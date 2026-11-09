Tâm điểm đầu tư đón nhịp phát triển mới của Đà Nẵng

Đà Nẵng đang ghi nhận đà tăng trưởng tích cực về kinh tế, đầu tư và du lịch, tạo thêm dư địa cho thị trường bất động sản, đặc biệt tại các khu vực trung tâm. Trong bối cảnh đó, những dự án căn hộ có khả năng kết hợp nhu cầu an cư, nghỉ dưỡng và khai thác cho thuê như Capital Square thu hút sự quan tâm nhờ lợi thế vị trí bên sông Hàn, kết nối đô thị và hệ tiện ích tích hợp.

Động lực tăng trưởng mở thêm dư địa đầu tư

Sự phát triển của du lịch, thương mại và các ngành dịch vụ giá trị cao đang bổ sung sức hấp dẫn cho bất động sản Đà Nẵng. Với dòng vốn hướng đến tích sản dài hạn, triển vọng của điểm đến cùng khả năng đáp ứng nhu cầu sử dụng là những cơ sở quan trọng để lựa chọn tài sản.

Theo Cổng Thông tin điện tử thành phố Đà Nẵng, trong 9 tháng năm 2026, GRDP thành phố ước tăng 10,31%; tổng vốn đầu tư thực hiện toàn xã hội đạt hơn 88.000 tỷ đồng, tăng 42,25% so với cùng kỳ. Tổng lượt khách do các cơ sở lưu trú phục vụ ước đạt 15,86 triệu lượt, tăng 26,4%. Quy mô hoạt động kinh tế và du lịch mở rộng tạo nền tảng phát triển nhu cầu nhà ở, lưu trú và dịch vụ.

Triển vọng dài hạn tiếp tục được khẳng định bởi sự phát triển Khu thương mại tự do gắn với Trung tâm tài chính quốc tế, Khu công nghệ cao và Cảng Liên Chiểu. Khi các hoạt động đầu tư được triển khai, khả năng thu hút doanh nghiệp, chuyên gia và nhân lực chất lượng cao mở thêm nhu cầu về căn hộ thuận tiện cho công việc, sinh hoạt và nghỉ ngơi.

Khi hạ tầng ngày càng hoàn thiện, Đà Nẵng trở thành tâm điểm của dòng vốn đầu tư mở ra dư địa cho thị trường bất động sản cao cấp

Trong bối cảnh đó, căn hộ trung tâm có lợi thế nhờ đáp ứng nhiều mục đích: an cư, làm ngôi nhà thứ hai hoặc khai thác cho thuê dài hạn. Khả năng linh hoạt sử dụng giúp chủ sở hữu chủ động xây dựng kế hoạch nắm giữ, đồng thời tiếp cận những nhóm khách hàng có nhu cầu khác nhau.

Đây cũng là cơ sở lý giải sức hút của Capital Square. Sự kết hợp giữa vị trí bên sông Hàn, kết nối đô thị và không gian sống tích hợp tạo nên các lợi thế cụ thể cho bài toán sở hữu và khai thác tài sản.

Capital Square: Giá trị đầu tư từ vị trí, cảnh quan và tiện ích tích hợp

Lợi thế đầu tiên của Capital Square nằm ở vị trí bên bờ Đông sông Hàn, giữa cầu Rồng và cầu Sông Hàn, kết nối ba trục đường Trần Hưng Đạo – Nguyễn Công Trứ – Ngô Quyền. Từ đây, cư dân thuận tiện tiếp cận các trung tâm hành chính, tài chính, thương mại, sân bay quốc tế Đà Nẵng và biển Mỹ Khê – một trong số những bãi biển đẹp nhất hành tinh. Khả năng kết nối đồng thời với công việc, dịch vụ và nghỉ dưỡng là điểm cộng khi tiếp cận nhóm khách thuê dài hạn.

Lợi thế tầm nhìn mang đến đặc quyền thưởng lãm những lễ hội đặc sắc của thành phố và trải nghiệm nghỉ dưỡng mỗi ngày

Gắn với vị trí là lợi thế cảnh quan mang bản sắc Đà Nẵng. Các hướng nhìn ra sông Hàn, những cây cầu biểu tượng, biển Mỹ Khê và bán đảo Sơn Trà mở ra trải nghiệm đa dạng. Vào mùa Lễ hội Pháo hoa Quốc tế Đà Nẵng (DIFF), những căn hộ có hướng nhìn phù hợp trở thành “khán đài” riêng để thưởng lãm các màn trình diễn trên sông Hàn. Đây là yếu tố tạo sự khác biệt cho sản phẩm bên cạnh công năng sử dụng.

Điểm nhấn tiếp theo là quy hoạch tổ hợp trên khu đất 6,14 ha, kết hợp không gian ở với thương mại, dịch vụ và các hoạt động cộng đồng. Capital State có quảng trường rộng hơn 2.000 m², cảnh quan xanh và sân chơi thể thao. Square District quy tụ trung tâm thương mại Grand Central Mall, tuyến phố Park Boulevard, bể bơi 500 m² cùng các không gian nghệ thuật.

Chuỗi tiện ích hiện đại ngay trong nội khu mở ra không gian sống tiện nghi và gia tăng sức hút cho toàn bộ dự án

Hai phân khu bổ sung cho nhau, kết nối nhịp sống thương mại với nhu cầu thư giãn, vận động và giao lưu. Định hướng tích hợp sống – làm việc – nghỉ dưỡng vì thế được thể hiện bằng những hạng mục cụ thể. Khi được triển khai và vận hành đồng bộ, hệ tiện ích sẽ góp phần tăng sức hấp dẫn của căn hộ đối với khách hàng lựa chọn nơi ở lâu dài.

Ở góc độ sản phẩm, Capital Square có cơ cấu căn hộ từ một đến ba phòng ngủ. Sự đa dạng về diện tích và công năng giúp người mua có thêm phương án lựa chọn theo ngân sách, nhu cầu sử dụng và kế hoạch sở hữu. Với nhà đầu tư, cơ cấu sản phẩm cũng mở ra khả năng tiếp cận các nhóm khách thuê khác nhau, tùy thuộc vào đặc điểm căn hộ và phương án khai thác.

Nhìn tổng thể, sức hấp dẫn đầu tư của Capital Square được hình thành từ sự kết hợp giữa vị trí trung tâm, cảnh quan đặc trưng bên sông Hàn, hệ tiện ích tích hợp và cơ cấu sản phẩm linh hoạt. Trong bối cảnh Đà Nẵng tiếp tục mở rộng các động lực kinh tế, những yếu tố gắn trực tiếp với giá trị sử dụng của bất động sản là cơ sở để khách hàng cân nhắc lựa chọn tích sản, kết hợp nhu cầu tận hưởng và khả năng khai thác dài hạn.