ hội sở hữu nhà ở của người dân còn nhiều thách thức.

Ngôi nhà chia thành 4 khối riêng biệt của đôi vợ chồng nghỉ hưu

Ngôi nhà chia thành 4 khối riêng biệt của đôi vợ chồng nghỉ hưu

TPO - Được xây dựng làm nơi nghỉ hưu của đôi vợ chồng lớn tuổi, ngôi nhà ở Huế gây ấn tượng với bốn khối bê tông có chiều cao khác nhau, kết hợp vách kính, dây leo và những cây sứ trồng trên mái, tạo nên không gian sống yên tĩnh và gần gũi với thiên nhiên.

Mayhomes Realty – Đại lý F1 phân phối chính thức QTOPIA

Mayhomes Realty – Đại lý F1 phân phối chính thức QTOPIA

Ngày 21/10/2026, tại Trung tâm Hội nghị White Palace (TP.HCM), Mayhomes Realty chính thức được công bố là đại lý F1 phân phối dự án QTOPIA. Sự kiện mở ra dấu mốc hợp tác giữa Mayhomes Realty với Phát Đạt Corporation – đơn vị phát triển bất động sản đứng sau dự án, cùng sự tham gia của đơn vị tư vấn Big Four, đồng thời tiếp tục khẳng định định hướng mở rộng hoạt động phân phối của Mayhomes Realty tại thị trường bất động sản nghỉ dưỡng.

246 căn hộ chung cư Kim Văn-Kim Lũ, dự kiến di dời được bồi thường, bố trí nơi ở mới thế nào?

246 căn hộ chung cư Kim Văn-Kim Lũ, dự kiến di dời được bồi thường, bố trí nơi ở mới thế nào?

TPO - Cư dân tại 246 căn hộ thuộc 4 tòa chung cư ở khu đô thị Kim Văn - Kim Lũ (phường Định Công, Hà Nội) dự kiến phải chuyển đi để xử lý vi phạm liên quan đến Tập đoàn Mường Thanh. Người dân có thể được nhận tiền bồi thường, hỗ trợ chuyển chỗ ở hoặc bố trí căn hộ tương đương tại khu đô thị Thanh Hà.

Đô thị Thanh Hóa dịch chuyển về phía sông Mã: Nơi nào sẽ định hình chuẩn sống trung tâm mới?

Đô thị Thanh Hóa dịch chuyển về phía sông Mã: Nơi nào sẽ định hình chuẩn sống trung tâm mới?

Sự dịch chuyển của đô thị Thanh Hóa về phía sông Mã đang định hình lại khái niệm trung tâm. Trong dòng chảy phát triển mới, khu căn hộ cao cấp The Victoria trong lòng đại đô thị Vinhomes Star City nắm giữ vị trí chiến lược giao thoa giữa lõi đô thị hiện hữu và những cực tăng trưởng tương lai, mang đến chuẩn sống cân bằng cho tầng lớp cư dân hiện đại xứ Thanh.

Đà Nẵng dự kiến phát triển 10.400 căn hộ cho thuê

Đà Nẵng dự kiến phát triển 10.400 căn hộ cho thuê

TPO - Đà Nẵng đặt mục tiêu phát triển khoảng 10.400 căn hộ cho thuê trong giai đoạn 2026 - 2030 với tổng nhu cầu vốn dự kiến hơn 11.568 tỷ đồng, hướng đến mở rộng nguồn cung nhà ở phù hợp khả năng chi trả, nhất là với công nhân, người lao động và người thu nhập thấp.

Nhiều trụ sở công ở Phú Thọ cây dại mọc cao cả mét

Nhiều trụ sở công ở Phú Thọ cây dại mọc cao cả mét

TPO - Sau sáp nhập, hàng loạt trụ sở, nhà, đất công trên địa bàn tỉnh Phú Thọ không còn nhu cầu sử dụng hoặc khai thác chưa hết công năng. Đẩy nhanh tiến độ xử lý, chuyển đổi mục đích sử dụng những tài sản này đang là yêu cầu cấp thiết nhằm khơi thông nguồn lực, tránh thất thoát, lãng phí.

Xác định rõ trách nhiệm, quyền lợi khi xử lý sai phạm của Mường Thanh

Xác định rõ trách nhiệm, quyền lợi khi xử lý sai phạm của Mường Thanh

Dự thảo phương án xử lý những tồn tại tại 12 công trình thuộc hệ sinh thái Mường Thanh đã được Sở Xây dựng Hà Nội đưa ra trước khi HĐND thành phố thông qua nghị quyết về vấn đề này. Tuy nhiên, khi các công trình đã có hàng nghìn hộ dân sinh sống ổn định nhiều năm, việc lựa chọn giải pháp xử lý không chỉ cần bảo đảm tính nghiêm minh của pháp luật mà còn phải tính đến những tác động xã hội và quyền lợi hợp pháp của người dân.

Xã hội

Pháp luật

Giải trí

Thế giới

Sức khỏe